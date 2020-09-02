«Один класс можно пройти за 3 месяца». История 11-классницы, которая учится на платной дистанционке

Плюсом онлайн-школы Рина выделяет постоянное расписание — нет ни отмены уроков, ни замен. Уже сейчас известно расписание на весь следующий год. В 10-м классе она училась пять дней с 9 до 13 часов, каждый день было не больше четырех уроков, которые длились не более 45 минут.



— Мне нравится сесть за учебу и учиться без перерывов, хотя иногда я могу позволить себе сделать пятиминутную передышку между разными предметами. Иногда ставлю себе занятия на воскресенье, чтобы потом пораньше закончить учебный год, например, прошлый я закончила в марте, что позволило мне посвятить время подготовке к экзаменам. Некоторые ребята заканчивали программу целого класса за 3 месяца . Все уроки, лекции, тренажеры находятся в онлайне. Это удобно. Как-то мы уезжали на небольшой отдых с родителями, а я продолжала в это время учиться. От руки пишу только задания по русскому языку и математике, заполняю свои личные дневники, во всем остальном предпочитаю вести документы в онлайне, так легче.