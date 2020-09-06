Дворовые войны. Водитель «Лексуса» 999 перекрыл другим выезд из двора — узнаем, чем дело кончилось

В новом, 192-м выпуске проекта НГС «Я паркуюсь как чудак»: перекрытый выезд из двора, джипы на газоне и кривая стоянка на инвалидных местах.



— Красный проспект, 157/1, двор этого здания. Встал прям посередине, в связи с чем загородил выезд многим машинам, трое из нас ждали этого целый час, — возмущается София (фото выше).