Что нас ждет в сентябре: успеваем получить коронавирусные деньги и идем в МФЦ за банкротством

Месяц в России начинается с пачки изменений в законах: банкротом можно стать без суда и следствия, деньги за страховку вернуть, если погасили кредит досрочно. Да даже наши дети идут в школы по новым правилам! Десять важных изменений мы перевели с бюрократического языка на русский и рассказываем вам.
Кончаются коронавирусные «плюшки»
Вместе с сентябрем в стране кончится период, когда можно оформить коронавирусные выплаты, отсрочку по кредитам и ОСАГО без техосмотра. Поэтому, если что-то из этих пунктов у вас до сих пор стоит в разряде невыполненных, есть 30 дней, поторопитесь!
СЮЖЕТ
Пособия на детей
Сентябрь — последний месяц, когда можно оформить коронавирусные выплаты на детей от 0 до 3 лет (по 5 тысяч рублей в месяц, получите сразу за три), единовременную выплату на детей от 3 до 16 лет (по 10 тысяч рублей) и вторую единовременную на детей от 0 до 16 лет (по 10 тысяч рублей).
Больше всех повезло родителям, детям которых исполняется 3 года в сентябре, — они успевают подать заявление на выплату пособия с 3 до 16 лет — это еще 10 тысяч рублей в семейный бюджет. Раньше же у таких родителей было право лишь на выплату до 3 лет (по 5 тысяч с апреля по июль).
Кредитные каникулы
30 сентября кончается срок, в который заемщики могут попросить кредитные каникулы. У ипотечников остается возможность оформить каникулы на полгода — этот закон был принят задолго до пандемии и сроками не ограничен.
ОСАГО без ТО
В сентябре истекает срок, когда договор ОСАГО может быть заключен без предоставления диагностической карты либо свидетельства о прохождении техосмотра. С 1 октября полис придется оформлять по старым, докоронавирусным правилам.
Школьникам — бесплатные обеды
С сегодняшнего дня ученики начальных классов будут бесплатно питаться в школах: независимо от возраста, состава и достатка семьи все дети будут получать напиток и горячее за счет бюджета. Деньги на это федеральный центр уже дал регионам. Впрочем, единственные, кто может повременить с обедами, — это школы, где нет своей столовой. Таким организациям дали отсрочку до 2023 года.
Кого, когда и чем будут кормить — мы выясняли ранее, все нюансы закона ищите в этом материале.
Брата — в одну школу к сестре
Ещё одна новинка этого учебного года — приоритетное зачисление родственников в школу или один детский сад. Владимир Путин подписал этот закон еще в конце прошлого года, однако действовать он начинает только сейчас.
Депутаты, составлявшие этот документ, говорили, что мера благоприятно скажется на демографии — родители больше не будут тратить время и деньги на развоз детей по городу. Впрочем, закон оговаривает, что дети должны быть не просто родственниками, но и вместе проживать. Поэтому, если после развода один ребенок остался жить с мамой, а второй — с отцом, в детский сад и школу их будут зачислять уже на общих основаниях.
Льготникам — сертификаты на соцпомощь
Облегчится жизнь льготников, которые имеют право на государственную социальную помощь: с 1 сентября она конвертируется в так называемые социальные сертификаты, которыми можно расплатиться за товары или услуги организации, оказывающей помощь. Выбрать организацию можно самому, но только из реестра, который учредят в правительстве.
В Госдуме также отмечают, что порядок и условия предоставления помощи утверждаются региональными властями — поэтому они могут отличаться в зависимости от того, где проживает льготник.
Родителей и пенсионеров оставляют с «Миром»
Если вы получаете пособие и у вас всё еще нет карты «Мир» — у нас для вас плохие новости. С 1 октября детские, выплаты по безработице и пенсии будут зачисляться только на нее. Если карты нет и оформлять ее вы не желаете, пособия будут падать на банковский счет без привязки к карте. Их также можно получать почтовым переводом.
К детским пособиям относятся как единовременные по беременности, за постановку на учет и роды, так и по уходу за ребенком — вплоть до 7 лет.
Возврат страховки по кредиту
С 1 сентября всем заемщикам банки дают право возвращать часть страховки в случае досрочного погашения кредита. Условие будет действовать, если не было страховых случаев. В законе также прописано, что клиент может отказаться от нежелательных страховок или вернуть по ним деньги в течение двух недель с момента покупки страхового полиса.
Обратите внимание, что нововведения будут действовать только для кредитов, оформленных с 1 сентября 2020 года и дальше.
Стать банкротом через МФЦ
С 1 сентября для того, чтобы стать банкротом, не нужно доказывать свое состояние в суде. Объявить себя в этом статусе можно бесплатно, правда, только в том случае, если долг варьируется от 50 до 500 тысяч рублей.
Чтобы стать банкротом, нужно обратиться с заявлением в МФЦ. Для этого не надо платить госпошлину. От момента подачи заявления до признания должника банкротом может уйти полгода — это время отведено судебным приставам и МФЦ, чтобы найти возможную недвижимость, имущество или деньги, которые можно пустить в счет уплаты долга.
Осужденных поселят рядом с семьей
Следующая новость пошатнет привычную практику российской исправительной системы: приговоренные к принудительным работам смогут отбывать наказание там, где проживает один из его близких родственников — ребенок, кто-то из родителей, бабушки, дедушки или внуки. Перевод осужденного возможен только раз за весь его срок и только при условии, что в регионе есть все условия для отбытия наказания. Заявление должен написать сам осужденный, а если с предложением выступит его родня — то перевод состоится только с согласия гражданина.
Поправки вступают в силу с 29 сентября.