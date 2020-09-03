ВАЗ уже не тот: смотрите, как отечественная «Лада-Веста» превратилась в крутую иномарку

Отечественная Lada Vesta за пять лет своего существования сумела завоевать значительную долю рынка в бюджетном В-сегменте и сейчас входит в топ самых продаваемых машин в стране. Успеху «Весты», по замыслу производителя, должен поспособствовать и переход с неудачной роботизированной коробки передач на проверенный японский вариатор Jatco. Удалось ли улучшить автомобиль и какие у него плюсы и минусы — подробнее в обзоре Дмитрия Косенко.
«Лада-Веста» (автомобиль предоставлен официальным дилером «Азия Авто») за пять лет периодически подвергалась различным улучшениям, самое главное из которых — замена медлительного, затягивающего переключения робота на вариатор Jatco JF015E.
И теперь действительно можно сказать: «Веста» — крепкий, законченный отечественный продукт, конкурентоспособный на рынке и обладающий большим потенциалом. Цифры продаж подтверждают это — многие люди уже не боятся бренда «Лада» и выбирают более оснащенную «Весту» вместо иностранных «Рапидо», «Поло» и «Солярисов».
Чем же автомобиль так хорош и на какие нюансы стоит обратить особое внимание? Начнем с основных плюсов авто.
Управление тягой, работа вариатора
Да, вариаторная коробка передач однозначно пошла «Весте» на пользу. Теперь это не клюющий носом аппарат, а нормальный автомобиль, в котором работу коробки можно и не замечать, если специально не присматриваться к особенностям. Вариатор здесь настроен под обычный автомат — разгон не монотонный, переключения передач ранние, при этом — никаких толчков и провалов тяги. Всё, что можно получить от «реношного» 1,6-литрового 113-сильного двигателя, с этой коробкой реализовано по максимуму. Динамика, конечно, не ахти какая — за 11,3 секунды до сотни — но старт уверенный, разгон стабильный, хороший запас тяги остаётся вплоть до 100 км/ч. В начале хода педали газа есть некая ватность, но в целом реакции на акселератор быстрые, паузы перед подхватом минимальны.
Рулёжка
Руль «Весты» не отличается тяжестью во всех режимах движения, на парковке так это вообще воздушная баранка, но это, впрочем, и хорошо. На скорости усилие на руле возрастает до оптимальных значений, позволяющих и хорошо чувствовать дорогу, и точно корректировать курс автомобиля небольшими воздействиями.
Подвеска
Подвеска «Весты» энергоёмкая, она разрешает вам лихо скакать по откровенно разбитой дороге с глубокими ямами без сильной раскачки и пробоев. На плохом асфальте это середнячок — пытается фильтровать и сглаживать выбоины, но кое-что всё равно пропускает в салон. В целом настройки подвески на «Весте» — это компромисс между плавностью хода и устойчивостью на дороге.
Просторный салон
«Веста» со своими 4410 мм длины и 1764 мм ширины приближается по габаритам к С-сегменту, соответственно, и в салоне машины не чувствуешь себя стеснённым. Впереди просторные кресла с неплохой боковой поддержкой, сзади удачно отформованный диван, поддерживающий плечи пассажиров. Колени помещаются свободно, а над головой достаточно воздуха.
Цена
Это главный козырь отечественного автомобиля — можно купить прекрасно оснащенную «Весту» за деньги, которых не хватит на начального «корейца» или «немца». Стартовая цена с вариатором — 816 900 рублей, вы уже получаете электростеклоподъёмники, электрозеркала, климат-контроль, систему стабилизации, две подушки безопасности, подогрев сидений, аудиосистему с Bluetooth.
В топе машина стоит 973 900 рублей — тут уже и сенсорная мультимедиа, и руль с обогревом, и электрообогрев лобового стекла, и боковые подушки безопасности, и камера заднего вида, и даже кожаные сиденья.
Теперь поговорим о проблемных местах автомобиля.
Отделка салона
Понятно, что в отделке использованы бюджетные жесткие пластики, как и у всех конкурентов в сегменте. Но тут страдает и фактура — материалы, по ощущениям, телепортированы сюда ещё из старых «Лад» 90-х годов. Вроде всё аккуратненько собрано, подогнано — но всё же остаётся ощущение родной отечественной сборки, подсознательное и немного навязчивое.
Мультимедийная система
Опять же, чего ожидать от мультимедийки в бюджетном классе, хорошо хоть — есть. Небольшой экран, задержки в реакциях, отсутствие поддержки тачскрина, неповоротливая навигационная карта. С акустикой тоже не очень — вроде 6 колонок, но «пищалки» совсем не вытягивают высоких частот. Басы гулкие, мощности динамиков не хватает.
Тугие клавиши стеклоподъёмников
Блок управления стеклоподъёмниками обескуражил своими тугими клавишами. Вроде с эргономикой в машине всё в порядке — органы управления на своих местах, все кнопки нажимаются легко и удобно. Тут же тянешь клавишу — а стекло не движется, надо прилагать больше силы.
Пружины багажной крышки
Багажная крышка слабо подпружинена и всё время норовит упасть вниз, сопротивляется, когда её поднимаешь. Соответственно, когда закрываешь багажник, крышка стремительно и громко захлопывается. Лечится настройкой пружин или установкой дополнительных.
Оптика
Отсутствие светодиодной оптики даже в топовой версии — это по нынешним временам уже моветон. В то время как конкуренты ставят диоды даже на начальных версиях, галогенный жёлтый свет — некрасиво и несовременно, но, возможно, когда-нибудь с рестайлингом «Веста» всё-таки обзаведётся нормальными фарами.