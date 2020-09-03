Топ-5 автопремьер осени: смотрим новую Octavia, здоровенный Hyundai и припоздавший Opel

2020 год складывается для авторынка России непросто, однако за рекордным провалом последовало восстановление настолько быстрое, что возник даже дефицит автомобилей. Оживление чувствуется и со стороны производителей. Пять наиболее значимых премьер — в нашем обзоре.
SKODA Octavia — ставка по-прежнему на практичность
16 сентября состоится российский дебют четвёртого поколения шкодовского бестселлера Octavia. Предыдущее выпускалось более семи лет и было весьма успешным: Octavia держалась в топ-3 лидеров сегмента.
Технически модель изменилась не слишком сильно — в основе всё та же платформа MQB, и наиболее заметное отличие — возможность оснастить её адаптивной подвеской DCC. Octavia сохранила и даже чуть усугубила свои традиционные плюсы, например, незначительная прибавка в длине позволила увеличить объём багажника лифтбэка до 600 литров (было 590 литров).
Сборка российских моделей налажена на заводе ГАЗ в Нижнем Новгороде. На выбор три двигателя, начиная от привычного амтосферника 1,6 литра (110 л.с.) с механикой или шестиступенчатым автоматом. Далее идёт турбомотор 1.4 TSI (150 л.с.), которому роботизированную коробку DSG сменили на восьмиступенчатый автомат. А коробки DSG теперь положены только старшему мотору 2.0 TSI (190 л.с.).
Помимо нового интерьера с доминированием мультимедийных панелей Octavia получит расширенный список опций, которые раньше были привычнее для Superb: матричные фары, трёхзонный климат-контроль, массаж и вентиляция сидений, проекционный дисплей и так далее. Цены пока не известны, но базовая Octavia третьего поколения стоит сейчас от 1,14 миллиона рублей, средние версии — 1,3–1,4 миллиона. Если это дорого, неплохой выбор свежих Octavia стоимостью до 800 тысяч рублей есть на вторичном рынке.
KIA K5 — новое имя и другая платформа
Непривычное название K5 сбивает с толку, но модель можно считать преемницей нынешней Optima — весьма востребованного седана KIA, который смог побеспокоить даже позиции Toyota Camry: в прошлом году соотношение Optima к Camry составило 26 тысяч на 34 тысячи.
Новое название в чём-то оправдано, потому что в основе K5 — платформа Sonata, длина составляет 4905 мм, а в перспективе планируются и полноприводные модификации. На выбор два двигателя: 2.0 (150 л.с.) с шестиступенчатым автоматом или 2.5 GDI (194 л.с.) с восьмиступенчатым. Кстати, старший мотор имеет прямой впрыск топлива в цилиндры, хотя KIA одно время избегала поставлять такие двигатели в Россию.
Прайс-лист стартует от 1,49 миллиона рублей за двухлитровый автомобиль, и от 1,84 миллиона рублей за версии с более мощным мотором. Для сравнения, цена Toyota Camry сейчас начинается от 1,718 миллиона рублей с двухлитровым мотором и от 1,918 миллиона с 2,5-литровым.
Toyota Highlander — крут, но дорог
Большой кроссовер Toyota Highlander также пользуется в России устойчивым спросом, и в иные месяцы за ним выстраивалась очередь. Новое поколение по большому счёту сохраняет традиционные черты модели: у неё по-прежнему несущий кузов, просторный салон, полный привод с подключением задних колёс муфтой и атмосферный двигатель V6, дефорсированный для России до 249 л.с. и терпимый к бензину АИ-92. Работает он в паре с восьмиступенчатым автоматом. Гибридов в России не будет, равно как и моноприводных версий. Зато в более дорогих комплектациях есть продвинутый полный привод с гибким распределением момента между задними колёсами (Dynamic Torque Vectoring).
Необычные пропорции автомобиля объясняются увеличением колёсной базы, что сказалось на вместительности задней части салона: например, на третьем ряду могут размещаться три человека. Правда, в Россию Highlander привезут только в семиместном исполнении (то есть на галёрке только два кресла).
Но Highlander недёшев: базовая версия, пусть и хорошо оснащённая, стоит 3,7 миллиона рублей, топовая — более 4,3 миллиона рублей. Отчасти это объясняется отсутствием локализации: сборка — только американская. Подержанные, но живые Hyghlander можно купить в пределах 1,5 миллиона рублей.
Hyundai Palisade — гигантский кроссовер Hyundai
Если Highlander кажется слишком дорогим, стоит дождаться Hyundai Palisade, дебют которого запланирован на конец осени 2020 года. Цены, правда, пока не известны, но стратегия корейской марки подразумевает ценовой зазор до японских конкурентов.
Автомобиль частично унифицирован с Santa Fe и приходит на смену её удлинённой версии Grand Santa Fe, но крупнее и более статусный. Можно заказать как семи-, так и восьмиместную версию, причём при трёхрядном салоне объем багажника составляет 510 литров (по потолок), при пятиместной компоновке — более 1200 литров.
Точных данных о линейке моторов для России нет, но можно предположить, что двигатель V6 мощностью 295 л.с. для нашего рынка дефорсируют до 249 л.с. В арсенале есть также 2,2-литровый турбодизель (202 л.с.), но его появление в России пока под вопросом. Полный привод у Palisade выполнен по паркетной схеме с муфтой, а коробка передач — только восьмиступенчатый автомат.
Opel Grandland X — рестарт со второй попытки
Кроссовер Grandland X — это первая гражданская модель Opel после возвращения марки в Россию (есть ещё микроавтобус Zafira Life, но это продукт, скорее, нишевый). Формально продажи стартовали ещё весной, но пандемия смешала карты, и поставки с тех пор были единичны. Судя по возросшей медиаактивности Opel, полноценный старт продаж сместился на осень.
Автомобиль построен на изначально французской платформе EMP2 — мы ведь помним, что марка теперь принадлежит французском концерну PSA (Peugeot и Citroen), поэтому ближайшие аналоги Grandland X — это Citroen C4 Aircross и Peugeot 3008. Но если технически модели почти идентичны, включая отсутствие полного привода, то внешность у каждой самобытна. Opel тут не исключение: у него традиционный для марки дизайн, а ещё — чисто немецкая сборка.
При этом он дороже «французов» и в принципе стоит пугающе: минимальная версия — 2 миллиона рублей. Для среднеразмерного кроссовера это весьма смелая заявка даже на фоне нынешних цен. Основные конкуренты вроде KIA Sportage или Volkswagen Tiguan дешевле, а за сравнимую с Grandland сумму — полноприводные. Не блещет Opel и широтой выбора: силовой агрегат — только 1,6-литровый турбомотор (150 л.с.) в паре с шестиступенчатым автоматом. Ставка, судя по всему, делается на любителей марки. Opel до сих пор пользуется хорошим спросом на вторичном рынке, например, там представлена модель Insignia.
Летом в России дебютировал обновлённый Renault Kaptur с новой коробкой передач. Чуть раньше мы тестировали рестайлинговый Skoda Rapid.
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