«Хочу дома валяться на диванчике»: 14 хорошеньких первоклашек — о том, зачем вообще нужна школа

Сегодня в новосибирских школах отгремели торжественные линейки для первых и одиннадцатых классов. Днем мы рассказывали, как прошел День знаний в школе № 99 (смотрите 17 лучших кадров), где за масками на лицах родителей следили полицейские, а большая часть школьников наблюдала за праздником из-за ворот. Между первым классным часом, который прошёл без участия родителей, и фотосессией журналисты НГС поговорили с первоклашками — о том, как стать умными, зачем нужен институт и даже о молекулярной кухне (!).
Вероника
— Не очень тут. Я хочу дома валяться на диванчике. Это каждый день надо сюда ходить. А куда нам деваться? Из-под земли всё равно достанут и сюда приволокут.
Евгения
— Ходить в школу надо, чтобы узнавать всё. Я поэтому и хотела сюда. У меня есть старшие сёстры, все в этой школе учились. Я очень хотела в школу.
Соня
— Я не очень хотела в школу, потому что тут уроки. И не со всеми подружилась. Хочу стать стюардессой. Но нельзя сразу работать, надо сначала учиться.
Миша
— Я очень хотел в школу. Больше всего мне нравится труд. Я люблю мастерить домики, скворечники. Зачем надо ходить в школу? Чтобы набираться ума. Мне надо ещё учиться, учиться и учиться, пока не стану умным, как мои папа и мама. Хочу стать бизнесменом, как папа. Надо бизнесу учиться, чтобы навыки были, разные навыки. Например, деньги считать, бизнесы другие создавать и много чего надо ещё делать.
Артём
— В школу хотел. Там весело учиться. В школу надо ходить, чтобы учить уроки, чтобы умным стать. Ещё умнее стать. Я вот архитектором буду. На него нужно много учиться. Несколько школ надо закончить. После школы ещё в одну школу пойду, ещё не знаю, в какую. А так мне нравится больше читать, люблю сказки. Особенно сказку про кашу из топора.
Софья
— Я хотела в школу, я ждала этого. Теперь я взрослая. Мне нравится решать примеры всякие. Например, 20 плюс 20 будет сорок. Читать не очень нравится. В школу надо ходить, чтобы учиться и стать самой умной. Ещё не знаю, кем я хочу стать, умной хочу быть.
Арина
— Я очень хотела в школу, чтобы получить новые знания, обо всём на свете. Я всё одинаково хочу узнавать. Кем я стану, когда вырасту? Не знаю, я пока ещё не решила. У меня 9 профессий накопилось — балерина, водная балерина, актриса, певица и ещё хотела учителем стать, и всё. Самая трудная профессия, скорее всего, водная балерина. Водная балерина танцует в воде. Мечтаю, чтобы я выросла умная, красивая и отличница. Школа — это место, где ребята учатся и выпускаются. Выпускаются в институт.
Вероника
— Я прям хотела в школу. Но я пока не взрослая, средняя. Вот моя сестра взрослая, она в 8-м классе учится. Детство закончилось, но не совсем. Когда вырасту, то хочу стать парикмахером. Для этого надо много учиться, а после школы — в институте учиться.
Михаил
— Детство закончилось, но игрушки не все выкину. Которые для маленьких детей — их выкину. Когда вырасту, то хочу стать поваром молекулярной кухни. Я мечтаю, чтобы у нас было всё хорошо и всегда были хорошие дни. Сегодня хороший день, День знаний.
Школа нужна, чтобы новые знания получать. Я хочу узнать, как готовить, потому что я буду поваром на молекулярной кухне. Для этой кухни надо знать физику, потому что там необычную еду готовят. То есть химию надо знать. Химия — это наука. Наука про вещества.
Сетара
— Я хочу очень много знать и много учиться, мне нравится математика. Хочу врачом стать. Просто людей лечить. Врачу нельзя без школы. У меня детство ещё есть, я могу ещё играть.
Лиза
— Школа нужна, чтобы научиться считать, писать и узнавать новые истории о мире. Например, есть белый тигр. А почему он белый? Вот это могут объяснить в школе. Интереснее всего мне слушать истории о каких-нибудь странных животных.
Когда вырасту, я стану танцовщицей. Я ещё выберу, кем стану, у меня ещё целых 150 дней есть на выбор.
Детство примерно закончилось. Нужно не каждый день теперь веселиться, как раньше, а по чуть-чуть после школы. Но это не грустно. Я теперь могу стать умной, и всё.
Анастасия и Алёна
— Я хотела научиться писать и читать книги. Люблю сказки про Горошинку. Детство не закончилось. Когда мы вырастем, то мы будем замуж выходить, когда поженимся. Сначала нужно обучиться, а потом замуж, — говорит Настя.
— А я не хочу замуж. Я буду просто самой умной. Научусь читать и писать, лучше, чем мама с папой, — добавляет Алёна.
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Весь день мы следили за линейками в школах в нашем большом онлайне — слёзы, танцы, классный час без родителей и дети в перчатках. Заходите, тут интересно. И обязательно присылайте фотографии ваших детей с рассказом о том, как проходит этот день у вас!
Мой биолог — отпад. Как вирусолог из секретного «Вектора» совмещал экспедиции в Африку ради Эболы и работу в школе. На уроках он ставит реальные эксперименты и вдохновляет изучать вирусы, помогающие победить рак.
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