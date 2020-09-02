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Чудо трехколесное: разглядываем электрический трицикл. Как он управляется и что у него в кабине?

Этот микроавтомобиль используется в доставке и спасает экологию

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А вы бы рискнули сесть за руль такой машины?

А вы бы рискнули сесть за руль такой машины?

Сегодня на НГС новый рассказ о необычном транспортном средстве — это даже не автомобиль, а электрический трицикл. В фирме нашего читателя Виктора этот трехколесный экзотический аппарат используется для доставки заказов, на нем разъезжают курьеры. Чем хорош трицикл, как он управляется, сколько проезжает и как долго заряжается — подробности в обзоре Дмитрия Косенко.

От автомобиля у него есть закрытая кабина, печка, стеклоочиститель, фары

От автомобиля у него есть закрытая кабина, печка, стеклоочиститель, фары

Этот симпатичный трехколесный аппарат под названием Triscooter Redant похож то ли на маленький автомобильчик, то ли на мотоколяску. От автомобиля у него есть закрытая кабина, печка, стеклоочиститель, фары, а от мототехники — похожий руль.

В движение Triscooter Redant приводит бесщеточный электромотор постоянного тока 60 Вольт, мощность — 1500–2200 Ватт. Аппарат оснащен бесступенчатой коробкой передач с электронным управлением<br>

В движение Triscooter Redant приводит бесщеточный электромотор постоянного тока 60 Вольт, мощность — 1500–2200 Ватт. Аппарат оснащен бесступенчатой коробкой передач с электронным управлением

В компании Виктора трицикл используется для развоза заказов

В компании Виктора трицикл используется для развоза заказов

Предприниматель увлекается экологией и электрокарами, поэтому и было принято решение купить маленькую «электричку»<br>

Предприниматель увлекается экологией и электрокарами, поэтому и было принято решение купить маленькую «электричку»

— У нас компания — эко, львиная доля упаковки, всё, что возможно, — разлагающееся. Есть такая мечта — посадить всех курьеров на электротрициклы, чтобы не загрязнять природу ну и вообще продвигать электрокары. За этим будущее, — амбициозно рассказывает Виктор.

Машинка родом из Китая

Машинка родом из Китая

— Решили приобрести такую штучку, заказывали из Китая, новый, не подержанный. У нас в городе есть у пары компаний подобные трициклы, но у них без окон, без дверей, просто с крышей. А у нас есть — чтобы дождь не попадал, отопление включается, ну и чтобы курьер в комфорте мог доставлять заказы. В общем, чтобы стихийные условия не влияли на работу, — перечисляет новосибирец плюсы трицикла.

Стоит такой трицикл не очень дорого

Стоит такой трицикл не очень дорого

Новенький трицикл обошелся в 300 тысяч рублей. Конечно, можно было задуматься о микролитражном дешевом автомобиле — но это же неэкологично.

Место водителя

Место водителя

— Доставляем на нем заказы, на ночь оставляем на зарядку, покупали дополнительные аккумуляторы специально. Весь день бегает, к вечеру, бывает, разряжается, ставим на зарядку. Тоже зависит от скорости, от сложности дорог и так далее.

Руль как у мотоцикла

Руль как у мотоцикла

— У нас ограниченная доставка в районе пяти километров, конкретно эту штуку мы запускаем на три километра, радиус выставляем.

Так выглядит приборная панель

Так выглядит приборная панель

Максимальная скорость, которую развивает трицикл, 50 километров в час — вполне достаточно для города. Заряжается аппарат от обычной розетки 6–8 часов. Запас хода — до 75 километров. При полной зарядке аккумулятора хватает на 12 часов работы.

Ручка «газа»

Ручка «газа»

— Управляется он как мотоцикл, достаточно легко. Включается скорость, есть задний тормоз, передний тормоз. На руле ручка, как на мотоцикле. Есть кнопка запуска.

В кабине три места

В кабине три места

— Вообще, на три места рассчитан, впереди один и сзади двое, если поместятся, могут ехать. Но втроем залезать мы не пробовали. Впереди обычно курьер, сзади сумка.

Красивое оформление панели

Красивое оформление панели

В кабине Triscooter Redant достаточно уютно, особенно приятно смотрится цифровая приборная панель, куда выводится вся необходимая информация.

Есть даже камера заднего вида для облегчения парковки, хотя, казалось бы, припарковать такой компактный аппарат не составляет особого труда<br>

Есть даже камера заднего вида для облегчения парковки, хотя, казалось бы, припарковать такой компактный аппарат не составляет особого труда

Аппарат резко стартует

Аппарат резко стартует

— Резкий на ходу, курьеры с машин боятся за него садиться, переживают за него. Но ехать на нем не страшно, прикольно, — рассказывает Виктор.

Люди интересуются необычным транспортным средством

Люди интересуются необычным транспортным средством

— Все подходят фотографироваться, всем интересно — и взрослым, и детям. Бывает, оставляем его на видных местах по надобности, все фотографируются, удивляются, — говорит владелец.

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Авто с пробегомтрицикл
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