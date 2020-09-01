Легендарная «Камри-сороковка»: топ-5 вариантов на продаже всего за 600 000 рублей

Вариант за 560 000 рублей, и тоже с 3,5-литровым мотором, пробег указан в 200 тысяч километров. Черный кожаный салон с рыжими вставками, достаточно опрятный. Внешне автомобиль выглядит прилично, серьезных дефектов не видно.

— Хорошее техническое состояние, салон на отлично, АКПП на отлично, мотор масло не ест, кузов на пятерку. Стекла родные, ксенон, хорошая сигнализация Pandora, метка, шторка, подогрев, антирадар, кондиционер, всё работает. Расход 12–13 по городу, трасса 7–8 литров, дорогу держит отлично, максимальная комплектация, — рассказывает хозяин. У этой машины в ПТС еще больше владельцев — 11. Последний ездит с февраля 2020 года.

Toyota Camry, 2006 год

