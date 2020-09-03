Лифтинг за триста: 5 бюджетных марок по уходу за лицом — среди них фавориты Наталии Орейро и Лизы Боярской

Осенью наша кожа как никогда нуждается в хорошем уходе. Переход с тёплого времени года на низкие температуры, сопровождаемые ветром и сыростью, явно станет для неё стрессом. Активное увлажнение и питание — наше всё, но выбор косметических марок настолько велик, хоть плачь, а заоблачные цены так вообще отбивают желание посещать сайты и магазины. Мы попросили бьюти-эксперта нам помочь — Евгений Коломацкий подсказал несколько марок бюджетной, но качественной косметики по уходу за лицом, а визажист Елизавета Долгополова дала ценные советы по осеннему макияжу.
Уход за лицом
Разобраться в косметических марках по уходу за лицом нам помог Евгений Коломацкий — визажист, стилист по прическам и бьюти-эксперт.
Первой в списке необходимого стала мицеллярная вода — помним, что она нужна для того, чтобы освежить лицо и снять с него остатки предыдущего макияжа. Евгений предлагает обратить внимание на марку Eveline Gold Lift Expert — мицеллярная вода с омолаживающим эффектом (за счет гиалуроновой кислоты и пантенола в составе). Идеально подойдет для сухой кожи.
Дальше в списке необходимых уходовых средств для лица — кремы дневной, ночной и вокруг глаз. Здесь Евгений Коломацкий выделил белорусского производителя натуральной косметики DR. Herbarium. Средняя стоимость косметики этой марки — 80 рублей, линейка представлена для разных возрастов — 35+, 45+, 55+ и 65+.
Ещё одна бюджетная марка качественной косметики называется «Крымская роза». Цена за тюбик здесь несколько больше, чем у белорусов, — в среднем 300–400 рублей. Смело приобретайте ночной и дневной кремы или сливки для лица — они больше увлажняют кожу, чем питают её. Известно, что марка пришлась по душе певице Надежде Бабкиной — одно время она даже являлась её представителем.
К бюджетным уходовым средствам стилист относит марку «Черный жемчуг». Выбираем необходимые средства под свой возраст и согласно потребностям — крем или маска для лица, крем-сыворотка для век, мицеллярная вода. Марка, несмотря на свою низкую стоимость (в среднем 200–300 рублей за баночку крема), приходится по душе звёздам шоу-бизнеса — Нонне Гришаевой, Эвелине Хромченко, Елизавете Боярской, в список попадает даже Наталия Орейро.
Кроме всего перечисленного, Евгений Коломацкий рекомендует попробовать уходовые средства от новосибирской торговой сети «Наукоград Кольцово». Косметика и уход — отдельный большой каталог продуктов, где можно найти множество натуральной косметики в ценовой категории от 80 рублей.
Наносим макияж
Визажист Елизавета Долгополова рекомендует осенью основательно подойти к выбору скульптора для лица — он не должен быть откровенно рыжим или сияющим. Идеальны холодные серо-коричневые оттенки. Кремовые скульпторы хороши тем, что их легче растушевывать и почти невозможно поставить пятно. Маленькая хитрость — не наносите скульптор сразу на скулы — сначала на руку или на палитру, а потом равномерно набирайте небольшое количество на кисть, пальцы или спонж и только тогда начинайте создавать тень. Визажист советует попробовать скульптор марки Shik. Старайтесь использовать чуть более плотный тон, не только для маскировки красного от осеннего ветра носа, но и для защиты кожи от смены температуры.
Осенью важно иметь правильный румянец, не должно быть видно края нанесения, сам оттенок не должен читаться явно. Правильные румяна освежают, но не становятся главным акцентом на лице. Елизавета советует слегка ущипнуть себя за щеку — появится розоватость — её и нужно добиваться при помощи румян. Круглые свекольные щеки ни к чему. Из бюджетных марок визажист предлагает обратить внимание опять же на марку Shik, а также на марку Maybelline New York.
Определяясь с тенями, остановите свой выбор на палетке теней от марки Pupa или от Physicians Formula. Тёплые оттенки матовых и сатиновых теней отлично подойдут для повседневного макияжа. На глазах уже нет активных блесток и цветов, все тени становятся более приглушенными.
Хайлайтер (попробуйте марку Wet n Wild) даст бархатный блеск в осеннем солнце, а пудра марки Estrade деликатно заматирует Т-зону.
Конечно, в условиях масочного режима помада незаметна, и кажется, будто совсем не нужна. Однако осень — лучшее время для губ бордовых и вишневых оттенков. У марки Maybelline New York представлена очень широкая палитра — вы с легкостью сможете подобрать необходимый оттенок.
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