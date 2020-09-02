Чудо трехколесное: разглядываем электрический трицикл. Как он управляется и что у него в кабине?

Сегодня на НГС новый рассказ о необычном транспортном средстве — это даже не автомобиль, а электрический трицикл. В фирме нашего читателя Виктора этот трехколесный экзотический аппарат используется для доставки заказов, на нем разъезжают курьеры. Чем хорош трицикл, как он управляется, сколько проезжает и как долго заряжается — подробности в обзоре Дмитрия Косенко.
Этот симпатичный трехколесный аппарат под названием Triscooter Redant похож то ли на маленький автомобильчик, то ли на мотоколяску. От автомобиля у него есть закрытая кабина, печка, стеклоочиститель, фары, а от мототехники — похожий руль.
— У нас компания — эко, львиная доля упаковки, всё, что возможно, — разлагающееся. Есть такая мечта — посадить всех курьеров на электротрициклы, чтобы не загрязнять природу ну и вообще продвигать электрокары. За этим будущее, — амбициозно рассказывает Виктор.
— Решили приобрести такую штучку, заказывали из Китая, новый, не подержанный. У нас в городе есть у пары компаний подобные трициклы, но у них без окон, без дверей, просто с крышей. А у нас есть — чтобы дождь не попадал, отопление включается, ну и чтобы курьер в комфорте мог доставлять заказы. В общем, чтобы стихийные условия не влияли на работу, — перечисляет новосибирец плюсы трицикла.
Новенький трицикл обошелся в 300 тысяч рублей. Конечно, можно было задуматься о микролитражном дешевом автомобиле — но это же неэкологично.
— Доставляем на нем заказы, на ночь оставляем на зарядку, покупали дополнительные аккумуляторы специально. Весь день бегает, к вечеру, бывает, разряжается, ставим на зарядку. Тоже зависит от скорости, от сложности дорог и так далее.
— У нас ограниченная доставка в районе пяти километров, конкретно эту штуку мы запускаем на три километра, радиус выставляем.
Максимальная скорость, которую развивает трицикл, 50 километров в час — вполне достаточно для города. Заряжается аппарат от обычной розетки 6–8 часов. Запас хода — до 75 километров. При полной зарядке аккумулятора хватает на 12 часов работы.
— Управляется он как мотоцикл, достаточно легко. Включается скорость, есть задний тормоз, передний тормоз. На руле ручка, как на мотоцикле. Есть кнопка запуска.
— Вообще, на три места рассчитан, впереди один и сзади двое, если поместятся, могут ехать. Но втроем залезать мы не пробовали. Впереди обычно курьер, сзади сумка.
В кабине Triscooter Redant достаточно уютно, особенно приятно смотрится цифровая приборная панель, куда выводится вся необходимая информация.
— Резкий на ходу, курьеры с машин боятся за него садиться, переживают за него. Но ехать на нем не страшно, прикольно, — рассказывает Виктор.
— Все подходят фотографироваться, всем интересно — и взрослым, и детям. Бывает, оставляем его на видных местах по надобности, все фотографируются, удивляются, — говорит владелец.
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