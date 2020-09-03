В купеческой усадьбе в центре Новосибирска обнаружили огромные сейфы и бутылку водки 1947 года — её выпили строители

— Дом был единый по второму этажу и объединялся балками. Когда мы разбирали гнёзда, в них лежало пшено — в 1900-х годах сперва насыпали пшено, а потом клали брус. Пшено и рожь, когда влажно, втягивают всё в себя, а когда сухо — в дерево отдают. Если бы к дому не относились за эти годы с таким неуважением, он бы простоял ещё, — осторожно гладит здоровенное бревно, из которого сложены стены здания, Александр Пшеничников. — Вся стена тут и на первом, и на втором этаже изрезана. Понятно, что людям надо было как-то жить, они прорезали проходы.

