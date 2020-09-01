«Хочу дома валяться на диванчике»: 14 хорошеньких первоклашек — о том, зачем вообще нужна школа

Михаил



— Детство закончилось, но игрушки не все выкину. Которые для маленьких детей — их выкину. Когда вырасту, то хочу стать поваром молекулярной кухни. Я мечтаю, чтобы у нас было всё хорошо и всегда были хорошие дни. Сегодня хороший день, День знаний.

Школа нужна, чтобы новые знания получать. Я хочу узнать, как готовить, потому что я буду поваром на молекулярной кухне. Для этой кухни надо знать физику, потому что там необычную еду готовят. То есть химию надо знать. Химия — это наука. Наука про вещества.