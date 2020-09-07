Горячая мисс Maxim: история жизни сибирячки, которая попала в десятку самых сексуальных женщин страны

Поверить в то, что улыбчивая стройная брюнетка в белом костюме с яркой красной помадой — победительница конкурса красоты от мужского журнала, можно с легкостью, а в то, что она мама двоих детей — не очень, хочется воскликнуть: «Да ладно! Разве так бывает?». Марии Пещерской 36 лет, в своего мужа она влюбилась ещё в школе и родила ему двоих детей. Старший мальчик родился с диагнозом «аутизм». С того момента жизнь Марии и её мужа повернулась совсем в другое русло. Специально для НГС Мария поделилась подробной историей своей жизни — рассказала о вере в светлое будущее, семье и любви к детям и, конечно же, поведала о том, как это — быть одной из самых сексуальных женщин страны.
Посмотрите историю Марии в нашем фильме и убедитесь — она такая же красивая, как на фото.
Видео: Антон Дигаев
Как Марию выбрали из 4000 красавиц
Идея с участием в конкурсе пришла в голову не Марии, а её мужу — Валерию. Мужчина увидел в интернете информацию о том, что будут выбирать Мисс Maxim, и решил предложить жене.
— Я тогда подумала, ну и куда мне? Уже взрослая женщина, двое детей. А муж меня спросил: «Тебе сложно что ли?», — улыбается она. Вместе они выбрали фотографии, сделали необходимые отметки в Instagram и стали ждать. Из 4000 претенденток сначала отобрали 380 девушек, а потом — сто, Мария оказалась в их числе. Сотня лучших поехала в Москву на смотрины — так называет мероприятие наша землячка.
— Мужчины обмануты! Нельзя верить фотошопу, — с уверенностью заявляет Мария. — Мы приехали в Москву, чтобы пообщаться с членами жюри, принять участие в фотосессии — многие девушки в жизни оказались совсем другие, не как на фото. Я не знаю, похожа ли я сама на ту девушку, что люди видят в соцсетях, но после фотосессии у меня появилось чутьё — что-то будет, — делится участница. — С девушками общались, оценивали их коммуникабельность, речь, умение подать себя — недостаточно быть просто красивой.
Чутье Марию не подвело — сибирячка попала в десятку самых сексуальных девушек по версии журнала. Она вспоминает, что тогда ее захлестнули эмоции, а осознание и чувство победы появилось несколько позже.
— Все мы — 10 девушек — уже победительницы, все в одинаковых условиях, разве что фото одной из нас будет на обложке журнала. Я не волновалась во время самого конкурса — только на сцене. Многие волнуются из-за молодого возраста и неопытности, меня же волнение захлестнуло от того, что я была самой старшей среди участниц, мне тогда было 35 лет, — делится Мария впечатлениями.
Весь конкурс для нее был возможностью отдохнуть, с интересом провести время, отвлечься от семейных проблем. Разумеется, негатив, шептание и осуждение не обошли сексуальную сибирячку стороной — недоброжелатели не упустили возможность подчеркнуть, что жене и матери двоих детей не пристало участвовать в подобных мероприятиях.
— Для меня это дико — так думать. Наоборот, я считаю, что моё участие в конкурсе может стать для других женщин, мам и жён мотивацией. Почему домохозяйка, которой слегка за 30, обязательно должна погрязнуть в уборке, готовке, не следить за собой, не ухаживать? Кто это придумал? Моё мнение — мужчина должен гордиться своей женщиной, наслаждаться нахождением рядом с ней, — говорит сибирячка. — Родные и близкие меня поддержали, единственное — были вопросы, зачем мне это всё. Я отвечала — ради интересной жизни, я и так всё время с детьми.
«Диагноз Саши не остановил нашу жизнь»
Старший сын Марии Александр родился с гипоксией. Сначала все было прекрасно, молодая мама была полностью поглощена долгожданным сыном, пока не прозвенел первый звоночек — к двум годам дети обычно уже говорят, а Саша — молчал. Забив тревогу, женщина побежала к врачу и услышала страшный диагноз — аутизм.
— Никто в этом не виноват, это не гены, так сложились обстоятельства, такая судьба. Наша жизнь потекла совсем в другое русло. Я с утра до вечера была с Сашей, это была моя работа: каждое утро мы с сыном уезжали на занятия, лечение, приезжали поздно вечером. И так — каждый день, без выходных, было жёсткое расписание — мы изо всех сил пытались вытащить нашего сына из этого состояния, не жалея ни сил, ни времени, ни денег, — вспоминает Мария. — Это очень трудно. К Сашиным пяти годам у меня произошел нервный срыв, когда я поняла, что ситуация не меняется, а только усугубляется. Я рыдала, не могла остановиться, не могла никак помочь сыну. Оформление инвалидности, все эти процедуры — я отказывалась принимать происходящее.
Дальше Мария рассказывает, что в какой-то период времени муж помог ей понять, что самое верное решение — просто смириться, принять ситуацию, на которую никак не можешь повлиять:
— Когда Саше было пять лет, я родила дочь. В один из моментов Валера сделал мне замечание, напомнил, что в семье, кроме Саши, есть еще маленький ребёнок и он — мой муж. Мы с ним друзья, говорим друг другу всё прямо — он отметил, что я стала хуже выглядеть, запустила себя. Я задумалась, может быть, как раз в тот момент и пришло осознание того, что семь лет я билась за сына как заведенная и не дарила должного внимания семье.
Мария вспоминает, что тогда он практически за руку отвёл её в спортзал и она начала работу над собой, перестав плакать.
— Мне нужна была вера. Я знала, что, когда у меня родится дочь, я назову её Верой. Рожать второго ребёнка я не боялась. Диагноз Саши не остановил нашу жизнь, зацикливаться — неправильно, нужно продолжать дальше. После рождения дочери мы будто очнулись от какого-то транса, — вспоминает молодая мама.
Дочери Марии уже шесть лет. Девочка любит старшего брата — заботится о нем, помогает, уделяет внимание. Мария говорит, что они с мужем видят, как трепетно Саша относится к сестре, любит её, только не может об этом сказать. Саша — не говорит, только по бытовым вопросам. Его не учат буквам и цифрам, он не будет поступать в университет, задача родителей — научить мальчика самостоятельности.
Знакомство с мужем: «Ничего себе! Мне бы такого!»
Валерий старше Марии на пять лет. Их знакомство произошло, когда девушка училась в
— Однажды я встретила его на улице, от смущения опустила глаза в пол и ускорила шаг. После окончания училища Валера вернулся домой, через два года после того, как я его впервые увидела. Он по-прежнему мне нравился, и кто-то передал ему эту информацию. Видимо, он тоже обратил на меня внимание, потому что, как потом стало известно, случайно увидел меня в окно (я шла в магазин) и скорее побежал за мной, а в магазине как бы случайно задел плечом и начал разговор. В тот день у него был день рождения, он пригласил меня — я отказалась. Номер телефона тоже не дала, он расстроился — я попросила продиктовать его номер и ушла домой, — вспоминает девушка.
Отношения с тем парнем разладились, а номер телефона Валерия грел душу — все хорошо обдумав, Мария решила позвонить ему. Молодые люди встретились в тот же день, и отношения закрутились.
— У моего мужа очень классное чувство юмора, он харизматичный, умеет себя подать, с ним интересно общаться, не влюбиться в такого — невозможно, — улыбается Мария и добавляет, что спустя столько лет ничего не поменялось, по-прежнему она до слез смеётся над его шутками. — Два года мы продружили, четыре — прожили и поженились, когда я забеременела.
Пара вместе уже почти 18 лет, Мария говорит, что отношения поменялись, любовь стала другой — но это нормально. Между ними такие же теплые и уважительные отношения. Правда, в прошлом году произошёл кризис — пару раз они порывались подать заявление на развод, но сумели утихомирить эмоции и решить ситуацию разговорами.
— Мне нужна была поддержка, тогда я её не чувствовала. Мы поговорили, услышали друг друга — всё наладилось. Перестали ругаться, и у нас всё хорошо, — улыбается сибирячка.
Как Мария стала фотомоделью после 30
К 32 годам Мария задумалась о том, что у неё нет ни одной фотосессии, ни с детьми, ни даже со свадьбы, и решила попробовать. Идея себя оправдала на сто процентов, сибирячку начали приглашать фотографы и предлагать сотрудничество. Сегодня Instagram-аккаунт Марии буквально взрывается шикарными снимками, а статус самой сексуальной смело можно присвоить и без членов команды жюри от журнала Maxim.
— Все мои фото максимально эстетичны, никакой пошлости. Я всегда стараюсь выдержать грань между добром и злом. Мои фото — это творчество. Мой муж не запрещает выкладывать откровенные фотографии, наоборот, ему нравится, он гордится мной. Я считаю, те мужчины, которые запрещают своим женщинам выкладывать фото в купальнике, — не уверены в себе. Про моего мужа так сказать точно нельзя, — отвечает Пещерская.
Модель выбрала для себя двух фотографов и тесно работает с ними. Оба фотографа — женщины, это принципиальный момент, Мария говорит, что так ей гораздо комфортнее. Конечно, были съемки и с мужчинами, но откровенных — нет.
— Самый максимум на съемке у фотографа-мужчины — нижнее белье. Без верха — нет, это табу для меня. Даже если я буду боком или со спины, ничего не будет видно, — я не буду так фотографироваться. Не из-за того, что подумает муж или кто-то меня осудит, мне просто неприятно, некомфортно, я не смогу раскрепоститься, съемка не получится, — объясняет свою позицию Мария.
«Губы, зубы, щёки — всё свое»
По словам Марии, все дело в генетике, сибирячка уверяет, что пошла в папу. За всю жизнь Мария ни разу не делала инъекций для красоты лица и не посещает косметолога, косметикой тоже почти не пользуется — может нанести тональный крем и накрасить губы.
— Думаю, что сейчас я уже начала выглядеть на свой возраст. Однажды я хотела поставить в лоб диспорт, чтобы не морщиниться, но он не встал, на этом и закончили с косметологом. Губы, зубы, щеки — все свое. Кроме груди — тут уж извините, я откормила двоих детей, мне хочется нравиться себе и мужу, — улыбается она.
Бывает, что Мария совсем забывает про еду и не ест или ест совсем мало. Ограничений у неё нет, ест и пьёт всё, говорит, если проснётся ночью от голода, пойдет на кухню к холодильнику без зазрения совести. Сибирячка регулярно занимается в спортзале с тренером — два часа по три раза в неделю.
Как Мария относится к поклонникам
Безусловно, у Марии много поклонников. С её слов — они все адекватные, вежливые, относятся к ней уважительно и спрашивают, можно ли им прислать букет цветов.
— А я им говорю: «Как вы вообще себе это представляете? Зачем? Я замужем». Вот приду я домой с этим букетом и что скажу мужу? Как я докажу, что никаких отношений с отправителем букета у меня нет? Нет уж, не надо. Пусть муж цветы дарит, — заявляет мисс Maxim.
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