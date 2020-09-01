Легендарная «Камри-сороковка»: топ-5 вариантов на продаже всего за 600 000 рублей

«Тойота-Камри» в любом возрасте остается престижным, комфортным и ликвидным автомобилем, даже если ему уже больше 10 лет. Если у вас нет 2 миллионов на новую «Камри», можно присмотреться к 40-му кузову — отличная для своего времени модель (2006–2011 годы), которая до сих пор популярна на вторичке. На что хватит нашего ограниченного бюджета в 600 тысяч рублей? Подробнее — в обзоре НГС.
Toyota Camry, 2006 год
Низ рынка для 40-й «Камри» — это 500 000 рублей, именно столько стоит этот 14-летний экземпляр. Пробег 200 тысяч километров, автомат, двигатель топовый 3,5-литра, 277 сил, но это скорее минус, поскольку такие мощные версии обычно гоняют и в хвост и в гриву. Комплектация богатая: кожа, сенсорные мультимедиа, электропривод сидений. Продавец демонстрирует на фото показания толщиномера для различных элементов — по большей части машина в родной краске.
— Едет бодро, переключения совсем не чувствуешь. Профессиональная шумоизоляция, камера заднего хода, — пишет продавец. Всё бы ничего, но в ПТС у автомобиля целых 9 владельцев, а по отчету возможны юридические ограничения.
Toyota Camry, 2006 год
Вариант за 560 000 рублей, и тоже с 3,5-литровым мотором, пробег указан в 200 тысяч километров. Черный кожаный салон с рыжими вставками, достаточно опрятный. Внешне автомобиль выглядит прилично, серьезных дефектов не видно.
— Хорошее техническое состояние, салон на отлично, АКПП на отлично, мотор масло не ест, кузов на пятерку. Стекла родные, ксенон, хорошая сигнализация Pandora, метка, шторка, подогрев, антирадар, кондиционер, всё работает. Расход 12–13 по городу, трасса 7–8 литров, дорогу держит отлично, максимальная комплектация, — рассказывает хозяин. У этой машины в ПТС еще больше владельцев — 11. Последний ездит с февраля 2020 года.
Toyota Camry, 2006 год
Эта «Камри» выставлена по маркетинговой цене в 599 999 рублей, пробег у машины 150 тысяч километров. Двигатель здесь менее мощный — 2,4 литра, 167 сил. Цвет автомобиля синий, салон кремового оттенка. Комплектация простенькая, сиденья тканевые.
— По кузову ровная, есть небольшие житейские сколы и царапины, ничего особо страшного. По механике всё исправно, двигатель не шумит особо, не дымит, коробка переключает скорости плавно, без пинков и задержек. По электрике всё работает, сигнализация с автозапуском. Салон в нормальном состоянии, пластик не исшоркан, — пишет владелец. В ПТС автомобиля значатся три хозяина.
Toyota Camry, 2007 год
Этот черный вариант на год помладше и стоит 630 000 рублей. Пробег 177 тысяч километров, двигатель 2,4-литровый.
— Комплектация R4 максимальная, салон — бежевая кожа, японская сборка. Двигатель и коробка в порядке, подвеска в порядке. Владею четыре года без проблем, машина в исправном состоянии, соли не видела. Зеркальные номера бонусом, — сообщает продавец. До него машиной владели еще 7 человек, каждый проездил в среднем по два года.
Toyota Camry, 2007 год
Еще одна черная красавица по аналогичной цене в 630 000 рублей. Пробег 220 тысяч километров, двигатель мощный 3,5-литровый. Бежевый кожаный салон, топовая комплектация.
— Без ограничений и штрафов. Сигнализация Pandora, 2 комплекта колёс, зима на оригинальных дисках, лето на оригинальных дисках. За машину не стыдно, любые проверки, — пишет владелец. Этот автомобиль — рекордсмен в нашей подборке по числу хозяев, в его ПТС целых 15 записей.