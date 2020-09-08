«Этот стиль жизни не каждый выдержит»: администратор скандального паблика о том, нужно ли завидовать огромным заработкам блогеров

«Зависть — плохое чувство», — коротко написал наш спикер, когда я задала ему основной вопрос нашей колонки: почему люди завидуют тем, кто зарабатывает «легкие деньги». Молодой человек под анонимным ником Зверь Царь — администратор локального паблика во «ВКонтакте» «Модный Новосибирск» (сибиряку также удалось поработать в официальных пабликах таких крупных блогеров, как Эдвард Бил, Дневник Хача, Мамикс). Именно поэтому он сам часто сталкивается с ненавистью и непониманием окружающих. Новосибирец рассказал нам, сколько времени занимает создание контента, сколько на этом можно заработать и почему люди завидуют огромному заработку блогеров. Публикуем его мнение от первого лица.
Человек всегда хочет получать максимум, затрачивая при этом минимум усилий. Конечно, тебе может повезти и ты выиграешь в лотерею баснословную сумму, заплатив чисто символические деньги, но шанс того, что это произойдет, крайне мал. Как правило, люди работают невероятно много и с большим старанием, чтобы получить тот самый максимум. Творческие люди — не исключение. Существует стереотип, что любым творчеством заниматься очень легко, но это далеко не так. Легко петь или танцевать, когда ты любитель, когда ты делаешь это для себя или близких. Другое дело — профессиональный уровень.
«Чтобы получать «легкие деньги», нужен тяжелый профессионализм, закрепленный талантом»
Нетворческие люди, которые завидуют заработку от творческой работы, не смогли бы ее потянуть. Это своего рода определенный стиль жизни, который не каждый может выдержать. Да и вообще, зависть — плохое чувство. Никому не надо завидовать, лучше задуматься о себе.
Блогинг — вещь очень ненадежная. Только самые популярные контент-мейкеры могут выйти на стабильный многомиллионный доход, да и то даже они не застрахованы от крупных провалов. С каждым годом добиться успеха в этой сфере становится все труднее. Только со стороны кажется, что этим очень просто заниматься. На самом же деле, чем больше твой канал, тем больше времени надо ему уделять, это постоянная работа. Я сам наблюдал случаи, когда авторы с сотнями тысяч подписчиков начинали лениться, теряя при этом зрителей. Со временем у них кончались деньги, заработанные с рекламы, они начинали перебиваться с копейки на копейку. Зато на условном «заводе» тебе гарантирован стабильный доход.
«К тому же нельзя забывать о карьерном росте, быть может, ты сможешь стать директором этого завода»
Я считаю, что люди должны уважать рабочие профессии, а не смеяться над ними, когда у них в момент становится больше денег, чем у условного рабочего. Жизнь такова, что сегодня ты интересен, а завтра нет. В первую очередь каждый отдельный человек должен заботиться о себе и о тех, за кого он несет ответственность. Когда уже у него будут время и возможности помогать обществу в целом, он может заняться этим. Нельзя наносить вред обществу, а приносить ли пользу, это уже выбор каждого человека.
Что касается контент-мейкеров, если бы они не приносили никому пользу, у них бы не было трафика, а, следовательно, и стимулов заниматься данной деятельностью. Зрители хотят видеть определенный контент, это порождает контент-мейкеров, которые готовы его делать. Если зрителю нравится контент, значит, контент-мейкер принёс ему пользу. Зачем создавать, если никто на это не даст отклик? Пушкин же не складывал свои стихи в комод, он стремился их распространить. Если читателей нет, их нужно найти, в чем сейчас могут помочь социальные сети. Рано или поздно, если вы создаете что-то стоящее, читатели появятся.
Сейчас я не стал бы заниматься «нормальной работой», но жизнь непостоянна. Быть может, что-то изменится через какое-то время, и я стану заниматься такой работой. Кстати, польза от блогеров для экономики тоже есть. Они, как все люди, являются потребителями, причем, если мы говорим о наиболее успешных, весьма платежеспособными. К тому же сейчас редко можно встретить крупных блогеров-одиночек. Как правило, у них есть команда от трех до нескольких десятков человек. Они получают зарплату за свой труд. Там есть люди, занимающиеся монтажом, съемкой, гримом, звуком и еще много чем другим. По сути, крупный блогер создает рабочие места. Еще есть тенденция на создание дочерних проектов от блогеров. Например, Амиран Сардаров (автор блога под названием «Дневник Хача». — Прим. ред.) создал сеть по продаже шаурмы, которая производит реальный продукт и создает рабочие места.
На создание одного ролика хронометражем в 5–10 минут может уйти целый день, все зависит от сложности монтажа, от того, сколько человек занимается пост-продакшеном (приведение отснятого материала в чистовой вид. — Прим. ред.). Сегодняшний зритель очень привередлив, он хочет видеть максимально качественную картинку без браков по звуку. К тому же блогер, если он работает один, должен иметь навыки работы в программах и хороший компьютер. Финансовые затраты на создание самого видео зависят от контента, который снимает блогер. Он может снимать пранки (шуточные видео. — Прим. ред.) и тратиться только на какой-то реквизит, а может снимать шоу, на которое будет тратиться несколько миллионов рублей за выпуск. К тому же, если съемкой и монтажом занимается не сам блогер, он должен платить зарплату оператору и монтажеру. В общем и целом это дело непростое, требующее определенных знаний и средств, чтобы создать что-то такое, что действительно привлечет огромное количество зрителей.
Сейчас моя работа стала делом, которым мне нравится заниматься и которое может принести мне какие-то деньги. Поначалу я вообще работал на чистом энтузиазме, не получая ничего. Главное — не сидеть на месте. Когда ты становишься все лучше и лучше в каком-либо деле, вознаграждение само себя находит.
А вы все еще считаете блогеров, ютуберов и других работников медиасферы бесполезными членами социума?
Что ещё почитать о менталитете новосибирцев
Ранее новосибирец высказывал свое мнение о том, что культура переработок и невыплат премий должна исчезнуть — читайте его авторскую колонку.
Поэтесса Маша Штольц рассказывала о своем опыте работы в общепите и о том, что манеры в городе есть далеко не у всех.
О токсичности горожан и попытке примирения авторскую колонку писал и автор НГС — почитать ее можно тут.
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