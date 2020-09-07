Горячая мисс Maxim: история жизни сибирячки, которая попала в десятку самых сексуальных женщин страны

Как Марию выбрали из 4000 красавиц

Идея с участием в конкурсе пришла в голову не Марии, а её мужу — Валерию. Мужчина увидел в интернете информацию о том, что будут выбирать Мисс Maxim, и решил предложить жене.

— Я тогда подумала, ну и куда мне? Уже взрослая женщина, двое детей. А муж меня спросил: «Тебе сложно что ли?», — улыбается она. Вместе они выбрали фотографии, сделали необходимые отметки в Instagram и стали ждать. Из 4000 претенденток сначала отобрали 380 девушек, а потом — сто, Мария оказалась в их числе. Сотня лучших поехала в Москву на смотрины — так называет мероприятие наша землячка.