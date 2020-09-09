На сибирском стиле: 5 модных брендов одежды, которые делают в Новосибирске и продают даже за границей

Модный рынок сейчас перегружен — фирмы масс-маркета предлагают тысячи моделей, а в любом торговом центре можно насчитать не один десяток магазинов одежды. Это явление называется фаст фэшн — когда модные ритейлеры мгновенно адаптируются к новым трендам и обновляют ассортимент марки несколько раз в год. Жертвуя качеством, фаст фэшн-компании работают на количество и скорость — это упрощает процесс изготовления и делает вещи дешевле. Однако такое производство наносит вред экологии и нередко использует рабский труд. Моду набирает этичное и экологичное производство маленькими партиями. Такие бренды есть и в Новосибирске — они шьют одежду в Сибири, а продают по всей России и даже за границей.
Бренд А21 — минимализм и элегантность
Как рассказывает основательница бренда Алеся Костик, идея заняться своим делом пришла к ней после ухода с офисной работы и эмоционального выгорания:
— Нужно было решать, что именно я буду делать. Я всегда увлекалась модой, стилем, ещё в школе начала смотреть модные блоги на YouTube, заказывать одежду только по интернету. В моём маленьком городке не было больших ТЦ.
Поняла, что хочу попробовать запустить свой бренд одежды. Не хотела заниматься перепродажей, потому что найти что-то стоящее тяжело. Это можно сделать даже в Китае, но туда нужно ехать самому и всё изучать, у меня не было денег, чтобы съездить в Китай, закупиться и наделать кучу ошибок. А они неизбежны в бизнесе. Такие риски я бы не потянула. И решила, что буду шить сама то, что мне нравится. То, что я бы носила сама, — рассказывает девушка.
Алеся работает над проектом одна — сама ведет инстаграм бренда и придумывает модели, но в будущем планирует обзавестись командой.
— Мне хотелось создавать одежду, которая будет не перекрывать девушку, а подчеркивать её красоту. Я уверена в том, что вещи — отображение нашего внутреннего «я». Это ещё один способ самовыражения. И мне хочется, чтобы моя одежда помогала девушкам самовыражаться, подчеркивать свою внешнюю и внутреннюю красоту. Поэтому я не использую, например, огромные лого или рисунки на одежде, выбираю природные глубокие оттенки. И, конечно, то, что отличает наш бренд — это качество и многофункциональность вещей. Платье, которое можно использовать по-разному, — это же то, что нужно современной девушке, которая постоянно в делах. Утром она пойдет в офис в нашем платье, а вечером в нем же в ресторан. И везде будет выглядеть уместно и неотразимо.
Одежда А21 для современных, активных и жизнерадостных девушек, которые увлекаются стилем, искусством, и для них безусловно важно самосовершенствование. Они знают себе цену, своему времени, поэтому для них важен высокий сервис. Они любят путешествовать и открывать новое, ценят качество и комфорт. Если говорить про возраст — это преимущественно девушки от 24 до 35 лет. Но у нас есть и более юные покупательницы, — рассказала Алеся.
Вещи от А21 можно заказать в интернете или примерить и купить в пространстве Vladislava Shop на Ленина, 3 к1.
bonjour.madame.wear — индивидуальный пошив
Хозяйка магазина Дарья Бачурина решила заняться производством одежды во время нелюбимой работы. Девушка уволилась и начала шить для себя, а затем для других.
Она работает одна и шьет все вещи сама, по индивидуальным меркам покупательниц. Даша признается, что когда заказов много, она передает часть своей маме, у которой есть своё ателье по пошиву одежды.
— Самое главное — это быть открытым перед клиентом, показывать свою работу и рассказывать о себе. Чтобы человек знал, что одежда всё-таки сшита одними руками от начала и до конца. Самый частый заказ — это рубашка, у меня их огромное множество, из разных тканей и разных цветов. В масс-маркете среднего сегмента сложно найти рубашку, чтобы она хорошо села, а у меня можно сшить по меркам, выбрать количество карманов, форму воротника, пуговицы, — рассказывает Даша.
Девушка работает в мастерской на Ленина, 3 и планирует отшивать одежду не только на заказ, но и для наличия, чтобы можно было прийти и примерить понравившуюся модель.
KALDINA — slow fashion и осознанное потребление
Магазин дизайнерской одежды KALDINA существует с 2018 года. Его основательница, Ольга Калдина, долго работала наемным дизайнером одежды, а 2 года назад решилась создать свой бренд.
Девушка сама разрабатывает модели одежды и даже принты.
— У нас лимитированные коллекции, очень маленькие партии. Для себя я избрала глобальное движение, в котором мы будем развиваться, — оно называется slow fashion. Это поддержание осознанного потребления, чтобы как-то помочь экологии, потому что фэшн-индустрия — довольно загрязненная.
Стилистической базой мы выбрали слияние трех направлений: минимализм, романтика и экостиль. В каждой одежде просматриваются эти стили. Обязательно натуральные, органические ткани. Иногда смешанные, но в целом я всегда за такие ткани, которые бы долго служили были качественными. Потому что цель, которую я преследую, — это долгосрочность. При разработке дизайна мы используем долгосрочные тренды. А лимитированные коллекции делаются для того, чтобы потребитель понимал ценность вещей. Мы не хотим перенасыщать рынок, и без того насыщенный продуктами, — объясняет Ольга.
Ольга Калдина работает вместе с командой в разных городах России, но производство бренда расположено в Новосибирске. Дизайнер рассказывает, что аудитория магазина в большей части региона Сибири, но было несколько заказов из Германии.
— Наша аудитория — разные девушки, но их объединяет осознанность. Много раз замечала, что девушка может подойти, померить, и только через 2–3 дня купить. Это действительно здорово, что человек покупает то, что ему понравилось, не делает это на эмоциях. Это люди, которым важно, что они носят, из чего одежда сшита, — рассказывает основательница бренда.
Заказать одежду можно на сайте бренда, а примерить офлайн в Доме моды «Мануфактура» на Красном проспекте, 153Б.
Empire.clo — удобная одежда из натуральных тканей
Екатерина Тельнова решила создать свой магазин одежды после рождения ребенка, около 2-х лет назад:
— Мне очень хотелось заняться делом по душе. Я поняла, что в детстве мне всегда нравилось рисовать одежду, я любила и люблю шить. Так и появилась идея, — рассказывает Екатерина, — мы любим натуральные ткани, именно это отличает нас от других производителей. Для нас один из самых главных пунктов — чтобы ткани были качественными, мягкими, плотными, натуральными, чтобы кожа в них дышала.
Екатерина рассказывает, что изначально их одежда была спортивной, но сейчас ассортимент расширяется. В ближайшее время Empire.clo планирует расширить размерную сетку, чтобы охватить аудиторию старше.
— Основная концепция: создавать стильную, комфортную одежду с идеальными швами, из интересных тканей и натуральных фактур. Приходя к нам в магазин, все девушки отмечают качество тканей и материалов и пишут отзывы, что носят наши вещи не снимая. Целевая аудитория — девушки от 25 до 35, которые любят стильную и качественную одежду. Чтобы было не только стильно, но и комфортно, приятно в носке. Но берут одежду и до 50 лет женщины, — объясняет Екатерина.
Примерить одежду Empire.clo можно в шоуруме на Советской, 23.
lili.nsk — детская одежда
Бренд lili.nsk занимается производством детской одежды.
— Чем мы отличаемся? За основу мы берем не только рост, но и объемы. Так как очень часто роста недостаточно и типовые размеры не садятся совсем. Индивидуальный подход.
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Сами тестируем материалы и фурнитуру. Придерживаемся принципа — лучше взять подороже, особенно это касается фурнитуры. Например, люверсы в наших худи чешские (дороже в пять раз, но и в столько же раз качественнее), резинка в брюках турецкая (плотная, не перекручивается), — пишут создательницы бренда в своем инстаграме.
А здесь мы рассказывали про крупные фабрики, которые производят одежду в Новосибирске. Среди них был и бизнес дочки Анатолия Локтя.