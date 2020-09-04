«Здесь царь живёт»: на Ине обнаружился резной дом редкой красоты. Смотрим вместе

— На учебе он сидел сзади меня и, оказывается, тоже меня приметил. Шла лекция по физике, и вот преподаватель говорит: «Звуковые волны могут распространяться на очень большие расстояния, если им не встретится какое-то препятствие, скажем, тот же дом. Тогда они отражаются. И вот летучие мыши не видят ночью, они пускают писк — звуковую волну. Она ударяется о препятствие и отражается назад. А если на пути этой звуковой волны поставить, скажем, войлок, эта летучая мышь уткнется в этот войлок. Раньше были поверья у людей — если летит мышь и ударилась в голову (о высокую закрученную прическу), что это чуть ли не к смерти. А на самом деле, никогда не бойтесь, это обычное физическое явление».



В этот момент меня тронули за плечо. Я обернулась, а он мне записочку дает. Под столом прочитала, там написано: «Не нужен ли вам провожатый для охраны от летучих мышей?» Но я, конечно, ничего не ответила, тихонечко сама с собой похохотала, в портфель сунула, потом выкинула, о чем очень жалею, — вспоминает Тамара Белькова.

