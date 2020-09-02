В каких вузах учились самые богатые чиновники Новосибирска? Любопытная инфографика

В Новосибирской области завершилась декларационная кампания, в ходе которой депутаты, министры и муниципальные служащие отчитались о доходах и имуществе за 2019 год. Чем владеют представители власти — мы подробно рассказывали в специальной рубрике. А с началом нового учебного года решили ещё и проанализировать, в каких высших учебных заведениях учились самые обеспеченные чиновники.
Для этого мы ещё раз изучили декларации депутатов Заксобрания и Совета депутатов города, работников мэрии, министров правительства Новосибирской области и даже депутатов Госдумы от нашего региона, и выбрали по пять человек из каждой структуры, которые отметились в этом году высокими доходами и внушительным списком имущества. В каких вузах они учились? Ответ смотрите в этой инфографике:
Вузом-рекордсменом стал НГТУ, в котором учились пять человек из нашего списка, в том числе глава города Анатолий Локоть (его годовой доход — 3,6 миллиона рублей). НГТУ также окончили депутат Совета депутатов Новосибирска и член комиссии по муниципальной собственности и по градостроительству Михаил Ансимов, задекларировавший более 19 миллионов дохода (инженер-электрофизик); заммэра Олег Клемешов (2,8 миллиона рублей дохода, специальность — «радиоэлектронные и электромеханические приборные устройства»); член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Максим Кудрявцев (7,9 миллиона, «конструирование и технология электронных средств) и депутат Заксобрания и член комитета по аграрной политике, природным ресурсам и земельным отношениям Александр Манцуров с доходом в 73,3 миллиона.
Совокупный доход этих выпускников за год составил более 106 миллионов рублей.
Вторым по популярности вузом среди чиновников, отметившимися внушительными доходами, стал НГУЭУ. Финансово-экономический профиль выбрали четыре человека из списка. Это депутат Совета депутатов Новосибирска, член комиссии по градостроительству и по муниципальной собственности Алексей Джулай (доход — 21,8 миллиона рублей), депутат Совета депутатов Новосибирска, заместитель председателя комиссии по наказам избирателей, член комиссии по градостроительству Кирилл Покровский (24,9 миллиона рублей), депутат Заксобрания, член комитета по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам Ашот Рафаелян (40 миллионов рублей), а также замгубернатора Вячеслав Ярманов (13,5 миллиона рублей).
К слову, Кирилл Покровский и Максим Кудрявцев имеют двойное высшее образование: первый отучился в НГУЭУ и РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина, второй — в НГТУ и НГУЭУ.
Далее следуют СГУПС и СГУВТ, которые тоже могут похвастать своими знаменитыми и обеспеченными выпускниками. СГУПС окончил депутат Совета депутатов Новосибирска, заместитель председателя комиссии по местному самоуправлению, член комиссии по градостроительству Сергей Кальченко (65,1 миллиона) и член комитета Госдумы по транспорту и строительству Андрей Каличенко (14,4 миллиона). Университет водного транспорта предпочли первый заместитель председателя правительства Новосибирской области Владимир Знатков (8,3 миллиона) и депутат Заксобрания, член комитета по государственной политике, законодательству и местному самоуправлению Виктор Кушнир (53 миллиона).
Образование в НГМУ получил не только министр здравоохранения Константин Хальзов (8,8 миллиона), но и начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии, вице-мэр Анна Терешкова (1,7 миллиона рублей — её личный доход, 32,1 миллиона — совокупный доход с супругом). К слову, позже она получила второе высшее в Сибирском независимом институте на отделении английской филологии.
Вуз — лидер различных рейтингов качества образования — НГУ — окончил лишь один чиновник из нашего списка, это депутат Совета депутатов Новосибирска, председатель комиссии по городскому хозяйству, член комиссии по муниципальной собственности Игорь Кудин (19,06 миллиона). В вузе он получил два высших образования — историческое и экономическое.
В списке самых обеспеченных оказались и чиновники, получившие учёные степени. Это Игорь Кудин и Виктор Кушнир — оба кандидаты экономических наук. Степень доктора педагогических наук есть у Александра Карелина, окончившего Омский государственный институт физической культуры и Санкт-Петербургский университет МВД России (доход, указанный в декларации, — 8,3 миллиона).
В последний день лета, 31 августа, команда Навального выложила видео про Новосибирск, снятое за пару дней до отравления, в котором были упомянуты депутат горсовета и директор по развитию ГК «КПД-Газстрой» (занимается строительством микрорайона «Чистая слобода») Кирилл Покровский и депутат горсовета, глава группы компаний «Дискус» Алексей Джулай (Просторный жилмассив).