Новосибирский дедушка в одиночку восстанавливает довоенный германский «Мерседес» 1938 года — смотрим на машину

Сегодня на НГС рассказываем о новосибирском пенсионере Александре Головине, который в одиночку собственными руками восстанавливает раритетные автомобили. Конечно, это не идеальная реставрация с использованием исключительно оригинальных деталей, но для новосибирца такая работа — важное увлечение в жизни. Сейчас Александр трудится над Mercedes-Benz 170V, выпущенным еще в 1938 году. Подробности — в материале Дмитрия Косенко.
Это Mercedes-Benz 170V, кузов W136, автомобиль выпускался с 1936-го по 1955 год. Когда-то, 82 года назад, какой-то немец в Германии садился за руль этого новенького тогда «Мерседеса», а сейчас автомобиль пытается вернуть к жизни новосибирский пенсионер.
Александру 70 лет, он давно увлекается автомобилями и уже провел несколько реставраций. «Мерседес» попал к нему случайно, судьба готовила машине переплавку.
— Я занимался ремонтом автомобилей, потом мне предложили отреставрировать «Победу» — кабриолет. Потом второй автомобиль — ГАЗ-69. Потом запорожец ЗАЗ-965. И пошло, и пошло, — говорит Александр. — Всё своими руками в гараже при помощи молотка, зубила и мамы.
Случайно увидел в огороде у человека, понравилась, поговорили, привез. 6 лет назад это было. А он ее со свалки забрал — машину привезли на вторчермет. Явно, что он в Германии сначала был, потом в России остался, трофей.
Такие кузова выпускались с 1936-го по 1942 год. После войны уже крышка багажника была, где запасное колесо. У этого автомобиля нужно заднее сиденье откидывать, чтобы попасть в багажник.
Когда переднюю подвеску стал перебирать, манжетики датированы 1938 годом. Подвеска у него передняя рессорная родная стоит. Разобрал до винтика, голый корпус был. Всё проваривал, где были крупная ржавчина, дырки. 80 лет кузову, естественно, он проржавел.
Крыша вообще у него съемная, но я ее сделал цельной. По идее, это кабрио-лимузин, так называлось официально. Но смысла нет крышу снимать у нас в Сибири. Ну и жесткость кузова за счет этого увеличилась.
Обшивка сидений была родная, там был человеческий волос, ткань уже пахла нехорошо, поэтому я это всё убрал, выкинул. Да, сиденья раньше делали из человеческого волоса.
Многие агрегаты Александр позаимствовал у отечественного «Москвича 412» — двигатель, кардан, мосты. Оригинальных пенсионеру уже не найти.
— Двигатель, коробка, задний мост, передний мост — всё это стоит, — перечисляет Александр. — Двигатель «москвичевский», 1700 кубиков. У родного двигателя было 1670 кубиков. Многие ставят мотор от «Победы» или «Волги», но это слишком объемный. А «москвичевский» как раз соответствует и по весу, и по крутящему моменту. Как раз вписывается в моторный отсек.
Оригинальными остались сиденья, стекла родные, кроме лобового. На удивление, не знаю, как стекла сохранились. Фары без стекла были, но родные. Стекло я уже поставил от другого автомобиля. Педальная пара, в пол утопающая. Ручки родные на дверях, руль оригинальный.
Александр работает над машиной по мере сил, как позволяет здоровье. Говорит, что намерен обязательно довести автомобиль до ума, раз уж взялся.
— Еще процесс грунтовки идет, это черновая сборка автомобиля. В процессе сборки нужно будет выявлять, где еще что-то подварить, сделать, какие-то узлы поставить, чтобы они соответствовали более-менее оригиналу, — говорит Александр. — Потом кузов разбирается, грунтуется, красится, и уже окончательная сборка.
Итоговая цель — поставить автомобиль на колеса, чтобы он был на ходу. Работы осталось на год-полтора, и я его поставлю. Может быть, куда-то на выставки ездить или мероприятия какие-нибудь.
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