В купеческой усадьбе в центре Новосибирска обнаружили огромные сейфы и бутылку водки 1947 года — её выпили строители

В здании на Советской, 11 снова работает пельменная — второй этаж отдадут театру
В этом году легендарная пельменная на Советской открылась заново — в обновлённом особняке и перед началом пандемии. У владельцев на здание большие планы: сейчас вовсю идёт ремонт на втором этаже. В своё время здесь работали магазины и конторы, здание занимал цирк, но уже второй десяток лет на первом этаже неизменно работает пельменная. Как новые владельцы восстанавливают исторический особняк и что будет на втором этаже, узнала Лиза Пичугина.
Пельменная на первом этаже деревянного дома на Советской, 11 известна не только в Новосибирске: хозяин здания, директор Новосибирского детского фонда Александр Пшеничников говорит, что к ним приезжают, например, из Барнаула. У нас же вокруг этого кафе в покосившемся особнячке и вовсе сложился некий пельменный культ.
Александр Пшеничников в 1990-х был основателем первой частной пельменной ручной лепки: тогда она находилась в здании общежития на Советской, 97. Когда в нулевые здание стали приватизировать, пельменная переехала на Советскую, 11 и уже успела отметить 15-летие на этом месте.
В конце прошлого июня хозяйка заведения его продала, но через несколько дней столовая открылась снова — уже под другим руководством. Правда, проработала недолго: осенью в здании начался масштабный ремонт, столовая переехала в соседнее здание, да там и осталась. А весной 2020 года Оксана Фёдорова, партнёр Александра Пшеничникова по Сибирскому центру культуры, открыла новую пельменную под брендом «Светлица», собрав старых лепщиц и вернув изначальный рецепт. Сегодня пельменная — основной инвестор для восстановления здания.
Дом построили в период 1900–1903 годов — он был частью усадьбы барнаульского купца третьей гильдии Якова Вагина. Сама усадьба занимала сразу четыре участка по улице Кабинетской (сегодня Советская) от Гудимовской (Коммунистическая) до Болдыревской (Октябрьская). Но жилым дом не был.
— Жилой дом был на месте дома по улице Советской, 15, одноэтажный, — говорит сотрудник музея Новосибирска Константин Голодяев. — Старожилы утверждают, что в нём было 12 комнат и большой зал в центре дома, но архивные данные по планировке дома с пристройкой это не подтверждают. Также со слов старожилов этот дом в начале 1950-х был перенесен на улицу Грибоедова, 129 и 129а, но доказательств этому пока нет, а дома снесли в 1989.
После смерти Якова Вагина усадьба перешла его сыну Семёну, который приумножил семейное состояние, став купцом уже второй гильдии, а затем его жене. В 1909 году с главного Ново-Николаевского проспекта сюда переехал магазин отца первого городского головы Ипполита Жернакова. Через пять лет новым хозяином здания стал богатый городской домовладелец Фёдор Сабуров.
И до, и после революции его использовали преимущественно как магазин, а в советское время здание стало жилым — у лестницы на первом этаже сохранились почтовые ящики, один из них даже отмечен фамилией: в квартире
Вообще дом неоднократно перестраивался и достраивался. На самом старом сохранившемся в архивах фото он был одноэтажным с дополнительным полуэтажом, на фотооткрытке Николая Литвинова, датированной примерно 1910 годом, он уже выше, а проёмы окон на втором этаже отличаются от окон первого этажа. Примерно тогда же, во время владения Сабуровым, у дома появилась пристройка, которая сгорела в 1960-х — на брандмауэре соседней сталинки угадывается рисунок крыши и видны обугленные кирпичи.
— Дом был единый по второму этажу и объединялся балками. Когда мы разбирали гнёзда, в них лежало пшено — в 1900-х годах сперва насыпали пшено, а потом клали брус. Пшено и рожь, когда влажно, втягивают всё в себя, а когда сухо — в дерево отдают. Если бы к дому не относились за эти годы с таким неуважением, он бы простоял ещё, — осторожно гладит здоровенное бревно, из которого сложены стены здания, Александр Пшеничников. — Вся стена тут и на первом, и на втором этаже изрезана. Понятно, что людям надо было как-то жить, они прорезали проходы.
Оксана Фёдорова признаётся, что до ремонта на стену на первом этаже было страшно опереться — «ходуном ходила». Канализации в здании фактически не было, вся вода просто уходила под дом и со временем начала подмывать бутовый фундамент, так что дом основательно просел — это благодаря ремонту незаметно внутри, но нельзя не заметить снаружи. Исправить это, не разбирая здание до основания, невозможно, поэтому брёвна укрепили скобами.
Канализацию при помощи директора «Горводоканала» Юрия Похила заменили. Вообще же на первый этап ремонта ушло полгода. За это время, пока позволяла погода, обновили фасад, сняли всю отделку внутри, открыв брёвна, из которых сложено здание, отчистили их и отшлифовали, фактически вручную натянули между балками перекрытия потолки.
Александр Пшеничников говорит, что отсюда уже вывезли около 30 КАМАЗов мусора. На работы уже ушло несколько миллионов рублей — точную сумму владельцы здания не называют. На то, чтобы отремонтировать второй этаж и сделать пристройку, понадобятся ещё десятки миллионов рублей.
По плану, второй этаж дома и пристройки должны занять фольклорные мастерские для детей и детский кукольный театр — филиал КДЦ им.
Пока второй этаж разгромлен: там, где ещё пару лет назад работала парикмахерская, сегодня разобран пол и не хватает части стены. Оксана Фёдорова говорит, что здесь в стену над балкой были вмонтированы два больших засыпных сейфа — такие тяжёлые, что их вытаскивали через окно краном при помощи десятка рабочих.
— Когда мы освободили балки, чтобы они не прогибались, у нас сантиметров на 20 подскочили стены, пришлось пол разбирать. Под полом был ещё пол, и в конечном итоге у нас все стены на первом этаже повисли в воздухе — пришлось всё полностью рушить. А мы заходили не с капитальным ремонтом, с косметическим, — смеётся владелица пельменной.
Куда потом делись сейфы, никто не знает — главное было освободить балки, добавляет Александр Пшеничников. Ничего ценного в них не было — они были пусты. Зато при работах в здании нашли немало других артефактов: письмо, написанное в июле 1941 года, аптечные флакончики и рецепты, старые газеты и даже полную бутылку водки 1947 года. Полной, правда, она пробыла недолго: Александр Пшеничников говорит, что за строителями не уследили. Так что вместе со всем остальным музею Новосибирска досталась уже пустая бутылка.
Все работы в здании его владельцы рассчитывают закончить к следующему 1 сентября. В ближайшее же время здесь появятся арт-объекты: на уже установленный верстовой столб добавят указания на улицы Гудимовскую и Кабинетскую и герб Сибири, а у входа в пельменную появится резной деревянный ворон-историк: он будет сидеть на книге, где на дореволюционном и современном русском языках будет описана история здания. Осталось только найти специалиста по дореволюционной грамматике — с ними, как оказалось, в городе напряжёнка.
Другие истории об интересных новосибирских местах и зданиях
Фоторепортаж об одном из самых фотографируемых особняков тихого центра, который проектировали для высокого начальства.
История улицы Гудимовской, с которой началось развитие Ново-Николаевска.
Самый незаметный памятник тихого центра — в его цоколе была гостиница, а у квартир есть отдельные выходы на улицу.
История строительства главного городского вокзала: 45 проектов, два взрыва и смерть в ссылке.