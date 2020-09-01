Самое странное Первое сентября: родители в масках, школьники в слезах и модные букеты — 17 лучших кадров

— Родители, отойдите от детей, соблюдайте дистанцию! Если вы не наденете маски, то никакой линейки сегодня не будет, соблюдайте меры, коронавирус никто ещё не отменял, — педагоги призывают взрослых к порядку.



Родители нехотя достают маски, но от детей не отходят. До начала праздника осталось каких-то десять минут, а памятные фотографии делать надо.