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Новосибирский дедушка в одиночку восстанавливает довоенный германский «Мерседес» 1938 года — смотрим на машину

Александр Головин восстанавливает Mercedes-Benz 170V, которому уже 82 года

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Александр Головин

Александр Головин

Сегодня на НГС рассказываем о новосибирском пенсионере Александре Головине, который в одиночку собственными руками восстанавливает раритетные автомобили. Конечно, это не идеальная реставрация с использованием исключительно оригинальных деталей, но для новосибирца такая работа — важное увлечение в жизни. Сейчас Александр трудится над Mercedes-Benz 170V, выпущенным еще в 1938 году. Подробности — в материале Дмитрия Косенко.

Mercedes-Benz 170V

Mercedes-Benz 170V

Это Mercedes-Benz 170V, кузов W136, автомобиль выпускался с 1936-го по 1955 год. Когда-то, 82 года назад, какой-то немец в Германии садился за руль этого новенького тогда «Мерседеса», а сейчас автомобиль пытается вернуть к жизни новосибирский пенсионер.

Пенсионер увлекается реставрацией

Пенсионер увлекается реставрацией

Александру 70 лет, он давно увлекается автомобилями и уже провел несколько реставраций. «Мерседес» попал к нему случайно, судьба готовила машине переплавку.

Александр делает в одиночку

Александр делает в одиночку

— Я занимался ремонтом автомобилей, потом мне предложили отреставрировать «Победу» — кабриолет. Потом второй автомобиль — ГАЗ-69. Потом запорожец ЗАЗ-965. И пошло, и пошло, — говорит Александр. — Всё своими руками в гараже при помощи молотка, зубила и мамы.

«Мерседес» отправляли во вторчермет

«Мерседес» отправляли во вторчермет

Случайно увидел в огороде у человека, понравилась, поговорили, привез. 6 лет назад это было. А он ее со свалки забрал — машину привезли на вторчермет. Явно, что он в Германии сначала был, потом в России остался, трофей.

На этом кузове нет крышки багажника

На этом кузове нет крышки багажника

Такие кузова выпускались с 1936-го по 1942 год. После войны уже крышка багажника была, где запасное колесо. У этого автомобиля нужно заднее сиденье откидывать, чтобы попасть в багажник.

Кузов пришлось переваривать

Кузов пришлось переваривать

Когда переднюю подвеску стал перебирать, манжетики датированы 1938 годом. Подвеска у него передняя рессорная родная стоит. Разобрал до винтика, голый корпус был. Всё проваривал, где были крупная ржавчина, дырки. 80 лет кузову, естественно, он проржавел.

Крыша изначально была съемная

Крыша изначально была съемная

Крыша вообще у него съемная, но я ее сделал цельной. По идее, это кабрио-лимузин, так называлось официально. Но смысла нет крышу снимать у нас в Сибири. Ну и жесткость кузова за счет этого увеличилась.

Обшивку сидений пришлось снять

Обшивку сидений пришлось снять

Обшивка сидений была родная, там был человеческий волос, ткань уже пахла нехорошо, поэтому я это всё убрал, выкинул. Да, сиденья раньше делали из человеческого волоса.

Двигатель от&nbsp;«Москвича 412»

Двигатель от «Москвича 412»

Многие агрегаты Александр позаимствовал у отечественного «Москвича 412» — двигатель, кардан, мосты. Оригинальных пенсионеру уже не найти.

Объем 1700 кубических сантиметров

Объем 1700 кубических сантиметров

— Двигатель, коробка, задний мост, передний мост — всё это стоит, — перечисляет Александр. — Двигатель «москвичевский», 1700 кубиков. У родного двигателя было 1670 кубиков. Многие ставят мотор от «Победы» или «Волги», но это слишком объемный. А «москвичевский» как раз соответствует и по весу, и по крутящему моменту. Как раз вписывается в моторный отсек.

Оригинальный руль

Оригинальный руль

Оригинальными остались сиденья, стекла родные, кроме лобового. На удивление, не знаю, как стекла сохранились. Фары без стекла были, но родные. Стекло я уже поставил от другого автомобиля. Педальная пара, в пол утопающая. Ручки родные на дверях, руль оригинальный.

Оригинальные колесные диски

Оригинальные колесные диски

Александр работает над машиной по мере сил, как позволяет здоровье. Говорит, что намерен обязательно довести автомобиль до ума, раз уж взялся.

Предстоят грунтовка и покраска

Предстоят грунтовка и покраска

— Еще процесс грунтовки идет, это черновая сборка автомобиля. В процессе сборки нужно будет выявлять, где еще что-то подварить, сделать, какие-то узлы поставить, чтобы они соответствовали более-менее оригиналу, — говорит Александр. — Потом кузов разбирается, грунтуется, красится, и уже окончательная сборка.

Александр мечтает поставить автомобиль на колеса

Александр мечтает поставить автомобиль на колеса

Итоговая цель — поставить автомобиль на колеса, чтобы он был на ходу. Работы осталось на год-полтора, и я его поставлю. Может быть, куда-то на выставки ездить или мероприятия какие-нибудь.

На каких еще машинах ездят читатели НГС

Александр катается на мотоцикле «Иж Юпитер», который достался ему от отца и 33 года простоял в гараже.

Сергей уже 22 года не расстается со своим Mercedes-Benz 230Е в 124-м кузове и планирует уже никогда не продавать его.

Евгений Кириллов восстановил «Москвич-401» 1956 года выпуска — «старичок» разгоняется до 100 км/ч.

Антон приделал на свой Suzuki Carry ковш для расчистки снега и теперь не зависит от дорожников.

Никита ездит на «Мерседесе» 1985 года выпуска, он рассказал, сколько тратит на ремонт. Смотрите на крепкого «немца» здесь.

Мирон Медведев владеет электрокаром Nissan LEAF и экономит на бензине по 10 тысяч рублей в месяц. Обзор машины можно увидеть здесь.

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