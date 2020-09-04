«Бухгалтеры уже уходят». Кто ещё скоро лишится работы — честная колонка основателя рекрутингового агентства

Недавняя пандемия коронавируса явно показала, что некоторые профессии не так востребованы в городе — иногда люди оставались без работы, потому что им попросту запретили вести свою деятельность. А что будет, если некоторые профессии возьмут и умрут? Своим мнением с нами поделился основатель рекрутингового агентства BGStaff Антон Дурнецов — он рассказал, что делать новосибирцу, чтобы не лишиться работы, на какие навыки стоит обратить внимание и как остаться на плаву, чтобы тебя не заменил робот. Читайте авторскую колонку от первого лица.
Как понять, что я занимаюсь ерундой на работе
Сложный вопрос, наверное, это можно оценить только ценностью, которую ты приносишь компании. Если ты реально приносишь пользу компании, значит, уже не занимаешься ерундой. Если ты выполняешь работу ради работы, то со временем до тебя дойдут руки. Либо однажды придет сервис, который тебя заменит.
С точки зрения государственных структур судить сложно, но я верю, что пройдет еще лет десять и произойдет мощная корректировка того, что происходит в госсреде, что сменятся кадры и придет молодое поколение, придут более ответственные товарищи, которые смогут трезво оценивать то, что происходит у них в подразделении. Запрос на эффективность есть уже сейчас. Лет
Когда меня заменят роботы
Наш мир гибок: рынком правят покупатели. Понятно, что большинство сфер со временем оккупируют роботы. Однако сейчас модно покупать, например, экологичные продукты питания. Так будет и дальше — люди всегда хотят приобретать эксклюзивные вещи. И работники, которые эти услуги и товары предлагают, будут всегда востребованы. Вот сейчас есть оборудование, которое производит обувь для масс-маркета сотнями тысяч, но при этом есть сапожники, которые производят обувь чисто под вас, и стоимость ее подороже, чем в магазинах, но качество кожи — лучше.
Я сторонник стратегии, и поэтому говорю о том, что жизнь надо планировать на годы вперед. Здорово, если ты сейчас получаешь удовольствие от работы, которой ты занимаешься. Но я считаю, что настоящий профи тот, кто всегда двигается вперед и ищет то, что можно улучшить в своей работе. Самый простой способ: смотреть и наблюдать за сервисами и технологиями, на которые уже сейчас есть спрос. Возьмем тех же самых операторов кол-центра: простейшая профессия — казалось бы, сиди да обзванивай! Но некоторые компании активно используют роботов, которые делают обзвонов на порядок больше и качественнее. И, я думаю, вы видите, насколько часто эти сервисы используются. Нужно смотреть, быть в тренде. Если ты чем-то занимаешься, то в любом случае в этой сфере должен развиваться. Ты всегда должен смотреть за развитием технологий, потому что это реально большая угроза тому, что ваша профессия может исчезнуть.
Кто уже сейчас находится в зоне риска?
Например, бухгалтерия. Я считаю, что 80% бухгалтеров однозначно находятся в зоне риска. Их число и так из года в год сокращается. У меня в одном из бизнесов бухгалтера вообще нет — всю бухгалтерию ведет банк. И это настолько удобно и комфортно, что мы даже не заморачиваемся на эту тему, у нас нет необходимости следить за человеком, искать за ним ошибки.
«Человек ценен тем, что он является персоной, из которой можно лепить что угодно»
Чтобы не было выгорания, важно разобраться в себе, понять, чем именно ты занимаешься, нравится ли это тебе вообще. А потом уже усиливать те вещи, которые у тебя получаются.
По факту любой человек должен владеть основными soft skills (навыки, не связанные с конкретной профессией, но помогающие хорошо выполнять свою работу и важные для карьеры. — Прим. ред.):
- Креативность — умение найти идею.
- Умение убеждать — нужно научиться обосновывать свое мнение и объяснять, почему оно может сработать.
- Сотрудничество.
- Адаптивность — наш мир изменяется, и под него важно подстраиваться.
- Тайм-менеджмент.
Кто останется на коне, а кому следует задуматься о смене профессии
Я считаю, что IT будет впереди планеты всей. Аргументация простая. Так или иначе у нас есть понимание текущего экономического кризиса, который будет продолжатся в ближайшие 2–3 года. И любому бизнесу нужно будет сделать оптимизацию, «срезать канты». Оптимизацию они смогут сделать именно за счет технологий. А внедрение этих технологий кто-то должен реализовать. Я считаю, что кадровый голод на айтишников будет продолжаться. Глядя на зарубежный опыт, можно сказать, что будет развиваться робототехника, медицина — народ понял, что на нее забивать не получится, наука — и айтишное, и военное, и медицинское направления всегда будут зависеть от поиска инноваций. Плюс ожидается развитие искусственных интеллектов, виртуальной реальности, обработки больших массивов информации (Big data).
Бухгалтеры могут исчезнуть — как таковые они уже уходят, на работу чаще берут финансистов и финансовых аналитиков. Офис-менеджеры всё чаще уходят на аутсорсинг, когда один работник, не находящийся в одном конкретном офисе, обеспечивает несколько компаний сразу. Да и те же дизайнеры — легче взять человека на аутсорсе — ему тоже же интереснее работать с разными проектами, он может новое изучать. Я считаю, что водители будут постепенно уходить. Сервисы «Яндекс», КАМАЗ сейчас уже тестируют свои беспилотные модели. Текущая пандемия показала классную штуку. Раньше ты всегда знал, что вот у тебя есть машина и, в случае чего, ты взял и пошел в таксисты, поработал, честно заработал на хлеб. А в этот раз народ сел по домам, и всё. Плюс ко всему потребность в машинах начинает отпадать, потому что часто люди просто работают из дома, не ездят в офис. Понятно, что не все, но всё же.
По нашему анализу от 9 до 50% всех ныне существующих профессий могут исчезнуть в ближайшее десятилетие. Для любой профессии можно найти аргументы за и против исчезания.
Как думаете, умрет ли когда-нибудь ваша профессия? Поделитесь с нами своим мнением в комментариях, будем обсуждать!
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Что еще почитать о работе
Чем занимаются таргетологи и почему мы должны легче воспринимать их работу — почитайте колонку на эту тему.
«Пришёл с работы, молча поел и лёг спать». Колонка сибиряка-трудяги о переработках и усталости — да, грустно, но почитать действительно нужно.
«Я получаю 13 тысяч, а пассажиры матерят и поливают грязью». Монолог кондуктора о масочном режиме.
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