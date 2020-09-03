«Он же из дела цирк устроил»: автоэксперты о том, каким должно быть решение суда по делу Ефремова

Сегодня состоялось очередное заседание суда по делу Михаила Ефремова. Актера обвиняют в пьяном нарушении ПДД, которое привело к смерти человека. Сегодня Ефремов, еще несколько дней назад утверждавший, что не помнит дня аварии, признал свою вину, а прокуратура запросила для него в качестве наказания 11 лет колонии. Вместе с экспертами мы разобрались в том, насколько велики шансы для Ефремова понести именно такое наказание и скажется ли на решении суда признание вины.
— Признание вины — такое обстоятельство, которое может смягчить ответственность. Но есть детали. Если бы подсудимый сразу признал вину и дело рассматривалось в упрощенном порядке, срок был бы меньше. Сейчас, когда он сделал это уже под давлением обстоятельств, вряд ли это будет иметь существенное значение, — считает автоэксперт Дмитрий Ларионов.
Дмитрий Ларионов — автоэксперт, председатель Свердловского отделения Комитета по защите прав автомобилистов.
Глава Федерации автовладельцев России Максим Едрышов говорит, что суд, скорее всего, назначит реальный, а не условный приговор. Хотя точный срок назвать сложно.
— Суды, как правило, прислушиваются к мнению прокуратуры, будут учтены отягчающие и смягчающие обстоятельства. К последним можно отнести звание заслуженного артиста Российской Федерации, компенсацию ущерба пострадавшим, признание вины. То, что артист признавал вину, а потом какое-то время отказывался от признания, повлиять на приговор не должно. Важен факт, что в результате он признал вину, — говорит Едрышов.
Максим Едрышов — автоэксперт и журналист, глава Федерации автовладельцев России.
Это видео Ефремов выпустил через несколько дней после аварии. На нем он раскаивается в содеянном и просит родственников погибшего его простить. Впрочем, через несколько дней актер заявит, что его не было за рулем в момент ДТП
Видео: «Истории из России» / YouTube.com
Однако Ларионов считает, что происходящее в суде может повлиять на решение. Поведение Ефремова можно считать характеризующим личность, а характеристика личности судом учитывается.
— То, что человек пытается избежать наказания, — это нормально и не запрещено. А вот то, какими способами и средствами, это важно. Как личность его хорошо характеризует не просто избранная правовая позиция (стремление избежать наказания. — Прим. ред.), а скорее его методы. Он же из дела цирк сделал, кого-то за людей не считает, прямо в зале суда такое себе позволял, что одно это может самостоятельно на что-нибудь потянуть. Вот это даёт замечательную характеристику его личности, которая может сильно усугубить наказание. Ну и отношение к содеянному, весьма очевидное, — говорит Дмитрий Ларионов.
Что касается опьянения, то оно уже отмечено в самой статье, по которой судят Ефремова. Характер опьянения (алкогольное или наркотическое), как и его степень, на приговор не влияет, неважно, сколько промилле было обнаружено в крови. Законом также не предусмотрена возможность учета возраста обвиняемого при вынесении приговора. Учесть могут заболевания, которые мешают отбывать наказание (например, поздние стадии рака. — Прим. ред.), но об их наличии пока неизвестно.
По словам экспертов, запрошенное прокуратурой наказание выше среднего по аналогичным делам, но суд может назначить как больший, так и меньший срок.
Видео: «Истории из России» / YouTube.com
Авария произошла 8 июня: по версии следствия, Михаил Ефремов, будучи в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, превысил скорость и выехал на встречку, где врезался в фургон. Водитель фургона Сергей Захаров скончался в реанимации. Через несколько дней после аварии Ефремов, находясь под домашним арестом, записал видеообращение с извинениями и сказал, что «не будет отмазываться». Позднее он отказался признавать себя виновным, «поскольку ничего не помнит». Адвокат актера заявил, что за рулем в момент аварии находился другой человек. Сегодня во время судебного заседания Михаил Ефремов заявил, что признает свою вину.