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«Здесь царь живёт»: на Ине обнаружился резной дом редкой красоты. Смотрим вместе

Его создатель украшал дачу 20 лет — для этого он вставал в 5 утра

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Кому-то этот дом напоминает об Италии, кому-то&nbsp;— о Грузии, а хозяевам — о Санта-Барбаре

Кому-то этот дом напоминает об Италии, кому-то — о Грузии, а хозяевам — о Санта-Барбаре

В Новосибирске не так много красивых резных домов и памятников архитектуры деревянного зодчества. Но в дачных обществах вокруг города можно встретить интересные дома, украшенные резными наличниками, цветочными орнаментами и фигурами животных. Если начать разговаривать с хозяевами, то выяснится, что их построили сибиряки, для которых это занятие — отдушина в свободное от работы время. Один из таких домов редкой красоты встретила журналист НГС Елена Гурьянова в дачном обществе на берегу Ини. Сказочная дача напоминает прохожим об Италии и Грузии, а местные дети уверены, что тут живёт царь. Кто и как её построил и бывал ли он в этих странах — в нашем фоторепортаже.

Необычный резной дом спрятался в дачном обществе «Проектировщик» между станциями Шелковичиха и Совхозная. Когда мы готовили фоторепортаж про дачи в этом районе, сразу несколько людей обратили наше внимание на этот дом — кому-то он напомнил деревянные дома в Грузии, а кому-то — итальянские лоджии.

Создатель резного дома был самоучкой

Создатель резного дома был самоучкой

Историю дачи нам согласилась рассказать хозяйка — Ольга Мироненко встретила нас с открытой улыбкой и компотом из ранеток, собранных тут же. Она сразу предупредила, что дом строил её дедушка — Николай Данилович Бельков, который умер 31 год назад (1 февраля 1989 года), а они с бабушкой не смогут описать авторский замысел так, как смог бы сам мастер.

Николай Бельков посвящал созданию резной дачи всё своё свободное время. Но главным делом его жизни всё-таки была работа в проектном институте

Николай Бельков посвящал созданию резной дачи всё своё свободное время. Но главным делом его жизни всё-таки была работа в проектном институте

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— С трудом, конечно, верится, но он самоучка. Был инженером, работал на руководящей должности, все выходные и отпуска посвятил нашему дому и всему хозяйству. Оставил нам такую красоту, — начинает рассказ Ольга Мироненко.

Жена мастера Тамара Белькова вспоминает, что участок им дали примерно в 1968 году на предприятии — муж работал в «Сибакадемпроекте», который в числе прочего проектировал опасные производственные объекты. Сперва проектный институт даже располагался на территории новосибирского завода химконцентратов. Сейчас это государственный проектно-изыскательский институт ВНИПИЭТ напротив Калининского универмага.

Николай Бельков закончил Новосибирский электротехнический институт (НГТУ НЭТИ) и был инженером-конструктором.

— Сначала он был рядовым инженером, потом руководителем группы, потом ещё повышался, но к дереву никакого отношения по работе не имел, — говорит Тамара Белькова.

«Я называю его Санта-Барбарой»

Участок Бельковым дали на опушке леса — на нем росла 51 осина и несколько берез. Поэтому сперва Николай Бельков долго и упорно выкорчевывал осины. Так как он много работал и часто был в командировках, то только на выкорчевывание осин ушло два года. С женой они договорились, что их дом будет с двускатной крышей и печкой, но соседи-строители подсказали, что односкатная крыша более экономичная.

Раньше на участке Бельковых росла 51 осина и несколько берёз, а теперь разбиты цветники

Раньше на участке Бельковых росла 51 осина и несколько берёз, а теперь разбиты цветники

— Света у нас очень много, стекла очень много, и натопить такой дом очень трудно. Летом топить не надо, а зимой он тут же выстудится. И поэтому печку он решил не делать, построил отдельный небольшой домик с кухней и верандой, чтобы можно было зимой приехать и быстро натопить, — объясняет Тамара Белькова.

Дом впечатляет своей колоннадой

Дом впечатляет своей колоннадой

Дом получился небольшой и квадратный — буквально 5 на 5 метров. Сперва он был обычным, но постепенно обзаводился резной колоннадой и декором. Как вспоминают родные мастера-самоучки, Николай Бельков занимался строительством дачи 20 лет — пока был жив.

Николай Бельков украшал дачу 20 лет

Николай Бельков украшал дачу 20 лет

Самое примечательное в получившемся доме — колоннада, украшенная растительными орнаментами.

В узорах использованы в основном растительные орнаменты

В узорах использованы в основном растительные орнаменты

— Я называю его Санта-Барбарой, а дед называл эту часть колоннадой, — смеется Ольга Мироненко.

Верхняя часть дома по бокам напоминает соты — на них сидят пчёлы, символы трудолюбия. Сзади на доме висит необычный элемент, напоминающий не то рог, не то чёрта.

Родные Николая Белькова не могут точно рассказать, почему резьба именно такая, но уверенно называют фигуру из берёзы сверху чёртом-оберегом

Родные Николая Белькова не могут точно рассказать, почему резьба именно такая, но уверенно называют фигуру из берёзы сверху чёртом-оберегом

— С берёзы сняли, и дед решил, что это чёрт. Наверное, он нас бережет. Я решила, что это оберег, — рассказывает Ольга Мироненко.

Раньше рядом с домом была еще и необычная резная беседка с петухом на шпиле, но в этом августе ее разобрали.

— Беседку зять разобрал. Она сгнила. Мужа 30 лет уже нет самого, а без хозяина дом — сирота, — говорит Тамара Белькова.

Необычной беседки больше нет — хозяева очень переживали, когда разбирали сгнившую крышу

Необычной беседки больше нет — хозяева очень переживали, когда разбирали сгнившую крышу

Как добавляет Ольга Мироненко, у беседки прогнила деревянная крыша:

— 25 лет женщины за всем этим ухаживали, ну когда нам было на крышу лезть, у нас огород, дом, кухня, за всем этим надо было следить. Сейчас муж Рома взял на себя ответственность за дом. У него слезы текли, когда он убирал беседку, но что делать.

«Вставал в 5 утра — и скребёт, скребёт, скребёт»

Чем вдохновлялся Николай Данилович Бельков, создавая резные украшения, жена и внучка не смогли точно ответить, но ни в Грузии, ни в Италии инженер-конструктор не был. Уставал от постоянных командировок на работе и предпочитал проводить отпуск на даче, совершенствуя дом.

Дача украшена резьбой со всех сторон — мастер делал детали, вставая в будние дни перед работой в 5 утра

Дача украшена резьбой со всех сторон — мастер делал детали, вставая в будние дни перед работой в 5 утра

На «сотах» дома по бокам сидят резные пчёлы — трудолюбивые, как Николай Бельков

На «сотах» дома по бокам сидят резные пчёлы — трудолюбивые, как Николай Бельков

— Ни в Грузии, ни в Италии он не был. И он вообще нигде не был, даже на юге. Сначала мы были молодые и нищие — не на что было ездить по Крымам, а потом он все отпуска здесь проводил. Говорил: «Я так уже наездился по командировкам». Так что ездила я одна, и было мне скучно, — вспоминает Тамара Герасимовна.

Родные вспоминают, что Николай Бельков вдохновлялся книгами по архитектуре&nbsp;

Родные вспоминают, что Николай Бельков вдохновлялся книгами по архитектуре 

Резьба по дереву была хобби Николая Белькова — домой он приносил книги по архитектуре, читал, что-то фотографировал. Потом переносил рисунки на бумагу и по ним, как по выкройкам, резал дерево.

— Он вставал в 5 утра. Даже дома, когда на работу надо идти. Сделал себе верстак на кухне. Встанет в 5 утра, а через стенку — спальня, и я уже слышу, что он там как мышь скребет, скребет, скребет, — описывает Тамара Белькова их обычное утро.

За границей мастер&nbsp;— создатель дома не бывал

За границей мастер — создатель дома не бывал

Во времена начала строительства дома такие панорамные окна были редкостью в сибирском климате

Во времена начала строительства дома такие панорамные окна были редкостью в сибирском климате

Сама она работала технологом в научно-исследовательском институте, а с мужем познакомилась на учебе в вечернем институте — филиале Московского энергетического института, который открылся в районе «Сибирской ярмарки». Николай Бельков родился 6 ноября 1929 года в деревне в Иркутской области, там изучил токарное дело в техникуме, а потом переехал в Новосибирск.

— Ходил в техникум из деревни 7 км утром и 7 км вечером. 40 градусов — так 40 градусов. Поэтому когда я его увидела, он был, конечно, крепкий, загорелый, закаленный, на Ангаре вырос. Не чета мне. Я была маленькая ростом и худенькая, — рассказывает Тамара Белькова.

Николай Бельков родился 6 ноября 1929 года под Иркутском, но после техникума переехал в Новосибирск

Николай Бельков родился 6 ноября 1929 года под Иркутском, но после техникума переехал в Новосибирск

Красивый парень, приехавший на работу в тот же НИИ, ей очень понравился, а потом они вместе оказались на учебе в институте.

— На учебе он сидел сзади меня и, оказывается, тоже меня приметил. Шла лекция по физике, и вот преподаватель говорит: «Звуковые волны могут распространяться на очень большие расстояния, если им не встретится какое-то препятствие, скажем, тот же дом. Тогда они отражаются. И вот летучие мыши не видят ночью, они пускают писк — звуковую волну. Она ударяется о препятствие и отражается назад. А если на пути этой звуковой волны поставить, скажем, войлок, эта летучая мышь уткнется в этот войлок. Раньше были поверья у людей — если летит мышь и ударилась в голову (о высокую закрученную прическу), что это чуть ли не к смерти. А на самом деле, никогда не бойтесь, это обычное физическое явление».

В этот момент меня тронули за плечо. Я обернулась, а он мне записочку дает. Под столом прочитала, там написано: «Не нужен ли вам провожатый для охраны от летучих мышей?» Но я, конечно, ничего не ответила, тихонечко сама с собой похохотала, в портфель сунула, потом выкинула, о чем очень жалею, — вспоминает Тамара Белькова.

Тамара Белькова в беседке, построенной мужем. Она вспоминает, что не видела более работящего человека

Тамара Белькова в беседке, построенной мужем. Она вспоминает, что не видела более работящего человека

По ее словам, жить с таким творческим человеком трудно, потому что у него всегда нет времени:

— Он всегда занят, занят, занят. Он, конечно, рано умер. Изработался. В 42 года — первый инфаркт. В 50 лет — второй инфаркт. А в 1958 году он уже был на 4-й стадии рака. Он всегда очень старался. Более работящего человека я в жизни не видела.

Родные нерешительно показывают фотографию последней работы Николая Даниловича — слишком ценная и близкая для них эта вещь. Это резная картина, отсылающая к «Сикстинской Мадонне». Только изображены на ней его дочь Марина с внуком Петей.

Последняя работа Николая Белькова отсылает к «Сикстинской Мадонне» Рафаэля. На резной картине — его дочь и внук

Последняя работа Николая Белькова отсылает к «Сикстинской Мадонне» Рафаэля. На резной картине — его дочь и внук

Как красивый дом разоряли 10 раз

Какое-то время после смерти Николая Белькова дом стоял в запустении, недавно его подкрасили. По словам внучки мастера Ольги Мироненко, прохожие иногда спрашивают, а за сколько они купили этот дом, принимая молодую женщину за новую хозяйку. И тогда она объясняет, что дом построил её дедушка. При этом интерес к нему люди проявляют постоянно.

— Вот представьте, приехали мы на выходные — мне надо морковку посадить, свеклу, а мы это как делаем — попой кверху. И вот придет толпа, еще гостей приведут нарядных своих, а тут я раком стою, — смеется Ольга.

Красивый дом постоянно привлекает внимание прохожих

Красивый дом постоянно привлекает внимание прохожих

Главный минус красоты — в их дом залезали уже 10 раз. Первый раз перед Новым годом в 1988 году, когда Николай Бельков лежал в больнице — ему не рассказали, чтобы не расстраивать. Последний раз на дачу залезли в 2017 году, когда у Ольги Мироненко родился сын Артем, и ей было совсем не до того, чтобы заниматься вскрытым домом.

Главный минус впечатляющего дома — красота привлекает воров. Дачу разоряли 10 раз

Главный минус впечатляющего дома — красота привлекает воров. Дачу разоряли 10 раз

— Одежда, постельное бельё — всё выкинули, всё в снегу и в грязи. Вся веранда усыпана лапшой, крупой. Банки с консервами украли, а крупу рассыпали. Грибок в бане завелся, потому что они в подпол натолкали старые пальто, которые разбухли от весенней воды. Ни к кому не залезают, а к нам лезут. Ну видно же, что мы обычные люди. У нас самая обыкновенная машина. Думают, что тут прям богатые живут. Что мы тут золотыми ложками едим и спим на золотых простынях. Ищут что-то всё время. Ни к кому не залезают, а к нам лезут, — печалится Ольга Мироненко вместе с бабушкой.

Внутри дома действительно всё очень скромно. Подпирающая потолок колонна — единственное, что напоминает о необычной внешности

Внутри дома действительно всё очень скромно. Подпирающая потолок колонна — единственное, что напоминает о необычной внешности

«Я не могу продать, это предательство»

Оставшись вдовой, Тамара Белькова не могла поддерживать дом так же, как это делал муж.

— Для такой дачи очень нужен хозяин. Он требует постоянных вложений. Если стекло разбили, надо новое вставить. Мне сын говорил: «Мам, давай продадим и купим небольшую дачу с печкой, как хотелось». Я не могу продать, это предательство с моей стороны будет. Столько труда. Я буду сидеть в этой даче чужой, а душа моя все равно здесь останется, — объясняет Тамара Герасимовна.

После смерти Николая Белькова его жене было сложно поддерживать дом, но она ни за что не смогла бы его продать

После смерти Николая Белькова его жене было сложно поддерживать дом, но она ни за что не смогла бы его продать

За дачу ей предлагали хорошие деньги — в основном, бывшие коллеги мужа, которые знали, что он умер и какой у него дом. По тем временам она могла купить себе вместо резного летнего дома квартиру.

«Мама, здесь царь живет?»

Ольга Мироненко часто разговаривает с прохожими, которые проявляют интерес к дому. Дачу постоянно фотографируют и иногда просят зайти посмотреть.

— Естественно, люди часто со мной разговаривают. Запомнилось, как спросили: «Девушка, а почему вы не наймете реставратора?» Мне интересно, что у них в голове, они хоть примерно представляют, сколько стоит этот реставратор. Я думаю, ящичек что ли повесить — на реставратора, на краску, на новые окна новые, на замену кровли, — смеется Ольга. — Но чаще всего просто говорят: «Очень красивый дом», «Сказочный дом». Когда я была маленькая, это был мой замок, а я — принцесса.

Внучка Николая Даниловича Белькова в детстве представляла себя на даче принцессой в замке

Внучка Николая Даниловича Белькова в детстве представляла себя на даче принцессой в замке

— Я не раз слышала, когда какая-нибудь мама с ребенком идет, и он спрашивает: «Мама, здесь царь живет?» — добавляет, улыбаясь Тамара Белькова.

Проходящие мимо дети часто спрашивают у мам, не живёт ли тут царь. В доме растёт маленький принц — правнук Николая Белькова

Проходящие мимо дети часто спрашивают у мам, не живёт ли тут царь. В доме растёт маленький принц — правнук Николая Белькова

По словам внучки создателя сказочного дома, иногда люди просят сделать памятную табличку и написать про дом:

— А что про него писать? Объект охраняется, наследие? Только лишнее внимание привлекать. Это наша дача, наш дом. Мы тут такие же, как все люди.

Какие люди живут рядом, вы можете прочитать в нашем репортаже про Шелковичиху: здесь есть свой светофор, резные Deep Purple, пляж на острове и удивительные дома архитекторов.

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