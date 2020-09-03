ВАЗ уже не тот: смотрите, как отечественная «Лада-Веста» превратилась в крутую иномарку

И теперь действительно можно сказать: «Веста» — крепкий, законченный отечественный продукт, конкурентоспособный на рынке и обладающий большим потенциалом. Цифры продаж подтверждают это — многие люди уже не боятся бренда «Лада» и выбирают более оснащенную «Весту» вместо иностранных «Рапидо», «Поло» и «Солярисов».



Чем же автомобиль так хорош и на какие нюансы стоит обратить особое внимание? Начнем с основных плюсов авто.



Управление тягой, работа вариатора