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«Один класс можно пройти за 3 месяца». История 11-классницы, которая учится на платной дистанционке

Дети здесь контролируют сами себя, а обучение стоит, как в каком-нибудь хорошем колледже

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Ежедневно Рина заполняет на английском языке личные дневники&nbsp;— этот навык, по мнению школьницы, обязательно пригодится ей во взрослой жизни

Ежедневно Рина заполняет на английском языке личные дневники — этот навык, по мнению школьницы, обязательно пригодится ей во взрослой жизни

Одиннадцатиклассница из Новосибирска Рина Мельникова целый год проучилась на дистанте. И дело не в коронавирусе. Новый учебный год школьница планирует закончить пораньше — так можно делать на дистанционном обучении. Мы узнали у школьницы, каково учиться в онлайн-школе, где подростки самостоятельно готовятся ко взрослой жизни, а учебный год по стоимости не уступает обучению в хорошем колледже. Вот её история.

Рине 17 лет. Общее образование с 1-го по 9-й классы она получила в очной школе № 51 в микрорайоне Стрижи, а уже в 10-м ушла на дистанционное обучение. Перейти на такую форму обучения школьница решила сама, а родители и не возражали.

Сейчас девушка учится в 11-м классе в онлайн-школе InternetUrok. Головной офис находится в Москве, а сама школа обзавелась частными школами-партнерами, которые зачисляют учеников к себе на семейное обучение. Когда Рина закончит учебу, то получит среднее образование в частной московской школе ЧУ СОШ «Столичный-КИТ».

Рине нравится планировать свою жизнь

Рине нравится планировать свою жизнь

— Я пообщалась с родителями, объяснила, почему хочу поступить так, они меня поддержали. Причина на самом деле банальна: нехватка времени. В нашей школе не было деления на профили, каждый учитель считал свой предмет самым важным, давал много заданий и информации, которая зачастую была лишней. Когда дают много информации, ты считаешь себя глупым человеком, потому что не можешь это воспринять, появляются тревога, стресс. Это на меня давило, я начала искать выходы. Мне было страшно, что я не смогу контролировать свое время, правильно выполнять домашние задания. Но этот страх быстро прошел, я нашла друзей в новой школе, в том числе и из Новосибирска.

На домашнем обучении можно уделять больше времени предметам, которые тебе нравятся

На домашнем обучении можно уделять больше времени предметам, которые тебе нравятся

Есть стереотип, что ученики на дистанте не социализируются, но это не так — мы общаемся каждый день, сами создаем свой круг общения по хобби и точкам зрения, ищем людей на форумах и вебинарах. Я занимаюсь добровольчеством, в этом мне помогает «Волонтерский корпус Новосибирской области»: участвую в мероприятиях, общаюсь с разными людьми — здесь можно попробовать много ролей, приспособиться к жизни с разных сторон, получить навыки. В общем, общения хватает.

Рине нравится заниматься волонтерством

Рине нравится заниматься волонтерством

В обычной школе обучение проходило с 8 до 15 часов, потом — домашнее задание. Вставать приходилось в 6 утра, мне обязательно нужно завтракать, еду готовлю сама, предпочитаю здоровое питание. Затем зарядка: стрейчинг и скиппинг (физические упражнения со скакалкой).

Утро начинается со скиппинга

Утро начинается со скиппинга

Времени на хобби не оставалось, я бросила биатлон, хотя занималась им три года. Большую часть времени в 9-м классе готовилась к экзаменам. Чтобы отвлечься от подготовки к ним и от школьных предметов, даже с таким расписанием я начала учить корейский язык — до сих пор учу его с помощью дистанционного курса.

Корейский алфавит

Корейский алфавит

Плюсом онлайн-школы Рина выделяет постоянное расписание — нет ни отмены уроков, ни замен. Уже сейчас известно расписание на весь следующий год. В 10-м классе она училась пять дней с 9 до 13 часов, каждый день было не больше четырех уроков, которые длились не более 45 минут.

— Мне нравится сесть за учебу и учиться без перерывов, хотя иногда я могу позволить себе сделать пятиминутную передышку между разными предметами. Иногда ставлю себе занятия на воскресенье, чтобы потом пораньше закончить учебный год, например, прошлый я закончила в марте, что позволило мне посвятить время подготовке к экзаменам. Некоторые ребята заканчивали программу целого класса за 3 месяца. Все уроки, лекции, тренажеры находятся в онлайне. Это удобно. Как-то мы уезжали на небольшой отдых с родителями, а я продолжала в это время учиться. От руки пишу только задания по русскому языку и математике, заполняю свои личные дневники, во всем остальном предпочитаю вести документы в онлайне, так легче.

— У нас всего 11 предметов. В этом году не будет ни ИЗО, ни музыки, ни ОБЖ (в 10-м классе мы сдали его сразу за два года), ни астрономии. С физкультурой интересно — нам выдают бланки с нормативами, и мы их «сдаем» из дома, подтвердить это должны родители. Если хочешь закрыть физкультуру на отлично, то к подтверждению родителей следует прикрепить видеозапись, где видно, как ты выполняешь эти нормативы.

Даже на дистанте можно держать себя в форме — главное, не лениться

Даже на дистанте можно держать себя в форме — главное, не лениться

— Онлайн-школа учит контролировать свой график, а в обычной ты контролируешься учителями, звонками, ты постоянно ограничен временными рамками и даже об этом не задумываешься. Сейчас я слежу за своим обучением сама: организую день и расписание, выбираю предметы, которые мне действительно интересны. Могу уйти в библиотеку, чтобы никто не мешал, хожу в ГПНТБ, ищу необычные книги. Домашнее задание у нас уникальное, вы не найдете готовых решений в интернете. Учителя формируют все сами, поэтому нужно самостоятельно анализировать источники, делать вывод — иногда уходит по два часа на предмет.

Рина старается как можно чаще посещать мероприятия, тренинги и форумы

Рина старается как можно чаще посещать мероприятия, тренинги и форумы

— Большинство учеников 11-го класса собраны в одном чате, мы даже не все друг друга знаем. Есть ребята, которые разбираются в химии или информатике лучше других, задаешь вопрос в чате, и тебе помогают, объясняют. Иногда находим и отвлеченные темы для диалога. У нас учатся русскоговорящие ребята из разных стран — одна девочка живет и учится дома в Дубае.

Рина уверена, что если знаешь, чего ты хочешь по жизни, то ты сможешь учиться на дистанте

Рина уверена, что если знаешь, чего ты хочешь по жизни, то ты сможешь учиться на дистанте

— Все ребята ответственные и целеустремленные, у каждого есть своя цель, они всегда имеют свое мнение на разные вопросы, знают, что им нужно, пытаются самовыражаться. Я учусь в старших классах, поэтому родители никак не лезут в мое обучение. Они радуются, что я знаю, чего хочу, что я учусь самостоятельности. Мама у меня воспитатель в детском саду, а папа — дальнобойщик, он редко появляется дома. Еще у меня есть брат и сестра. Обучение в школе по этому направлению стоит 43 200 рублей. Оплачивать можно сразу, а можно в рассрочку.

Для работы нужны только ноутбук и тетрадки (но кто-то обходится и без них)

Для работы нужны только ноутбук и тетрадки (но кто-то обходится и без них)

— Я могу сказать, что эта школа, несмотря на то что она тоже общеобразовательная, дает более глубокие знания, чем та, в которой я училась. Можно попросить у учителя дополнительные задания по предмету, который тебе интересен. Сперва мне было сложно, ведь нужно постоянно расписывать задания, объяснять свою точку зрения, но совсем скоро я привыкла. Сейчас увлекаюсь историей и обществознанием, теорией государства и права, экономикой и политологией — уже готовлюсь к вузу. Мне немного страшно изучать все это самой, потому что боюсь что-то неправильно понять, но стараюсь разбираться. Мне хотелось бы поступить в Москву на очное обучение в МГИМО или МГУ, возможно — обучение в Корее, но пока это просто мечта.

Хочешь углубиться в предмет самостоятельно — пожалуйста

Хочешь углубиться в предмет самостоятельно — пожалуйста

Если бы ваш ребенок попросил перевести его на домашнее (дистанционное, семейное) обучение, вы бы согласились?

    Что ещё почитать про дистанционку?

    Ксюша и Стас Филатовы никогда не ходили в школу — ребята находятся на семейном обучении, а разбираться со сложными предметами им помогает мама. Вместо привычных занятий у них — йога, фитнес и уроки в любое время. Вот история этой семьи.

    Некоторые новосибирские родители забирают детей из первых классов и отдают в «теневые школы» в квартирах: ученики сидят на уроках по сколько хотят и раз в год сдают официальные экзамены. Не верите, что такое возможно? Смотрите сами.

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    дистанционное обучениешколы Новосибирска
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