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Дворовые войны. Водитель «Лексуса» 999 перекрыл другим выезд из двора — узнаем, чем дело кончилось

Очередная подборка фото с новосибирскими автохамами

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«Лексус» с номерами 999

«Лексус» с номерами 999

В новом, 192-м выпуске проекта НГС «Я паркуюсь как чудак»: перекрытый выезд из двора, джипы на газоне и кривая стоянка на инвалидных местах.

— Красный проспект, 157/1, двор этого здания. Встал прям посередине, в связи с чем загородил выезд многим машинам, трое из нас ждали этого целый час, — возмущается София (фото выше).

Перекресток ул. Бориса Богаткова и ул. Зыряновской

Перекресток ул. Бориса Богаткова и ул. Зыряновской

— Сквер Зыряновский. Перекресток ул. Бориса Богаткова и ул. Зыряновской, — уточняют наши читатели.

Встал на газон

Встал на газон

Для «Порше-Кайен» — стоянка в любом месте.

Траву уже уничтожили

Траву уже уничтожили

Еще один внедорожник на уничтоженном уже газоне.

Стоянка на газоне

Стоянка на газоне

— Ул. Немыткина 12, — уточняют местные жители.

Встал на инвалидные места

Встал на инвалидные места

Образец кривой парковки да еще на инвалидных местах.

Грузовик на инвалидных местах

Грузовик на инвалидных местах

Еще один умелец парковаться как попало.

Стоянка на тротуаре

Стоянка на тротуаре

— Тротуар ул. Мичурина, — пишет Александр.

Пройти проблематично

Пройти проблематично

— Парковка прямо на тротуаре возле дома 9 на улице Достоевского, — сообщает читательница Евгения.

«Лексус» мешает пешеходам

«Лексус» мешает пешеходам

— Неоднократно встает на одно и то же место, за стоп-линию, мешает проходу пешеходов, — информирует Лев.

Внимание! Фото с неправильно припаркованными автомобилями присылайте на news@ngs.ru — давайте вместе избавим наш город от автохамов.

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парковкая паркуюсь как чудак
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