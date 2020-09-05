«Плачешь, как баба»: 5 неочевидных, но частых причин, из-за которых мужчин постоянно бросают женщины

Нерешительность

— Первого шага всегда ждут от мужчины. Мужчина от природы — завоеватель, должен первый проявлять инициативу. Женщина находится в ожидании поступков, и не получив их, может уйти к другому, более решительному, к тому, кто будет её завоёвывать. Мужчины не хотят быть отвергнутыми, боятся отказа.

Часто мужчине требуется больше времени понять, что он сделал правильный выбор. Много раз отвергнутый мужчина будет опасаться начинать что-то новое, отсутствие опыта в отношениях — тоже повод наделать много ошибок, так и не решившись на серьёзный шаг. Отсутствие инициативы провоцирует неуверенность в себе, — объясняет Анна Портнова, психолог и терапевт по семейным отношениям.

Анна Портнова — психолог и семейный психотерапевт, стаж работы в сфере — 20 лет. Работает в центре семейной медицины Rivendell.

Отказ работать над отношениями

— Отказ мужчины от работы над отношениями объясняется признанием им свой слабости — я чего-то не знаю, не могу сам решить проблему и прошу помощи. Обращаясь к кому-то за помощью, мужчина вынужден быть откровенным, рассказывая о своих слабостях и ошибках. Для многих это невыносимо, мужчинам сложно быть открытыми и уязвимыми. Женщине необходимо объяснить своему партнеру, что работа над отношениями важна для их сохранения, а поход к специалисту не будет означать то, что сидя в кресле он признает себя дураком, — объясняет специалист.