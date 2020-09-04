«Бухгалтеры уже уходят». Кто ещё скоро лишится работы — честная колонка основателя рекрутингового агентства

Когда меня заменят роботы

Наш мир гибок: рынком правят покупатели. Понятно, что большинство сфер со временем оккупируют роботы. Однако сейчас модно покупать, например, экологичные продукты питания. Так будет и дальше — люди всегда хотят приобретать эксклюзивные вещи. И работники, которые эти услуги и товары предлагают, будут всегда востребованы. Вот сейчас есть оборудование, которое производит обувь для масс-маркета сотнями тысяч, но при этом есть сапожники, которые производят обувь чисто под вас, и стоимость ее подороже, чем в магазинах, но качество кожи — лучше.



Я сторонник стратегии, и поэтому говорю о том, что жизнь надо планировать на годы вперед. Здорово, если ты сейчас получаешь удовольствие от работы, которой ты занимаешься. Но я считаю, что настоящий профи тот, кто всегда двигается вперед и ищет то, что можно улучшить в своей работе. Самый простой способ: смотреть и наблюдать за сервисами и технологиями, на которые уже сейчас есть спрос. Возьмем тех же самых операторов кол-центра: простейшая профессия — казалось бы, сиди да обзванивай! Но некоторые компании активно используют роботов, которые делают обзвонов на порядок больше и качественнее. И, я думаю, вы видите, насколько часто эти сервисы используются. Нужно смотреть, быть в тренде. Если ты чем-то занимаешься, то в любом случае в этой сфере должен развиваться. Ты всегда должен смотреть за развитием технологий, потому что это реально большая угроза тому, что ваша профессия может исчезнуть.