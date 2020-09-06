Дворовые войны. Водитель «Лексуса» 999 перекрыл другим выезд из двора — узнаем, чем дело кончилось

В новом, 192-м выпуске проекта НГС «Я паркуюсь как чудак»: перекрытый выезд из двора, джипы на газоне и кривая стоянка на инвалидных местах.
— Красный проспект, 157/1, двор этого здания. Встал прям посередине, в связи с чем загородил выезд многим машинам, трое из нас ждали этого целый час, — возмущается София (фото выше).
— Сквер Зыряновский. Перекресток ул. Бориса Богаткова и ул. Зыряновской, — уточняют наши читатели.
Для «Порше-Кайен» — стоянка в любом месте.
Еще один внедорожник на уничтоженном уже газоне.
— Ул. Немыткина 12, — уточняют местные жители.
Образец кривой парковки да еще на инвалидных местах.
Еще один умелец парковаться как попало.
— Тротуар ул. Мичурина, — пишет Александр.
— Парковка прямо на тротуаре возле дома 9 на улице Достоевского, — сообщает читательница Евгения.
— Неоднократно встает на одно и то же место, за стоп-линию, мешает проходу пешеходов, — информирует Лев.