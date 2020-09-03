3 сентября четверг
СЕЙЧАС +21°С
Пробки 3/10
usd 73.86
eur 87.74
Тема дняГде и на кого учились самые богатые чиновники

Все новости

Все новости

ВАЗ уже не тот: смотрите, как отечественная «Лада-Веста» превратилась в крутую иномарку

Изучаем «Ладу-Весту» с вариаторной коробкой передач

144
1Обсудить

Поделиться

Lada Vesta

Lada Vesta

Отечественная Lada Vesta за пять лет своего существования сумела завоевать значительную долю рынка в бюджетном В-сегменте и сейчас входит в топ самых продаваемых машин в стране. Успеху «Весты», по замыслу производителя, должен поспособствовать и переход с неудачной роботизированной коробки передач на проверенный японский вариатор Jatco. Удалось ли улучшить автомобиль и какие у него плюсы и минусы — подробнее в обзоре Дмитрия Косенко.

Длина 4410 мм

Длина 4410 мм

«Лада-Веста» (автомобиль предоставлен официальным дилером «Азия Авто») за пять лет периодически подвергалась различным улучшениям, самое главное из которых — замена медлительного, затягивающего переключения робота на вариатор Jatco JF015E.

Ширина 1764 мм

Ширина 1764 мм

И теперь действительно можно сказать: «Веста» — крепкий, законченный отечественный продукт, конкурентоспособный на рынке и обладающий большим потенциалом. Цифры продаж подтверждают это — многие люди уже не боятся бренда «Лада» и выбирают более оснащенную «Весту» вместо иностранных «Рапидо», «Поло» и «Солярисов».

Чем же автомобиль так хорош и на какие нюансы стоит обратить особое внимание? Начнем с основных плюсов авто.

Управление тягой, работа вариатора

Высота 1497 мм&nbsp;

Высота 1497 мм 

Да, вариаторная коробка передач однозначно пошла «Весте» на пользу. Теперь это не клюющий носом аппарат, а нормальный автомобиль, в котором работу коробки можно и не замечать, если специально не присматриваться к особенностям. Вариатор здесь настроен под обычный автомат — разгон не монотонный, переключения передач ранние, при этом — никаких толчков и провалов тяги. Всё, что можно получить от «реношного» 1,6-литрового 113-сильного двигателя, с этой коробкой реализовано по максимуму. Динамика, конечно, не ахти какая — за 11,3 секунды до сотни — но старт уверенный, разгон стабильный, хороший запас тяги остаётся вплоть до 100 км/ч. В начале хода педали газа есть некая ватность, но в целом реакции на акселератор быстрые, паузы перед подхватом минимальны.

Рулёжка

Колёсная база 2635 мм

Колёсная база 2635 мм

Руль «Весты» не отличается тяжестью во всех режимах движения, на парковке так это вообще воздушная баранка, но это, впрочем, и хорошо. На скорости усилие на руле возрастает до оптимальных значений, позволяющих и хорошо чувствовать дорогу, и точно корректировать курс автомобиля небольшими воздействиями.

Подвеска

Клиренс 178 мм

Клиренс 178 мм

Подвеска «Весты» энергоёмкая, она разрешает вам лихо скакать по откровенно разбитой дороге с глубокими ямами без сильной раскачки и пробоев. На плохом асфальте это середнячок — пытается фильтровать и сглаживать выбоины, но кое-что всё равно пропускает в салон. В целом настройки подвески на «Весте» — это компромисс между плавностью хода и устойчивостью на дороге.

Просторный салон

Снаряжённая масса 1230 кг

Снаряжённая масса 1230 кг

«Веста» со своими 4410 мм длины и 1764 мм ширины приближается по габаритам к С-сегменту, соответственно, и в салоне машины не чувствуешь себя стеснённым. Впереди просторные кресла с неплохой боковой поддержкой, сзади удачно отформованный диван, поддерживающий плечи пассажиров. Колени помещаются свободно, а над головой достаточно воздуха.

Цена

Расход топлива в городе 9,2 литра, на трассе 5,9 литра на 100 км

Расход топлива в городе 9,2 литра, на трассе 5,9 литра на 100 км

Это главный козырь отечественного автомобиля — можно купить прекрасно оснащенную «Весту» за деньги, которых не хватит на начального «корейца» или «немца». Стартовая цена с вариатором — 816 900 рублей, вы уже получаете электростеклоподъёмники, электрозеркала, климат-контроль, систему стабилизации, две подушки безопасности, подогрев сидений, аудиосистему с Bluetooth.

В топе машина стоит 973 900 рублей — тут уже и сенсорная мультимедиа, и руль с обогревом, и электрообогрев лобового стекла, и боковые подушки безопасности, и камера заднего вида, и даже кожаные сиденья.

Теперь поговорим о проблемных местах автомобиля.

Отделка салона

Салон «Весты»

Салон «Весты»

Понятно, что в отделке использованы бюджетные жесткие пластики, как и у всех конкурентов в сегменте. Но тут страдает и фактура — материалы, по ощущениям, телепортированы сюда ещё из старых «Лад» 90-х годов. Вроде всё аккуратненько собрано, подогнано — но всё же остаётся ощущение родной отечественной сборки, подсознательное и немного навязчивое.

Мультимедийная система

Навигационная карта

Навигационная карта

Опять же, чего ожидать от мультимедийки в бюджетном классе, хорошо хоть — есть. Небольшой экран, задержки в реакциях, отсутствие поддержки тачскрина, неповоротливая навигационная карта. С акустикой тоже не очень — вроде 6 колонок, но «пищалки» совсем не вытягивают высоких частот. Басы гулкие, мощности динамиков не хватает.

Тугие клавиши стеклоподъёмников

Блок управления стеклоподъёмниками

Блок управления стеклоподъёмниками

Блок управления стеклоподъёмниками обескуражил своими тугими клавишами. Вроде с эргономикой в машине всё в порядке — органы управления на своих местах, все кнопки нажимаются легко и удобно. Тут же тянешь клавишу — а стекло не движется, надо прилагать больше силы.

Пружины багажной крышки

Багажная крышка

Багажная крышка

Багажная крышка слабо подпружинена и всё время норовит упасть вниз, сопротивляется, когда её поднимаешь. Соответственно, когда закрываешь багажник, крышка стремительно и громко захлопывается. Лечится настройкой пружин или установкой дополнительных.

Оптика

Галогенная оптика

Галогенная оптика

Отсутствие светодиодной оптики даже в топовой версии — это по нынешним временам уже моветон. В то время как конкуренты ставят диоды даже на начальных версиях, галогенный жёлтый свет — некрасиво и несовременно, но, возможно, когда-нибудь с рестайлингом «Веста» всё-таки обзаведётся нормальными фарами.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

новые автотест- драйвЛада-Веста
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

КОММЕНТАРИИ (1)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!