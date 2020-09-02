«Один класс можно пройти за 3 месяца». История 11-классницы, которая учится на платной дистанционке

Одиннадцатиклассница из Новосибирска Рина Мельникова целый год проучилась на дистанте. И дело не в коронавирусе. Новый учебный год школьница планирует закончить пораньше — так можно делать на дистанционном обучении. Мы узнали у школьницы, каково учиться в онлайн-школе, где подростки самостоятельно готовятся ко взрослой жизни, а учебный год по стоимости не уступает обучению в хорошем колледже. Вот её история.
Рине 17 лет. Общее образование с
Сейчас девушка учится в
— Я пообщалась с родителями, объяснила, почему хочу поступить так, они меня поддержали. Причина на самом деле банальна: нехватка времени. В нашей школе не было деления на профили, каждый учитель считал свой предмет самым важным, давал много заданий и информации, которая зачастую была лишней. Когда дают много информации, ты считаешь себя глупым человеком, потому что не можешь это воспринять, появляются тревога, стресс. Это на меня давило, я начала искать выходы. Мне было страшно, что я не смогу контролировать свое время, правильно выполнять домашние задания. Но этот страх быстро прошел, я нашла друзей в новой школе, в том числе и из Новосибирска.
Есть стереотип, что ученики на дистанте не социализируются, но это не так — мы общаемся каждый день, сами создаем свой круг общения по хобби и точкам зрения, ищем людей на форумах и вебинарах. Я занимаюсь добровольчеством, в этом мне помогает «Волонтерский корпус Новосибирской области»: участвую в мероприятиях, общаюсь с разными людьми — здесь можно попробовать много ролей, приспособиться к жизни с разных сторон, получить навыки. В общем, общения хватает.
В обычной школе обучение проходило с 8 до 15 часов, потом — домашнее задание. Вставать приходилось в
Времени на хобби не оставалось, я бросила биатлон, хотя занималась им три года. Большую часть времени в
Плюсом онлайн-школы Рина выделяет постоянное расписание — нет ни отмены уроков, ни замен. Уже сейчас известно расписание на весь следующий год. В
— Мне нравится сесть за учебу и учиться без перерывов, хотя иногда я могу позволить себе сделать пятиминутную передышку между разными предметами. Иногда ставлю себе занятия на воскресенье, чтобы потом пораньше закончить учебный год, например, прошлый я закончила в марте, что позволило мне посвятить время подготовке к экзаменам. Некоторые ребята заканчивали программу целого класса за
— У нас всего 11 предметов. В этом году не будет ни ИЗО, ни музыки, ни ОБЖ (в
— Онлайн-школа учит контролировать свой график, а в обычной ты контролируешься учителями, звонками, ты постоянно ограничен временными рамками и даже об этом не задумываешься. Сейчас я слежу за своим обучением сама: организую день и расписание, выбираю предметы, которые мне действительно интересны. Могу уйти в библиотеку, чтобы никто не мешал, хожу в ГПНТБ, ищу необычные книги. Домашнее задание у нас уникальное, вы не найдете готовых решений в интернете. Учителя формируют все сами, поэтому нужно самостоятельно анализировать источники, делать вывод — иногда уходит по два часа на предмет.
— Большинство учеников
— Все ребята ответственные и целеустремленные, у каждого есть своя цель, они всегда имеют свое мнение на разные вопросы, знают, что им нужно, пытаются самовыражаться. Я учусь в старших классах, поэтому родители никак не лезут в мое обучение. Они радуются, что я знаю, чего хочу, что я учусь самостоятельности. Мама у меня воспитатель в детском саду, а папа — дальнобойщик, он редко появляется дома. Еще у меня есть брат и сестра. Обучение в школе по этому направлению стоит
— Я могу сказать, что эта школа, несмотря на то что она тоже общеобразовательная, дает более глубокие знания, чем та, в которой я училась. Можно попросить у учителя дополнительные задания по предмету, который тебе интересен. Сперва мне было сложно, ведь нужно постоянно расписывать задания, объяснять свою точку зрения, но совсем скоро я привыкла. Сейчас увлекаюсь историей и обществознанием, теорией государства и права, экономикой и политологией — уже готовлюсь к вузу. Мне немного страшно изучать все это самой, потому что боюсь что-то неправильно понять, но стараюсь разбираться. Мне хотелось бы поступить в Москву на очное обучение в МГИМО или МГУ, возможно — обучение в Корее, но пока это просто мечта.
Если бы ваш ребенок попросил перевести его на домашнее (дистанционное, семейное) обучение, вы бы согласились?
Что ещё почитать про дистанционку?
Ксюша и Стас Филатовы никогда не ходили в школу — ребята находятся на семейном обучении, а разбираться со сложными предметами им помогает мама. Вместо привычных занятий у них — йога, фитнес и уроки в любое время. Вот история этой семьи.
Некоторые новосибирские родители забирают детей из первых классов и отдают в «теневые школы» в квартирах: ученики сидят на уроках по сколько хотят и раз в год сдают официальные экзамены. Не верите, что такое возможно? Смотрите сами.