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В купеческой усадьбе в центре Новосибирска обнаружили огромные сейфы и бутылку водки 1947 года — её выпили строители

Как новосибирец тратит десятки миллионов, чтобы восстановить 117-летний дом с легендарной пельменной

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Первым делом у здания обновили фасад и благоустроили территорию: теперь его окружают газон и молодые деревья. Только собачники и вандалы докучают — пришлось газон огородить

Первым делом у здания обновили фасад и благоустроили территорию: теперь его окружают газон и молодые деревья. Только собачники и вандалы докучают — пришлось газон огородить

В здании на Советской, 11 снова работает пельменная — второй этаж отдадут театру

В этом году легендарная пельменная на Советской открылась заново — в обновлённом особняке и перед началом пандемии. У владельцев на здание большие планы: сейчас вовсю идёт ремонт на втором этаже. В своё время здесь работали магазины и конторы, здание занимал цирк, но уже второй десяток лет на первом этаже неизменно работает пельменная. Как новые владельцы восстанавливают исторический особняк и что будет на втором этаже, узнала Лиза Пичугина.

Для новосибирцев пельменная на Советской, 11 — культовое место

Для новосибирцев пельменная на Советской, 11 — культовое место

Пельменная на первом этаже деревянного дома на Советской, 11 известна не только в Новосибирске: хозяин здания, директор Новосибирского детского фонда Александр Пшеничников говорит, что к ним приезжают, например, из Барнаула. У нас же вокруг этого кафе в покосившемся особнячке и вовсе сложился некий пельменный культ.

Рецепт пельменей почти не менялся с 1990-х, её владельцы даже нашли сотрудниц, которые тогда работали в первой частной пельменной ручной лепки

Рецепт пельменей почти не менялся с 1990-х, её владельцы даже нашли сотрудниц, которые тогда работали в первой частной пельменной ручной лепки

В меню бизнес-ланча здесь есть и салаты, и супы, и горячее, но главное блюдо — пельмени&nbsp;

В меню бизнес-ланча здесь есть и салаты, и супы, и горячее, но главное блюдо — пельмени 

Александр Пшеничников в 1990-х был основателем первой частной пельменной ручной лепки: тогда она находилась в здании общежития на Советской, 97. Когда в нулевые здание стали приватизировать, пельменная переехала на Советскую, 11 и уже успела отметить 15-летие на этом месте.

Во время обеденного перерыва за пельмешками выстраивается очередь

Во время обеденного перерыва за пельмешками выстраивается очередь

Пельменную отремонтировали первой — она по сути основной источник финансирования дальнейшего ремонта

Пельменную отремонтировали первой — она по сути основной источник финансирования дальнейшего ремонта

В конце прошлого июня хозяйка заведения его продала, но через несколько дней столовая открылась снова — уже под другим руководством. Правда, проработала недолго: осенью в здании начался масштабный ремонт, столовая переехала в соседнее здание, да там и осталась. А весной 2020 года Оксана Фёдорова, партнёр Александра Пшеничникова по Сибирскому центру культуры, открыла новую пельменную под брендом «Светлица», собрав старых лепщиц и вернув изначальный рецепт. Сегодня пельменная — основной инвестор для восстановления здания.

Изначально здание было одноэтажным, затем его немного приподняли — на фото оно крайнее слева, и на фасаде уже видны новые окошки ещё без наличников

Изначально здание было одноэтажным, затем его немного приподняли — на фото оно крайнее слева, и на фасаде уже видны новые окошки ещё без наличников

Дом построили в период 1900–1903 годов — он был частью усадьбы барнаульского купца третьей гильдии Якова Вагина. Сама усадьба занимала сразу четыре участка по улице Кабинетской (сегодня Советская) от Гудимовской (Коммунистическая) до Болдыревской (Октябрьская). Но жилым дом не был.

— Жилой дом был на месте дома по улице Советской, 15, одноэтажный, — говорит сотрудник музея Новосибирска Константин Голодяев. — Старожилы утверждают, что в нём было 12 комнат и большой зал в центре дома, но архивные данные по планировке дома с пристройкой это не подтверждают. Также со слов старожилов этот дом в начале 1950-х был перенесен на улицу Грибоедова, 129 и 129а, но доказательств этому пока нет, а дома снесли в 1989.

«К нам пришёл человек и говорит: у меня есть фотография вашего дома», — рассказал о фотографии Александр Пшеничников&nbsp;

«К нам пришёл человек и говорит: у меня есть фотография вашего дома», — рассказал о фотографии Александр Пшеничников 

После смерти Якова Вагина усадьба перешла его сыну Семёну, который приумножил семейное состояние, став купцом уже второй гильдии, а затем его жене. В 1909 году с главного Ново-Николаевского проспекта сюда переехал магазин отца первого городского головы Ипполита Жернакова. Через пять лет новым хозяином здания стал богатый городской домовладелец Фёдор Сабуров.

У лестницы ещё сохранились старые почтовые ящики

У лестницы ещё сохранились старые почтовые ящики

И до, и после революции его использовали преимущественно как магазин, а в советское время здание стало жилым — у лестницы на первом этаже сохранились почтовые ящики, один из них даже отмечен фамилией: в квартире № 6 жил некто Пермяков.

Брёвна тщательно отчистили и отшлифовали, и можно погладить рукой лиственницу, которой не один век. А там, где сегодня светится фальшокошко, раньше был проход — такими проходами, появившимися в середине прошлого года, изрезана вся стена и на втором этаже

Брёвна тщательно отчистили и отшлифовали, и можно погладить рукой лиственницу, которой не один век. А там, где сегодня светится фальшокошко, раньше был проход — такими проходами, появившимися в середине прошлого года, изрезана вся стена и на втором этаже

Вообще дом неоднократно перестраивался и достраивался. На самом старом сохранившемся в архивах фото он был одноэтажным с дополнительным полуэтажом, на фотооткрытке Николая Литвинова, датированной примерно 1910 годом, он уже выше, а проёмы окон на втором этаже отличаются от окон первого этажа. Примерно тогда же, во время владения Сабуровым, у дома появилась пристройка, которая сгорела в 1960-х — на брандмауэре соседней сталинки угадывается рисунок крыши и видны обугленные кирпичи.

Под госохрану в здании взяты фасад с оригинальными оконными рамами и резными наличниками, бревенчатые стены и перекрытия, резной фриз и перила — как ни странно, без лестницы

Под госохрану в здании взяты фасад с оригинальными оконными рамами и резными наличниками, бревенчатые стены и перекрытия, резной фриз и перила — как ни странно, без лестницы

То, что можно принять не то за лавочку посреди лестницы, не то за полку, — на самом деле рама ворот. Предположительно, когда-то, когда ещё не было второго этажа и лестницы, здесь с улицы заезжали телеги и кареты&nbsp;

То, что можно принять не то за лавочку посреди лестницы, не то за полку, — на самом деле рама ворот. Предположительно, когда-то, когда ещё не было второго этажа и лестницы, здесь с улицы заезжали телеги и кареты 

— Дом был единый по второму этажу и объединялся балками. Когда мы разбирали гнёзда, в них лежало пшено — в 1900-х годах сперва насыпали пшено, а потом клали брус. Пшено и рожь, когда влажно, втягивают всё в себя, а когда сухо — в дерево отдают. Если бы к дому не относились за эти годы с таким неуважением, он бы простоял ещё, — осторожно гладит здоровенное бревно, из которого сложены стены здания, Александр Пшеничников. — Вся стена тут и на первом, и на втором этаже изрезана. Понятно, что людям надо было как-то жить, они прорезали проходы.

Второй этаж когда-то был открытой мансардой. Александр Пшеничников признаётся, что хотел бы её такой и оставить, чтобы сидеть и пить чай с видом на Советскую, но по плану здесь должны быть мастерские

Второй этаж когда-то был открытой мансардой. Александр Пшеничников признаётся, что хотел бы её такой и оставить, чтобы сидеть и пить чай с видом на Советскую, но по плану здесь должны быть мастерские

Оксана Фёдорова признаётся, что до ремонта на стену на первом этаже было страшно опереться — «ходуном ходила». Канализации в здании фактически не было, вся вода просто уходила под дом и со временем начала подмывать бутовый фундамент, так что дом основательно просел — это благодаря ремонту незаметно внутри, но нельзя не заметить снаружи. Исправить это, не разбирая здание до основания, невозможно, поэтому брёвна укрепили скобами.

Все перегородки здесь снесут, чтобы по всем правилам сделать кукольный театр со зрительным залом и помещения, где дети смогут заниматься ремёслами

Все перегородки здесь снесут, чтобы по всем правилам сделать кукольный театр со зрительным залом и помещения, где дети смогут заниматься ремёслами

Там, где сегодня зияет дыра, в стену были встроены тяжёлые засыпные сейфы

Там, где сегодня зияет дыра, в стену были встроены тяжёлые засыпные сейфы

Канализацию при помощи директора «Горводоканала» Юрия Похила заменили. Вообще же на первый этап ремонта ушло полгода. За это время, пока позволяла погода, обновили фасад, сняли всю отделку внутри, открыв брёвна, из которых сложено здание, отчистили их и отшлифовали, фактически вручную натянули между балками перекрытия потолки.

Александр Пшеничников рассказал, что во время ремонта под полом здесь нашли немало артефактов и даже бутылку водки 1947 года

Александр Пшеничников рассказал, что во время ремонта под полом здесь нашли немало артефактов и даже бутылку водки 1947 года

Александр Пшеничников говорит, что отсюда уже вывезли около 30 КАМАЗов мусора. На работы уже ушло несколько миллионов рублей — точную сумму владельцы здания не называют. На то, чтобы отремонтировать второй этаж и сделать пристройку, понадобятся ещё десятки миллионов рублей.

На стене соседнего дома остался след, указывающий, где к нему примыкала пристройка — её планируют восстановить

На стене соседнего дома остался след, указывающий, где к нему примыкала пристройка — её планируют восстановить

По плану, второй этаж дома и пристройки должны занять фольклорные мастерские для детей и детский кукольный театр — филиал КДЦ им. К.С. Станиславского. Вход сюда будет свой — там, где когда-то был подъезд жилого дома. Первый этаж пристройки отдадут кулинарии — с домашним салом, колбасками и хлебом.

Задний фасад здания пока только ждёт ремонта: внутри вовсю идёт стройка. Владельцы здания говорят, что когда все работы закончатся, фасад обновят снова

Задний фасад здания пока только ждёт ремонта: внутри вовсю идёт стройка. Владельцы здания говорят, что когда все работы закончатся, фасад обновят снова

Пока второй этаж разгромлен: там, где ещё пару лет назад работала парикмахерская, сегодня разобран пол и не хватает части стены. Оксана Фёдорова говорит, что здесь в стену над балкой были вмонтированы два больших засыпных сейфа — такие тяжёлые, что их вытаскивали через окно краном при помощи десятка рабочих.

Арка из брёвен — конструкция изначальная: возможно, за ней как раз находился прилавок купеческого магазина. Новые хозяева брёвна отчистили, отшлифовали и покрыли лаком

Арка из брёвен — конструкция изначальная: возможно, за ней как раз находился прилавок купеческого магазина. Новые хозяева брёвна отчистили, отшлифовали и покрыли лаком

— Когда мы освободили балки, чтобы они не прогибались, у нас сантиметров на 20 подскочили стены, пришлось пол разбирать. Под полом был ещё пол, и в конечном итоге у нас все стены на первом этаже повисли в воздухе — пришлось всё полностью рушить. А мы заходили не с капитальным ремонтом, с косметическим, — смеётся владелица пельменной.

Самое сложное сегодня — найти специалистов: например, оказалось, что в городе никто не владеет дореволюционной грамматикой, чтобы описать историю здания для арт-объекта

Самое сложное сегодня — найти специалистов: например, оказалось, что в городе никто не владеет дореволюционной грамматикой, чтобы описать историю здания для арт-объекта

Оксана Фёдорова рассказала, что первоначальная краска на окошках проступает желтизной даже после третьего перекрашивания: наличники и рамы очищали, шкурили, покрывали пропиткой и дорогой немецкой краской, которую на третий раз им в соседнем центре Caparol дали уже бесплатно на спор — ничто её не берёт. Петербургские реставраторы посоветовали воспринимать желтоватые пятна как налёт старины

Оксана Фёдорова рассказала, что первоначальная краска на окошках проступает желтизной даже после третьего перекрашивания: наличники и рамы очищали, шкурили, покрывали пропиткой и дорогой немецкой краской, которую на третий раз им в соседнем центре Caparol дали уже бесплатно на спор — ничто её не берёт. Петербургские реставраторы посоветовали воспринимать желтоватые пятна как налёт старины

Когда нашли водку, бутылка была полной, уверяет Александр Пшеничников. Кроме водки, нашлись газеты, аптечные флакончики и крем для выведения веснушек. А также письмо из деревни Белая в Тюменской области, датированное 4 июля 1941 года: в нём мать благодарит дочь Катю за посылку с сухарями, пряниками и сахаром

Когда нашли водку, бутылка была полной, уверяет Александр Пшеничников. Кроме водки, нашлись газеты, аптечные флакончики и крем для выведения веснушек. А также письмо из деревни Белая в Тюменской области, датированное 4 июля 1941 года: в нём мать благодарит дочь Катю за посылку с сухарями, пряниками и сахаром

Куда потом делись сейфы, никто не знает — главное было освободить балки, добавляет Александр Пшеничников. Ничего ценного в них не было — они были пусты. Зато при работах в здании нашли немало других артефактов: письмо, написанное в июле 1941 года, аптечные флакончики и рецепты, старые газеты и даже полную бутылку водки 1947 года. Полной, правда, она пробыла недолго: Александр Пшеничников говорит, что за строителями не уследили. Так что вместе со всем остальным музею Новосибирска досталась уже пустая бутылка.

Указатели на здании — копия тех, что были на нём в 1930-х годах. С ними и верстовым столбом владельцам здания помогли в компании, которая занимается изготовлением рекламных конструкций

Указатели на здании — копия тех, что были на нём в 1930-х годах. С ними и верстовым столбом владельцам здания помогли в компании, которая занимается изготовлением рекламных конструкций

На верстовом столбе появятся дореволюционные названия улиц и резной герб Сибири

На верстовом столбе появятся дореволюционные названия улиц и резной герб Сибири

Пластиковая вывеска и безликая железная дверь — временные: скоро и вывеску, и дверь заменят на резные деревянные

Пластиковая вывеска и безликая железная дверь — временные: скоро и вывеску, и дверь заменят на резные деревянные

Все работы в здании рассчитывают завершить через год, и тогда оно наконец снова будет жить полноценно

Все работы в здании рассчитывают завершить через год, и тогда оно наконец снова будет жить полноценно

Все работы в здании его владельцы рассчитывают закончить к следующему 1 сентября. В ближайшее же время здесь появятся арт-объекты: на уже установленный верстовой столб добавят указания на улицы Гудимовскую и Кабинетскую и герб Сибири, а у входа в пельменную появится резной деревянный ворон-историк: он будет сидеть на книге, где на дореволюционном и современном русском языках будет описана история здания. Осталось только найти специалиста по дореволюционной грамматике — с ними, как оказалось, в городе напряжёнка.

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