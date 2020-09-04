«Здесь царь живёт»: на Ине обнаружился резной дом редкой красоты. Смотрим вместе

В Новосибирске не так много красивых резных домов и памятников архитектуры деревянного зодчества. Но в дачных обществах вокруг города можно встретить интересные дома, украшенные резными наличниками, цветочными орнаментами и фигурами животных. Если начать разговаривать с хозяевами, то выяснится, что их построили сибиряки, для которых это занятие — отдушина в свободное от работы время. Один из таких домов редкой красоты встретила журналист НГС Елена Гурьянова в дачном обществе на берегу Ини. Сказочная дача напоминает прохожим об Италии и Грузии, а местные дети уверены, что тут живёт царь. Кто и как её построил и бывал ли он в этих странах — в нашем фоторепортаже.
Необычный резной дом спрятался в дачном обществе «Проектировщик» между станциями Шелковичиха и Совхозная. Когда мы готовили фоторепортаж про дачи в этом районе, сразу несколько людей обратили наше внимание на этот дом — кому-то он напомнил деревянные дома в Грузии, а кому-то — итальянские лоджии.
Историю дачи нам согласилась рассказать хозяйка — Ольга Мироненко встретила нас с открытой улыбкой и компотом из ранеток, собранных тут же. Она сразу предупредила, что дом строил её дедушка — Николай Данилович Бельков, который умер 31 год назад (1 февраля 1989 года), а они с бабушкой не смогут описать авторский замысел так, как смог бы сам мастер.
— С трудом, конечно, верится, но он самоучка. Был инженером, работал на руководящей должности, все выходные и отпуска посвятил нашему дому и всему хозяйству. Оставил нам такую красоту, — начинает рассказ Ольга Мироненко.
Жена мастера Тамара Белькова вспоминает, что участок им дали примерно в 1968 году на предприятии — муж работал в «Сибакадемпроекте», который в числе прочего проектировал опасные производственные объекты. Сперва проектный институт даже располагался на территории новосибирского завода химконцентратов. Сейчас это государственный проектно-изыскательский институт ВНИПИЭТ напротив Калининского универмага.
Николай Бельков закончил Новосибирский электротехнический институт (НГТУ НЭТИ) и был инженером-конструктором.
— Сначала он был рядовым инженером, потом руководителем группы, потом ещё повышался, но к дереву никакого отношения по работе не имел, — говорит Тамара Белькова.
«Я называю его Санта-Барбарой»
Участок Бельковым дали на опушке леса — на нем росла 51 осина и несколько берез. Поэтому сперва Николай Бельков долго и упорно выкорчевывал осины. Так как он много работал и часто был в командировках, то только на выкорчевывание осин ушло два года. С женой они договорились, что их дом будет с двускатной крышей и печкой, но соседи-строители подсказали, что односкатная крыша более экономичная.
— Света у нас очень много, стекла очень много, и натопить такой дом очень трудно. Летом топить не надо, а зимой он тут же выстудится. И поэтому печку он решил не делать, построил отдельный небольшой домик с кухней и верандой, чтобы можно было зимой приехать и быстро натопить, — объясняет Тамара Белькова.
Дом получился небольшой и квадратный — буквально 5 на 5 метров. Сперва он был обычным, но постепенно обзаводился резной колоннадой и декором. Как вспоминают родные мастера-самоучки, Николай Бельков занимался строительством дачи 20 лет — пока был жив.
Самое примечательное в получившемся доме — колоннада, украшенная растительными орнаментами.
— Я называю его Санта-Барбарой, а дед называл эту часть колоннадой, — смеется Ольга Мироненко.
Верхняя часть дома по бокам напоминает соты — на них сидят пчёлы, символы трудолюбия. Сзади на доме висит необычный элемент, напоминающий не то рог, не то чёрта.
— С берёзы сняли, и дед решил, что это чёрт. Наверное, он нас бережет. Я решила, что это оберег, — рассказывает Ольга Мироненко.
Раньше рядом с домом была еще и необычная резная беседка с петухом на шпиле, но в этом августе ее разобрали.
— Беседку зять разобрал. Она сгнила. Мужа 30 лет уже нет самого, а без хозяина дом — сирота, — говорит Тамара Белькова.
Как добавляет Ольга Мироненко, у беседки прогнила деревянная крыша:
— 25 лет женщины за всем этим ухаживали, ну когда нам было на крышу лезть, у нас огород, дом, кухня, за всем этим надо было следить. Сейчас муж Рома взял на себя ответственность за дом. У него слезы текли, когда он убирал беседку, но что делать.
«Вставал в 5 утра — и скребёт, скребёт, скребёт»
Чем вдохновлялся Николай Данилович Бельков, создавая резные украшения, жена и внучка не смогли точно ответить, но ни в Грузии, ни в Италии инженер-конструктор не был. Уставал от постоянных командировок на работе и предпочитал проводить отпуск на даче, совершенствуя дом.
— Ни в Грузии, ни в Италии он не был. И он вообще нигде не был, даже на юге. Сначала мы были молодые и нищие — не на что было ездить по Крымам, а потом он все отпуска здесь проводил. Говорил: «Я так уже наездился по командировкам». Так что ездила я одна, и было мне скучно, — вспоминает Тамара Герасимовна.
Резьба по дереву была хобби Николая Белькова — домой он приносил книги по архитектуре, читал, что-то фотографировал. Потом переносил рисунки на бумагу и по ним, как по выкройкам, резал дерево.
— Он вставал в 5 утра. Даже дома, когда на работу надо идти. Сделал себе верстак на кухне. Встанет в 5 утра, а через стенку — спальня, и я уже слышу, что он там как мышь скребет, скребет, скребет, — описывает Тамара Белькова их обычное утро.
Сама она работала технологом в научно-исследовательском институте, а с мужем познакомилась на учебе в вечернем институте — филиале Московского энергетического института, который открылся в районе «Сибирской ярмарки». Николай Бельков родился 6 ноября 1929 года в деревне в Иркутской области, там изучил токарное дело в техникуме, а потом переехал в Новосибирск.
— Ходил в техникум из деревни 7 км утром и 7 км вечером. 40 градусов — так 40 градусов. Поэтому когда я его увидела, он был, конечно, крепкий, загорелый, закаленный, на Ангаре вырос. Не чета мне. Я была маленькая ростом и худенькая, — рассказывает Тамара Белькова.
Красивый парень, приехавший на работу в тот же НИИ, ей очень понравился, а потом они вместе оказались на учебе в институте.
— На учебе он сидел сзади меня и, оказывается, тоже меня приметил. Шла лекция по физике, и вот преподаватель говорит: «Звуковые волны могут распространяться на очень большие расстояния, если им не встретится какое-то препятствие, скажем, тот же дом. Тогда они отражаются. И вот летучие мыши не видят ночью, они пускают писк — звуковую волну. Она ударяется о препятствие и отражается назад. А если на пути этой звуковой волны поставить, скажем, войлок, эта летучая мышь уткнется в этот войлок. Раньше были поверья у людей — если летит мышь и ударилась в голову (о высокую закрученную прическу), что это чуть ли не к смерти. А на самом деле, никогда не бойтесь, это обычное физическое явление».
В этот момент меня тронули за плечо. Я обернулась, а он мне записочку дает. Под столом прочитала, там написано: «Не нужен ли вам провожатый для охраны от летучих мышей?» Но я, конечно, ничего не ответила, тихонечко сама с собой похохотала, в портфель сунула, потом выкинула, о чем очень жалею, — вспоминает Тамара Белькова.
По ее словам, жить с таким творческим человеком трудно, потому что у него всегда нет времени:
— Он всегда занят, занят, занят. Он, конечно, рано умер. Изработался. В 42 года — первый инфаркт. В 50 лет — второй инфаркт. А в 1958 году он уже был на 4-й стадии рака. Он всегда очень старался. Более работящего человека я в жизни не видела.
Родные нерешительно показывают фотографию последней работы Николая Даниловича — слишком ценная и близкая для них эта вещь. Это резная картина, отсылающая к «Сикстинской Мадонне». Только изображены на ней его дочь Марина с внуком Петей.
Как красивый дом разоряли 10 раз
Какое-то время после смерти Николая Белькова дом стоял в запустении, недавно его подкрасили. По словам внучки мастера Ольги Мироненко, прохожие иногда спрашивают, а за сколько они купили этот дом, принимая молодую женщину за новую хозяйку. И тогда она объясняет, что дом построил её дедушка. При этом интерес к нему люди проявляют постоянно.
— Вот представьте, приехали мы на выходные — мне надо морковку посадить, свеклу, а мы это как делаем — попой кверху. И вот придет толпа, еще гостей приведут нарядных своих, а тут я раком стою, — смеется Ольга.
Главный минус красоты — в их дом залезали уже 10 раз. Первый раз перед Новым годом в 1988 году, когда Николай Бельков лежал в больнице — ему не рассказали, чтобы не расстраивать. Последний раз на дачу залезли в 2017 году, когда у Ольги Мироненко родился сын Артем, и ей было совсем не до того, чтобы заниматься вскрытым домом.
— Одежда, постельное бельё — всё выкинули, всё в снегу и в грязи. Вся веранда усыпана лапшой, крупой. Банки с консервами украли, а крупу рассыпали. Грибок в бане завелся, потому что они в подпол натолкали старые пальто, которые разбухли от весенней воды. Ни к кому не залезают, а к нам лезут. Ну видно же, что мы обычные люди. У нас самая обыкновенная машина. Думают, что тут прям богатые живут. Что мы тут золотыми ложками едим и спим на золотых простынях. Ищут что-то всё время. Ни к кому не залезают, а к нам лезут, — печалится Ольга Мироненко вместе с бабушкой.
«Я не могу продать, это предательство»
Оставшись вдовой, Тамара Белькова не могла поддерживать дом так же, как это делал муж.
— Для такой дачи очень нужен хозяин. Он требует постоянных вложений. Если стекло разбили, надо новое вставить. Мне сын говорил: «Мам, давай продадим и купим небольшую дачу с печкой, как хотелось». Я не могу продать, это предательство с моей стороны будет. Столько труда. Я буду сидеть в этой даче чужой, а душа моя все равно здесь останется, — объясняет Тамара Герасимовна.
За дачу ей предлагали хорошие деньги — в основном, бывшие коллеги мужа, которые знали, что он умер и какой у него дом. По тем временам она могла купить себе вместо резного летнего дома квартиру.
«Мама, здесь царь живет?»
Ольга Мироненко часто разговаривает с прохожими, которые проявляют интерес к дому. Дачу постоянно фотографируют и иногда просят зайти посмотреть.
— Естественно, люди часто со мной разговаривают. Запомнилось, как спросили: «Девушка, а почему вы не наймете реставратора?» Мне интересно, что у них в голове, они хоть примерно представляют, сколько стоит этот реставратор. Я думаю, ящичек что ли повесить — на реставратора, на краску, на новые окна новые, на замену кровли, — смеется Ольга. — Но чаще всего просто говорят: «Очень красивый дом», «Сказочный дом». Когда я была маленькая, это был мой замок, а я — принцесса.
— Я не раз слышала, когда какая-нибудь мама с ребенком идет, и он спрашивает: «Мама, здесь царь живет?» — добавляет, улыбаясь Тамара Белькова.
По словам внучки создателя сказочного дома, иногда люди просят сделать памятную табличку и написать про дом:
— А что про него писать? Объект охраняется, наследие? Только лишнее внимание привлекать. Это наша дача, наш дом. Мы тут такие же, как все люди.
Какие люди живут рядом, вы можете прочитать в нашем репортаже про Шелковичиху: здесь есть свой светофор, резные Deep Purple, пляж на острове и удивительные дома архитекторов.