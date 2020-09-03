Лифтинг за триста: 5 бюджетных марок по уходу за лицом — среди них фавориты Наталии Орейро и Лизы Боярской

Уход за лицом

Разобраться в косметических марках по уходу за лицом нам помог Евгений Коломацкий — визажист, стилист по прическам и бьюти-эксперт.

Первой в списке необходимого стала мицеллярная вода — помним, что она нужна для того, чтобы освежить лицо и снять с него остатки предыдущего макияжа. Евгений предлагает обратить внимание на марку Eveline Gold Lift Expert — мицеллярная вода с омолаживающим эффектом (за счет гиалуроновой кислоты и пантенола в составе). Идеально подойдет для сухой кожи.