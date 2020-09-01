Теперь они выглядят так. 10 учителей в масках, которые очень соскучились по школьникам

1 сентября в этом году точно запомнится детям и учителям хотя бы потому, что они наконец-то смогут встретиться в школе, а не на онлайн-конференции. Из-за пандемии работа школ немного изменится: за каждым классом закрепят один кабинет, где-то введут вторую смену, а детям по утрам будут измерять температуру. Министр образования НСО Сергей Федорчук рекомендовал учителям надевать маски, когда они ходят по школе, а также во время индивидуальных занятий, чтобы обезопасить себя.
Перед Днём знаний НГС поговорил с преподавателями гимназии № 10 и лицея № 22 «Надежда Сибири». Они рассказали, какими были для них почти полгода дистанционки и каникул, как они боролись с усталостью и готовы ли к тому, чтобы общаться с родителями только в чатах. Всех их объединяет одно — они очень соскучились по детям.
Анна Бабий, учитель истории и обществознания в лицее № 22
— Мы полгода уже не видели наших учеников. Недавно они приходили сдавать учебники. Кажется, что ребята очень повзрослели за этот период. Было счастьем увидеть их снова. Этот период был тяжёлым для учителей. Даже не в том плане, что увеличился объём работы, а потому, что мы привыкли к детям, с ними очень близкая связь, и мы очень сильно скучали. Я думаю, самое главное, что нужно будет донести до детей, — это то, что мы будем находиться в сложной обстановке. Нам всем нужно соблюдать меры безопасности, чтобы мы не ушли на дистанционное обучение, которое в несколько раз сложнее воспринимается детьми.
Елена Карпова, учитель начальных классов в гимназии № 10
— У меня второй класс, очень хочется их увидеть в школе, увидеть их глаза, увидеть, понимают они тебя или нет. На удалёнке мы видели их в очень мелком формате, и непонятно было, как они реагируют. У меня был первый класс, заданий у них было не очень много. Мне хочется надеяться, что всё будет как обычно. Хочется уже приступить к учёбе в нормальном формате, нормальном режиме.
Жанна Маслова, учитель английского языка в лицее № 22
— Мы общались с детьми всё лето, я вела уроки онлайн. На самом деле дистанционное образование дало идею продолжить занятия даже летом. Когда мы общались с детьми практически еженедельно, то поняли, что мы очень друг по другу соскучились. Образование — это не только знания. Это нечто другое, это намного глубже. По моему мнению, теряется очень важный момент, а именно обмен энергиями с детьми. Это очень важно в нашей профессии.
В процессе обучения ребёнок, учитель и родитель всегда должны общаться. Если кто-то начнёт вести себя пассивно, конечно, проиграет школьник. А мы все работаем на благо ребёнка. И мы сейчас смотрим на него как на взрослого человека, который будет жить в нашем обществе. Поэтому я считаю, что мы должны быть во взаимодействии. С родителями мы тесно общаемся всегда, вне зависимости от обстоятельств.
Ирина Муравьева, учитель русского языка и литературы гимназии № 10
— Я оптимистично смотрю в будущее. Надеюсь, что второй волны, такой мощной, не будет. Надеюсь, что будем существовать в нормальном рабочем режиме. Больше всего соскучилась по живому общению, по рабочему настроению, неожиданным ответам детей. Всё равно дистанционное обучение предполагает планирование, а экспромта, неожиданных ответов нет. На дистанционке нет ситуации живого человеческого общения, открытий. По откликам детей, им самим не хватало коммуникации, которая есть в обычной системе.
Анастасия Донская, учитель технопредпринимательства и экономики в лицее № 22
— Буквально на днях пришли сертификаты с конкурса, который прошёл ещё в мае. Я передавала их детям, они очень радовались. Вот этой радости от детей не хватает. Технопредпринимательство основано на проекте, а дистанционно трудно работать в команде, не хватает сплоченности, чтобы дети вместе что-то делали. Как мы боремся с усталостью? Не напрягаемся. Бывает, возвращаешься домой, ложишься спать, а на следующий день приходишь, смотришь на этих счастливых детей и понимаешь, что ради этого стоило вчера задержаться и что-то сделать.
Марина Черкашина, учитель русского языка и литературы гимназии № 10
— Литература предполагает обмен эмоциями, а на расстоянии это не всегда получается. Конечно, по этим эмоциям, по глазам учеников мы скучаем, особенно учителя-словесники. Дети быстро ко всему адаптируются, я надеюсь, что адаптация в этом году пройдёт без затруднений. Приходилось много взаимодействовать с родителями. Многие столкнулись с тем, что трудно воздействовать на ребёнка, заставлять его делать что-то дома, много ситуаций конфликтных возникало между родителями и детьми. Заставлять учиться ложилось всегда на плечи учителя, а тут легло ещё и на плечи родителей. Для многих это оказалось трудно.
Марина Боброва, учитель истории и обществознания лицея № 22
— Хотелось бы вернуться к нормальному учебному взаимодействию с коллегами и детьми. За лето удалось отдохнуть, но по-другому. Отличие в характере взаимодействия и с родными, и с окружающими людьми. Вообще наша жизнь переменилась. Даже в школу мы будем возвращаться по-другому. Я детей призываю к тому, чтобы они видели положительные моменты в том, что с нами происходит. То, что мы пережили за весну и лето, нас многому научило. Я думаю, детей в первую очередь. Они быстрее адаптируются, чем взрослые. Они и к новым правилам приспособятся, а мы им поможем. Мы прошли школу молодого бойца за последние месяцы, и нам не будет так страшно, как в начале апреля. Потому что мы прошли некий путь и сделали выводы.
Ирина Астанина, учитель начальных классов гимназии № 10
— Я очень сильно соскучилась по ученикам. Мы расстались с ними в марте, у нас были каникулы раньше, чем положено. С тех пор с детьми мы не виделись, только дистанционно общались. На дистанционке очень тяжело было, проверять работы приходилось через компьютер, WhatsApp. Дети маленькие, им тоже было очень тяжело. Связь пропадала: были на уроке — и сразу нет. С некоторыми приходилось общаться после уроков, объяснять задания. Видно было, что дети расстраиваются, не понимают, почему у них так получилось: ответ вроде бы один, а решение неправильное. Очень рада, что они возвращаются. Зрение наше, надеюсь, падать сильно не будет, останется таким же. Потому что я была очень неприятно удивлена, что мне, оказывается, нужно новые очки к 1 сентября заказывать. Потому что зрение за эти несколько месяцев очень сильно упало.
Надежда Суханова, учитель русского языка и литературы лицея №22
— Дети очень хорошо сдали ЕГЭ, несмотря на все препятствия, все условия. Но, конечно, школа должна существовать с реальным учеником. Готовились через электронные платформы, Zoom. Для всех это было новшеством, и другого выхода нет. Было всем тяжело: учителям, родителям, детям. Я в школе 12 лет, и сказать, что я устала от школы, не могу. Мы здесь по призванию больше. Да, усталость есть, она накапливается к концу года. Но за лето ты отдыхаешь и с новыми силами идешь дальше. В этом году отдыха было меньше, потому что ЕГЭ переносили, было непонятно, в каком режиме будешь работать. Состояние неопределенности не дает отдохнуть до конца. Но всё равно сейчас детей ждём с новыми силами.
Светлана Перфильева, учитель химии гимназии № 10
— Химия — наука наглядная. Когда дети не видят вещества, не могут выполнять опыты, конечно, очень сложно усвоить материал. С нетерпением ждём, когда детки вернутся в классы, чтобы они сами могли проводить опыты и лабораторные. Теорию дистанционно мы усваивали, с сентября у нас начнётся усиленная практическая часть. В этом году те, кто выбрал химию для сдачи ЕГЭ, очень много занимались самостоятельно. Порог все прошли. Были и средние баллы, и 95 баллов было. В принципе, дети, невзирая на то, что обучались дистанционно, всё-таки успешно сдали предмет. Кто сдавал химию и биологию, в основном поступили в медицинский.
В начале августа НГС рассказывал о выпускниках, которые смогли сдать ЕГЭ на 100 баллов. Они рассказали, куда хотят поступать, какую профессию выбрали и какие зарплаты хотели бы получать.
Также мы писали о выпускнике физматшколы НГУ, который получил 100 баллов сразу по трём предметам. Его папа и воспитатель рассказали, как школьнику это удалось.