Владельцы Ruby и Friends открыли сразу два бара на Красном проспекте — показываем, чем там кормят

В целом новый «Спаркс» смотрится более чем уместной заменой. Небольшой, со своим набором гастрономических идей ресторанчик, который точно должен найти себе публику в большом городе. А пицца из Drovamuka никуда не делась — её пекут там и теперь.



Hammersmith pub



Пусть и частичная, но всё же аннексия территории бывшего ирландского паба пабом английским могла бы стать поводом для народных волнений, будь у нас хоть немного ирландцев. Создатели бара объясняют это возмутительное (с точки зрения отсутствующих ирландцев) решение желанием припасть к истокам. Вспомнить те далекие времена, когда «Старый ирландец» был совсем небольшим, камерным, куда приходили выпивать и общаться, а не на бизнес-ланч. От «Старого ирландца» в новом баре остались... несколько стульев. Их, правда, изрядно ошкурили, так что они выглядят не столько старыми, сколько состаренными. Но если вам нужен какой-то объект для поклонения, то вот он, садитесь, пожалуйста.