Топ-5 автопремьер осени: смотрим новую Octavia, здоровенный Hyundai и припоздавший Opel

2020 год складывается для авторынка России непросто, однако за рекордным провалом последовало восстановление настолько быстрое, что возник даже дефицит автомобилей. Оживление чувствуется и со стороны производителей. Пять наиболее значимых премьер — в нашем обзоре.

SKODA Octavia — ставка по-прежнему на практичность

16 сентября состоится российский дебют четвёртого поколения шкодовского бестселлера Octavia. Предыдущее выпускалось более семи лет и было весьма успешным: Octavia держалась в топ-3 лидеров сегмента.