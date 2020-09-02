Владельцы Ruby и Friends открыли сразу два бара на Красном проспекте — показываем, чем там кормят

На Красном проспекте открылись сразу два новых заведения
Первый этаж ресторанного комплекса на Красном проспекте, 37 пережил очередную трансформацию. Помещение, которое дольше всех занимал бар Old Irish, поделили гастропаб Sparks и английский паб Hammersmith. Оба проекта ресторанной группы Friends Orchestra, которая до сей поры не знала провалов, но работала всегда с новыми или ещё не имеющими истории площадками. Обозреватель НГС Стас Соколов побывал в обоих заведениях и считает, что хотя новичкам придётся какое-то время прожить в тени прежних обитателей этого места, им есть что предложить публике самим.
Как культовый бар стал менять концепции
Первым и пока самым запомнившимся обитателем этого помещения был бар Old Irish, который (правда, в существенно меньшем размере) стартовал здесь ещё, страшно сказать, в 1997 году. Потом бар вырос, возмужал, прожил немало бурных лет и начал чахнуть. Так что владельцы в один прекрасный момент просто списали пенсионера в утиль, поддавшись моде на «крафтовое пиво». Поклонники «Айриша» были в шоке, но поскольку в сам бар (и вообще куда бы то ни было) они ходили всё реже, то недовольство изливали в основном в соцсетях.
Новый модный молодежный Craft bar прожил здесь недолго. Оказалось, что ценителей комплексных букетов в пиве то ли ещё меньше, чем поклонников старого доброго «Ирландца», то ли они все собираются в каком-то другом месте. В результате крафтовым баром пожертвовали ради прекрасно себя чувствовавшей «гастропиццерии» Drovamuka, которой изначально отвели небольшое помещение по соседству. На этом, в принципе, можно было остановиться, но не тут-то было.
Новый Sparks
Первый Sparks в Академгородке также появился как замена недостаточно удачного проекта. Такого рода формат в мире называют гастропабом (что подразумевает достаточно замороченную с точки зрения приготовления, но простую в подаче еду), хотя сами создатели патриотично называют себя «домашней кухней». В новом «Спарксе» сохранен главный элемент этого самого воображаемого «дома» — большой стол, с одной стороны которого работает повар, а с другой могут сидеть гости. Но могут, конечно, и не сидеть — мест хватает и в зале, и на летнике.
Меню частично повторяет первое заведение, но по замыслу ресторан будет работать, ориентируясь на вкусы городской публики. Но общая идея всё та же — сделать еду, которая могла бы удивлять. Яркий пример подхода — фирменный оливье (380 рублей). Казалось бы, ну что тут можно придумать? Как-нибудь хитро запечь картошку или приготовить мясо в сувиде? Однако салат решительно отказывается соответствовать каким бы то ни было стереотипам. Причем начинает сразу с цвета — вместо радостного калейдоскопа здесь однотонная конструкция, связанная соусом.
Этой внешней монотонности противостоит текстурное разнообразие — какие-то кубики оказываются почти твердыми (это слегка проваренный дайкон), что-то брызжет во рту соком, что-то откликается нежностью. Поверх всего — крупные обжаренные креветки. Любители оливье (хоть классического, хоть советского варианта) будут озадачены, но мне было интересно.
Стейк из индейки (480 рублей) сам по себе удивляет меньше — просто пожаренное (по мне чуть больше, чем нужно) филе. Но соус на основе горгонзолы и кусок печеной тыквы превращают банальную птицу в участника куда более увлекательного действия, где она уже не основное блюдо, а скорее фон. И на контрасте — цветная капуста, приготовленная буквально «аль денте». Это ближе к природе, но на всякий случай будьте к этому готовы.
Цены, как можно понять из приведенных примеров, не низкие, большая часть блюд обойдется ещё дороже. Винная карта им под стать, но заведение и не играет в винный бар для ценителей — это такой крепкий средний уровень, без откровенной дешевки, но и без попыток изображать винотеку с позициями, которые стоят, как месячная зарплата. Бутылка обойдется от 1540 до 2870 рублей, за бокал просят от 320 рублей.
В целом новый «Спаркс» смотрится более чем уместной заменой. Небольшой, со своим набором гастрономических идей ресторанчик, который точно должен найти себе публику в большом городе. А пицца из Drovamuka никуда не делась — её пекут там и теперь.
Hammersmith pub
Пусть и частичная, но всё же аннексия территории бывшего ирландского паба пабом английским могла бы стать поводом для народных волнений, будь у нас хоть немного ирландцев. Создатели бара объясняют это возмутительное (с точки зрения отсутствующих ирландцев) решение желанием припасть к истокам. Вспомнить те далекие времена, когда «Старый ирландец» был совсем небольшим, камерным, куда приходили выпивать и общаться, а не на бизнес-ланч. От «Старого ирландца» в новом баре остались... несколько стульев. Их, правда, изрядно ошкурили, так что они выглядят не столько старыми, сколько состаренными. Но если вам нужен какой-то объект для поклонения, то вот он, садитесь, пожалуйста.
В смысле еды Hаmmersmith верен традициям — в основном меню всего четыре блюда (шотландское яйцо, говяжьи щечки, бифштекс и рагу) — цены начинаются с 390 рублей. Все остальное — это небольшие закуски, среди которых нашлось место и запеченному с мясной начинкой картофелю (барный вариант «Крошки-картошки»), пара сэндвичей и то, что по-английски называется finger food — разные штуки, которые едят руками. Из относительно новых для Новосибирска вещей стоит отметить чичаррон (99 рублей) — это типичный испанский и (даже в большей степени) латиноамериканский снек. Переводят его часто как шкварки, но это не просто жареная свиная кожа — специальная подготовка превращает её в некое подобие попкорна. Большие хрустящие куски прекрасно идут с пивом. А в Мексике их добавляют в тако как приправу.
На кранах Fuller`s и Belhaven (340–360 рублей, что для настоящих британского пива и сидра вполне божеская цена) плюс пара «домашних» позиций, сваренных пивоварней «Йо-хо-хо». Компания, которая начала с коктейль-бара, не смогла удержаться от коктейлей и здесь. Однако парней с шейкером за стойкой здесь не планируется, все смеси продаются уже готовыми, разлитыми по бутылочкам.
Пока бар выглядит слишком новым, ему не хватает благородной потертости и вообще всех этих мелких деталей, которыми полны заведения с историей. Но это дело наживное, и процесс уже идёт. На летней веранде, например, роль столиков выполняют настоящие бочки из-под виски. Можно почувствовать себя немного пиратом, вернувшимся в родную гавань.
Ребята из Friends Orchestra дождались отмены ограничений, чтобы сразу начать работать в нормальном режиме. О том, как обстоят дела у заведений, которые рискнули открыться в разгар пандемии, можно прочитать в обзоре Стаса Соколова.