В каких вузах учились самые богатые чиновники Новосибирска? Любопытная инфографика

В Новосибирской области завершилась декларационная кампания, в ходе которой депутаты, министры и муниципальные служащие отчитались о доходах и имуществе за 2019 год. Чем владеют представители власти — мы подробно рассказывали в специальной рубрике. А с началом нового учебного года решили ещё и проанализировать, в каких высших учебных заведениях учились самые обеспеченные чиновники.

Для этого мы ещё раз изучили декларации депутатов Заксобрания и Совета депутатов города, работников мэрии, министров правительства Новосибирской области и даже депутатов Госдумы от нашего региона, и выбрали по пять человек из каждой структуры, которые отметились в этом году высокими доходами и внушительным списком имущества. В каких вузах они учились? Ответ смотрите в этой инфографике: