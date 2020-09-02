«Муж добивался моего расположения с 1-го класса»: 9 стильных мам на линейках рассказали о своей школьной любви

— Муж добивался моего расположения с 1-го класса — бил портфелем по голове и дёргал за косички. В ранние школьные годы мы просто дружили, а симпатия и настоящие чувства начались, наверное, классу к 9-му. После школы мы поженились, у нас двое прекрасных детей, старшую дочь повели сегодня в первый класс.



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