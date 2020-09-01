От них мы еще не прививались: какие штаммы гриппа придут в этом году

— Текущие данные эпиднадзора за гриппом следует интерпретировать с осторожностью, поскольку продолжающаяся пандемия COVID-19 могла в разной степени повлиять на поведение, связанное с обращением за медицинской помощью, — считают во Всемирной организации здравоохранения.



Кроме того, пандемия могла повлиять на укомплектование персоналом, а также приоритеты при тестировании и его возможности. Различные меры гигиены и изоляции, принятые государствами-членами для сокращения передачи вируса SARS-CoV-2, также могли сыграть роль в смягчении передачи вируса гриппа.



Российские медики также подчеркивают, что сезон в этом году — особенный. Минздрав выпустил особые правила, содержащие рекомендации по профилактике гриппа именно в период распространения коронавирусной инфекции. Роспотребнадзор сообщил, что прививочная кампания в России уже стартовала.



— В этом году ожидается вакцинация 60%, а группы риска — 75%. На фоне распространения коронавирусной инфекции важна вакцинация также против пневмококковой инфекции, потому что грипп довольно часто осложняется пневмониями. Очень часто это вторичные бактериальные пневмонии, связанные с пневмококком. Поэтому рекомендовано делать обе прививки, — объясняет главный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико.

