На сибирском стиле: 5 модных брендов одежды, которые делают в Новосибирске и продают даже за границей

Бренд А21 — минимализм и элегантность

Как рассказывает основательница бренда Алеся Костик, идея заняться своим делом пришла к ней после ухода с офисной работы и эмоционального выгорания:

— Нужно было решать, что именно я буду делать. Я всегда увлекалась модой, стилем, ещё в школе начала смотреть модные блоги на YouTube, заказывать одежду только по интернету. В моём маленьком городке не было больших ТЦ.

Поняла, что хочу попробовать запустить свой бренд одежды. Не хотела заниматься перепродажей, потому что найти что-то стоящее тяжело. Это можно сделать даже в Китае, но туда нужно ехать самому и всё изучать, у меня не было денег, чтобы съездить в Китай, закупиться и наделать кучу ошибок. А они неизбежны в бизнесе. Такие риски я бы не потянула. И решила, что буду шить сама то, что мне нравится. То, что я бы носила сама, — рассказывает девушка.

Алеся работает над проектом одна — сама ведет инстаграм бренда и придумывает модели, но в будущем планирует обзавестись командой.



— Мне хотелось создавать одежду, которая будет не перекрывать девушку, а подчеркивать её красоту. Я уверена в том, что вещи — отображение нашего внутреннего «я». Это ещё один способ самовыражения. И мне хочется, чтобы моя одежда помогала девушкам самовыражаться, подчеркивать свою внешнюю и внутреннюю красоту. Поэтому я не использую, например, огромные лого или рисунки на одежде, выбираю природные глубокие оттенки. И, конечно, то, что отличает наш бренд — это качество и многофункциональность вещей. Платье, которое можно использовать по-разному, — это же то, что нужно современной девушке, которая постоянно в делах. Утром она пойдет в офис в нашем платье, а вечером в нем же в ресторан. И везде будет выглядеть уместно и неотразимо.