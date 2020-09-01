Самое странное Первое сентября: родители в масках, школьники в слезах и модные букеты — 17 лучших кадров

Новый учебный год для школьников Новосибирска начался в новом коронавирусном формате. Школьникам ещё предстоит привыкнуть к учителям в масках и ежедневному измерению температуры в фойе. Больше дистанционки, меньше живого общения. Во многих школах торжественная линейка и вовсе прошла только для 1-х и 11-х классов. Журналисты НГС побывали на Дне знаний в школе
— Родители, отойдите от детей, соблюдайте дистанцию! Если вы не наденете маски, то никакой линейки сегодня не будет, соблюдайте меры, коронавирус никто ещё не отменял, — педагоги призывают взрослых к порядку.
Родители нехотя достают маски, но от детей не отходят. До начала праздника осталось каких-то десять минут, а памятные фотографии делать надо.
На территории школы находятся только первоклашки и одиннадцатиклассники. Остальные школьники наблюдают за праздником из-за ворот.
— Я в десятом классе учусь, и ни туда ни сюда, — пожимает плечами школьница в длинной чёрной юбке и просторной рубашке. — Для нас праздника вроде как нет, но не дома же сидеть в такой день? Завтра уже уроки, но вот захотелось сегодня прийти, я и пришла.
Нарядная первоклассница с большим бантом куксится и недовольно поджимает губы.
— Я не хотела в эту школу, а меня заставили, — рассказывает девочка. — Ничего хорошего тут не будет, одни уроки и правила. И никто не будет спрашивать. Я лучше бы дома на диване лежала.
Но большинство первоклассников относится к школе, как к игре, — говорят, что хотят учиться, чтобы быть умными, как мама с папой, но игрушки пока выкидывать не будут.
— У нас внучка так ждала этот день, а перед праздником ей стихи учить пришлось, так она теперь говорит, что не хочет в школу, слишком много учить заставляют, — рассказывает бабушка первоклашки. — Ничего, привыкнет ещё.
Одиннадцатиклассники, наоборот, вальяжно здороваются, смеются и не обращают на происходящее никакого внимания.
— Да мне главное — своих увидеть, всё, я уже закончил школу, — объясняет парень в отглаженных брюках, покручивая в руках огромный букет цветов.
— А мне важно сегодня запомнить всё, это моя последняя линейка, а что будет дальше — я пока не знаю, — грустно разводит руками девушка с короткой стрижкой, снимающая праздник на айфон.
На празднике — ни одного школьника с обычным, традиционным букетом. Кажется, родители между собой объявили конкурс на необычные цветы — пышные бутоны размером с клумбу, миниатюрные корзиночки с крохотным соцветием, сплошное буйство красок и нежности.
Директор поздравляет старшеклассников и желает им набрать столько баллов на экзаменах, чтобы хватило поступить в вуз мечты. Затем слово берут первоклашки — часть слов проглатывается и забывается, но всё равно собравшиеся слушают детей внимательно и с улыбками.
Первый звонок по неизменной традиции даёт первоклашка на шее у одиннадцатиклассника. И школьникам предлагают пройти внутрь. Сначала первым классам, потом выпускникам. В этот раз на входе очередь из-за того, что всем проходящим меряют температуру.
Последним одиннадцатиклассник заводит девочку, всё ещё держащую в руках потрёпанный от времени колокольчик.
— Ты молодец, всё смогла, у тебя всё получилось, больше переживала, — заботливо убеждает парень первоклашку.
Дети неуверенно рассаживаются по партам, смотрят на учительницу и почти не улыбаются. Этот первый урок проходит без родителей — взрослых в этом году в школу не пускают.
В нетерпении родители переминаются с ноги на ногу, большинство стягивает маски. Тут же появляется полицейский, который настоятельно просит всех взрослых вернуть маску на нос.
Минут через 20 первоклашки под присмотром классного руководителя выходят на улицу — фотографироваться и запускать шары с желанием в небо. Огромными буквами малыши выводят свои желания — машину, много игрушек, учиться на пятёрки.
Одни шары улетают раньше, другие, наоборот, никак не хотят взлетать. Из-за этого кто-то кричит, кто-то плачет или громко смеётся над одноклассником. Родители щёлкают камерами и телефонами, параллельно успокаивая детей.
Начинается дождик. Родители в спешке собираются по домам. Дети радостно бегают по площадке.
— Я стала взрослой, но детство ещё не закончилась, — кричит первоклашка своей молодой маме, женщина грустно вздыхает.
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Весь день мы следим за линейками в школах в нашем большом онлайне — слёзы, танцы, классный час без родителей и дети в перчатках. Заходите, тут интересно. И обязательно присылайте фотографии ваших детей с рассказом о том, как проходит этот день у вас!
Мой биолог — отпад. Как вирусолог из секретного «Вектора» совмещал экспедиции в Африку ради Эболы и работу в школу. На уроках он ставит реальные эксперименты и вдохновляет изучать вирусы, помогающие победить рак.
И посмотрите на 10 учителей в масках, которые очень соскучились по школьникам. Педагоги рассказали, как пережили дистанциоку и чего ждут от нового учебного года.