«Плачешь, как баба»: 5 неочевидных, но частых причин, из-за которых мужчин постоянно бросают женщины

На прошлой неделе мы выясняли, из-за чего от женщин уходят мужчины — эксперты рассказали, как избежать неприятностей. Сегодня мы подошли к вопросу с другой стороны — мужчин ведь тоже бросают, их так же отвергают женщины, и они страдают после очередного неудачного романа (переживая разрыв за ведёрком мороженого и слезливым фильмом). Мужчина может даже не знать, почему раз за разом повторяется один и тот же сценарий и где ошибка, а самое главное — какая. Мы попросили экспертов Анну Портнову и Лину Дианову объяснить, в чём же всё-таки дело — мужчины, крепитесь.
Нерешительность
— Первого шага всегда ждут от мужчины. Мужчина от природы — завоеватель, должен первый проявлять инициативу. Женщина находится в ожидании поступков, и не получив их, может уйти к другому, более решительному, к тому, кто будет её завоёвывать. Мужчины не хотят быть отвергнутыми, боятся отказа.
Часто мужчине требуется больше времени понять, что он сделал правильный выбор. Много раз отвергнутый мужчина будет опасаться начинать что-то новое, отсутствие опыта в отношениях — тоже повод наделать много ошибок, так и не решившись на серьёзный шаг. Отсутствие инициативы провоцирует неуверенность в себе, — объясняет Анна Портнова, психолог и терапевт по семейным отношениям.
Анна Портнова — психолог и семейный психотерапевт, стаж работы в сфере — 20 лет. Работает в центре семейной медицины Rivendell.
Отказ работать над отношениями
— Отказ мужчины от работы над отношениями объясняется признанием им свой слабости — я чего-то не знаю, не могу сам решить проблему и прошу помощи. Обращаясь к кому-то за помощью, мужчина вынужден быть откровенным, рассказывая о своих слабостях и ошибках. Для многих это невыносимо, мужчинам сложно быть открытыми и уязвимыми. Женщине необходимо объяснить своему партнеру, что работа над отношениями важна для их сохранения, а поход к специалисту не будет означать то, что сидя в кресле он признает себя дураком, — объясняет специалист.
Ревность
— Обычно ревность связана с личностными переживаниями — это страх быть одиноким. Бывает, что мужчина боится не соответствовать своей женщине и не хочет оказаться в ситуации, где будет чувствовать себя неуместно. Ревность может быть вызвана детской травмой — покинули, оставили одного. Человеку становится настолько неуютно от воспоминаний, что он попадает в сильные эмоции, начинает переживать, сам того не желая, но предотвратить не может и доводит ситуацию до паранойи. Часто ревность связана с предательством — например, в прошлых отношениях мужчине под носом изменяла его женщина, поэтому сейчас он полностью потерял к ним доверие, — продолжает объяснять Анна.
Вечный пессимизм и жалобы на жизнь
Что-то пошло не так — один раз, два, три. Мужчина впадает в уныние, у него подавленное настроение, может быть, эмоциональное выгорание. В своей женщине он видит друга, плечо, на которое можно опереться и пожаловаться на то, как несправедлив мир. По мнению эксперта, такой подход рискован — в любви женщина хочет быть счастливой и беззаботной, а может быть, ей самой требуется мужское плечо, и выслушивать негативные истории своего мужчины она не в состоянии. В правильно построенных отношениях каждый устойчив сам по себе, без созависимостей.
В каждой женщине ищет маму
— За этим кроется личная история мужчины из детства. Нереализованные потребности в своей маме он будет пытаться реализовать с каждой новой женщиной. Это вопрос психиатрии — мужчина должен найти маму в своей маме, какая бы она ни была, и перестать искать в каждой женщине утешительницу и молочную грудь. Отношения обречены на провал, пока он не найдёт ту, которая сможет ему дать то, что он хочет, — это вопрос совместимости и реализации потребностей. Бывают женщины, которые хотят стать такими «матерями». Как правило, в таких отношениях женщина обычно старше своего партнёра, — говорит Анна и приводит пример про Анну Каренину и её молодого любовника.
Отсутствие интереса к жизни своей женщины
По мнению специалиста, здесь две стороны одной медали. Или это врождённый нарциссизм и эгоизм — характерно для мужчины, который был «золотым» ребенком в семье и привык всё внимание получать только к своей персоне, или, наоборот, в детстве он ничего не получал и во взрослой жизни решил жить исключительно для себя.
— Мужчина привык ставить себя на первое место — он может это делать и осознанно, и неосознанно. Есть мужчины, которые размывают границы: что моё — твоё, есть те, которые чётко их устанавливают: у меня своя жизнь, у тебя своя, где-то мы пересекаемся, а где-то нет. Кто-то вытирается одним полотенцем, а кто-то заводит три штуки разных, и прикасаться к не своему запрещено. Это больше американский тип отношений, который сегодня становится модным, но нашим женщинам принять такой уклад будет сложно. Возможно, молодые уже приходят к такому укладу — это вопрос их комфорта, — объясняет специалист.
«Отыгрывание гендерных ролей — главная ошибка XXI века»
Лина Дианова
Лина Дианова, психолог, гештальт-терапевт, 11 лет обучения, 3 года практики, консультирует в онлайн- и офлайн-формате.
По мнению Лины Диановой, когда-то понимание, что мужчина пашет в поле, а женщина готовит ему обед, всё упрощало. Вопросов, у кого власть, не возникало. От мужчины зависело выживание семьи, и именно по этой причине развод воспринимался как трагедия. По этой же причине некогда было думать о чувствах — слишком сильны были давление и ответственность, возложенная на мужские плечи. Сложности возникли, когда мужчина и женщина встали на одну ступень.
— Теперь каждый из них, при желании, может полностью закрыть свои потребности, не прибегая к компромиссам с партнёром: секс, еда, забота, деньги — для этого больше не нужно находиться в браке или постоянных отношениях. Мужчины вдруг осознали, что у них есть чувства, что они чего-то тоже хотят от женщины, и это не ограничивается борщом или постелью. Но что с этим делать? Как сказать женщине о своих чувствах и потребностях, если гендерные стереотипы твердят, что чувства — для женщин? Вспомните, сколько обидных выражений существует, связанных с мужскими чувствами: «Плачешь, как баба», «Нюни развесил». Все это призвано устыдить, подавить чувства, возникающие у любого мужчины, — объясняет сложившуюся ситуацию эксперт.
Не понимая свои чувства, не говоря о них, мужчина (и любой человек) вообще перестаёт понимать, что хочет. По мнению Лины, это и есть главная мужская ошибка в отношениях:
— Например, каждый раз, когда жена отказывает вам в сексе, вы чувствуете себя отверженным, неполноценным, вам кажется, что она не хочет вас как мужчину. Если вы не понимаете и не признаёте своих чувств, вы ощутите только злость, так как для мужчины чувствовать злость социально приемлемо.
Затем, вместо того чтобы прояснить ситуацию, сказать, как вы себя чувствуете, и спросить, в чём причина, вы будете отравлять ей жизнь мелкими придирками, включите шантаж и манипуляцию, так как злость требует выхода. Велика вероятность, что проблему с сексом это только усугубит. Говоря честно о своих чувствах, показывая себя уязвимым партнёру, мы делаем шаг навстречу другому. Пытаясь маскировать это под независимость, делая вид «не очень-то и хотелось», мы раним партнёра и отдаляемся сами, — объясняет Лина и добавляет, что проблема решается только через честное предъявление претензии.
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