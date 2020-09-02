«Муж добивался моего расположения с 1-го класса»: 9 стильных мам на линейках рассказали о своей школьной любви

Школьную любовь мы всегда вспоминаем с улыбкой — девочки стесняются признаться в своих чувствах и до потери сознания боятся, что кто-то узнает секрет. Мальчики обычно хорохорятся друг перед другом, особенно если им удалось добиться внимания самой красивой девочки класса. Бывает, одноклассники сидят всю жизнь за одной партой и даже не представляют, что уже нашли свою судьбу — вот она, тыкает в бок ручкой. Корреспондент НГС Алёна Золотухина сходила на линейку (в этом году очень необычную) и попросила встреченных там мам рассказать об их первой любви — это очень мило, правда, убедитесь сами.
Оксана, 47 лет, работает на камнеобрабатывающем предприятии
— Любовь, конечно же, была, в 7-м классе — я сильно нравилась мальчику, а потом и сама обратила на него внимание. Он меня оберегал, заботился — летом я была в лагере, и он вместе с родителями приезжал меня проведать, узнать, как у меня дела. Мы дружили весь учебный год и лето, а потом мне надоело. Мне всегда нравились ребята постарше, с ними было интереснее.
Анастасия, 30 лет, не работает
— В начальной школе мне никто не нравился, я училась. Первая любовь случилась позже — в 8-м или 9-м классе, но мальчик был не из нашей школы. В моей школе меня никто не привлекал, я — может быть, кому-то и нравилась, но этого не знала, не обращала внимания.
Ирина, 32 года, сын Паша пошёл в 3-й класс
Анна, 39 лет, дочь Настя пошла в 3-й класс
Рассказывает Анна:
— Школьная любовь у меня была уже в более осознанном возрасте. С тем мальчиком, его звали Максим, мы сидели за одной партой полтора года, возможно, именно это поспособствовало моим чувствам. Он, естественно, ничего не знал об этом — и хорошо, рассказывать такое тогда казалось чем-то неправильным, я жутко боялась, что он догадается.
Рассказывает Ирина:
— Какие мальчики, вы что! Мама меня воспитывала строго, в школу я ходила учиться, на мальчиков смотреть не разрешалось. Я была очень застенчивая, скромная и даже боялась посмотреть в их сторону — мама накажет.
Оксана, 39 лет, работает
— Советские дети ходили в школу учиться, романтике на школьных скамьях места не было. А вот уже в подростковом возрасте, классе в 9–10-м я была влюблена в старшеклассника, он знал о моих чувствах, тоже мне симпатизировал. Мы встречались на дискотеках, танцевали, но ничего серьезного не вышло. Учеба, институт, сессия. В институте я встретила своего мужа, мы живем вместе уже 15 лет.
Юлия, 32 года, работает
— Первые чувства к мальчику были не в первом классе, а попозже — класс пятый. Мы дружили большой компанией, и между мной и тем мальчиком завязалась какая-то своя особая дружба. Не думаю, что мы были прям парой, но мне казалось тогда, что это было именно так.
Ольга, 33 года
— В школе я была девчонка-пацанка, дружила с мальчишками. У нас была своя компания: всего три девочки и остальные — мальчики, все учились в одной школе. О любви не думали вообще, некогда было.
Марина, 38 лет, работает в филармонии, управляющая оркестром
— Был мальчик, уже не помню, как его зовут. В первом и втором классе мы дружили, вместе гуляли, ходили друг к другу в гости, он носил мне портфель. Помню, как-то я пришла к нему на день рождения, подарила кораблик, а потом я перевелась в другую школу, и все закончилось.
Марина, врач-терапевт, заведующая отделением
Алексей, частный предприниматель
— Муж добивался моего расположения с 1-го класса — бил портфелем по голове и дёргал за косички. В ранние школьные годы мы просто дружили, а симпатия и настоящие чувства начались, наверное, классу к 9-му. После школы мы поженились, у нас двое прекрасных детей, старшую дочь повели сегодня в первый класс.
А вы помните свою школьную любовь? Расскажите нам о ней в комментариях под статьей.
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