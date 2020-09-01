Теперь они выглядят так. 10 учителей в масках, которые очень соскучились по школьникам

1 сентября в этом году точно запомнится детям и учителям хотя бы потому, что они наконец-то смогут встретиться в школе, а не на онлайн-конференции. Из-за пандемии работа школ немного изменится: за каждым классом закрепят один кабинет, где-то введут вторую смену, а детям по утрам будут измерять температуру. Министр образования НСО Сергей Федорчук рекомендовал учителям надевать маски, когда они ходят по школе, а также во время индивидуальных занятий, чтобы обезопасить себя.

Перед Днём знаний НГС поговорил с преподавателями гимназии № 10 и лицея № 22 «Надежда Сибири». Они рассказали, какими были для них почти полгода дистанционки и каникул, как они боролись с усталостью и готовы ли к тому, чтобы общаться с родителями только в чатах. Всех их объединяет одно — они очень соскучились по детям.