«Этот стиль жизни не каждый выдержит»: администратор скандального паблика о том, нужно ли завидовать огромным заработкам блогеров

Нетворческие люди, которые завидуют заработку от творческой работы, не смогли бы ее потянуть. Это своего рода определенный стиль жизни, который не каждый может выдержать. Да и вообще, зависть — плохое чувство. Никому не надо завидовать, лучше задуматься о себе.





Блогинг — вещь очень ненадежная. Только самые популярные контент-мейкеры могут выйти на стабильный многомиллионный доход, да и то даже они не застрахованы от крупных провалов. С каждым годом добиться успеха в этой сфере становится все труднее. Только со стороны кажется, что этим очень просто заниматься. На самом же деле, чем больше твой канал, тем больше времени надо ему уделять, это постоянная работа. Я сам наблюдал случаи, когда авторы с сотнями тысяч подписчиков начинали лениться, теряя при этом зрителей. Со временем у них кончались деньги, заработанные с рекламы, они начинали перебиваться с копейки на копейку. Зато на условном «заводе» тебе гарантирован стабильный доход.