«Он же из дела цирк устроил»: автоэксперты о том, каким должно быть решение суда по делу Ефремова

Сегодня состоялось очередное заседание суда по делу Михаила Ефремова. Актера обвиняют в пьяном нарушении ПДД, которое привело к смерти человека. Сегодня Ефремов, еще несколько дней назад утверждавший, что не помнит дня аварии, признал свою вину, а прокуратура запросила для него в качестве наказания 11 лет колонии. Вместе с экспертами мы разобрались в том, насколько велики шансы для Ефремова понести именно такое наказание и скажется ли на решении суда признание вины.

— Признание вины — такое обстоятельство, которое может смягчить ответственность. Но есть детали. Если бы подсудимый сразу признал вину и дело рассматривалось в упрощенном порядке, срок был бы меньше. Сейчас, когда он сделал это уже под давлением обстоятельств, вряд ли это будет иметь существенное значение, — считает автоэксперт Дмитрий Ларионов.