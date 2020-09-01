Убрать перекупов: в Толмачёво открылся необычный рынок — чем там торгуют фермеры

Под Новосибирском, в Толмачёво заработал рынок, который его создатель хочет сделать местом, где покупатель сможет встретиться напрямую не с «перекупами», а с самими фермерами. Сейчас с гарантией такая встреча возможна только во время сельхозярмарок, которые проходят под открытым небом. Обозреватель НГС Стас Соколов не пожалел выходного дня, чтобы увидеть своими глазами, как это выглядит и как будет работать.
«Белая база» – проект застройщика комплекса «Пригородный простор». Это такой небольшой городок из таунхаусов, стоящих за забором практически в чистом поле. На въезде — ресторан с крышей, засаженной травой, рядом — масштабная инсталляция на сельскохозяйственные темы: расставленные в поле в художественном беспорядке настоящие тракторы.
Рынок, впрочем, от самого «Пригородного простора» довольно далеко — минут 15 езды на машине. Можно было бы быстрее, если бы не разбитые вдрызг дороги.
«База» стоит рядом с автомагистралью и со стороны похожа больше на не очень большой логистический комплекс, каких в этом районе немало. Длинное приземистое здание с аккуратными рядами портов для приема (или отправки) груза из фур и грузовичков по обеим сторонам. Довольно просторная парковка уже сейчас способна вместить несколько десятков машин. Внешнее благоустройство, правда, находится в процессе — рынок окружает глубокая канава.
Внутри сходство со складом усиливается. Два ряда тонких колонн держат крышу, по бокам организованы туалеты и умывальники. Но в остальном пространство полностью открыто, в нем нет ни перегородок, ни каких-то внутренних помещений. Так и представляешь здесь ряды груза на паллетах. Но вместо автопогрузчиков по залу катаются обычные тележки, как в гипермаркете, и платформы для мелкого опта, куда можно загрузить сразу по несколько мешков картошки и свиную полутушу.
Каждый из портов для выгрузки по умолчанию становится торговым местом. Подошла машина, порт открылся и можно торговать. Портов таких на рынке 56, количество же торговых мест внутри будет сильно зависеть от потребностей торговцев, Кому-то нужно будет десяток квадратных метров, а кому-то хватит двух. Общая площадь комплекса — 2 000 квадратных метров.
По замыслу создателя рынка (и застройщика «Пригородного простора») Алексея Кузнецова, рынок должен стать точкой встречи фермеров и покупателей, которые смогут приобрести продукцию напрямую «без перекупов». Звучит эта концепция не очень оригинально — на этом принципе основан любой рынок вообще. Но Алексей Кузнецов упирает на то, что ставки аренды для продавцов будут минимальны. Размер их, правда, не говорит.
Пока приходится верить на слово. Посмотреть, как это будет работать на практике в первый день не удалось. Продавцов хватило только на одну хилую линию прилавков, значительная часть которых была заполнена вещами, которые с фермерством ассоциируются мало: рыбные консервы, орехи и сухофрукты, соленая селедка и даже полисы страховой компании. Наиболее выразительно смотрелось пустое место, над которым между четырьмя колоннами был натянут транспарант «картофель».
Тем не менее, покупателей хватало в первый день работы. По словам Алексея Кузнецова, у рынка уже налажена прямая коммуникация с потенциальными покупателями через группу в Whatsapp. Популярностью пользовались свежие овощи в мешках, люди интересовались консервами, а приехавшие с детьми не смогли пройти мимо точки с сахарной ватой.
В перспективе рынок может стать интересной точкой для мелкооптовых закупок — будь то кафе в городе, несетевой магазин или просто большая семья. Принципиальным отличием «Базы» от обычных рынков должно стать обязательное наличие у продавцов необходимых документов, что позволит здесь делать легальные закупки общепиту. Это, правда, отсекает от торговли владельцев приусадебных участков — не имея серьезных объемов, тратить несколько тысяч рублей (не говоря уже о времени) на получение санитарного свидетельства вряд ли кто-то возьмется.
Как минимум, рынок будет полезен жителям самого Толмачёво. У новосибирцев это название вряд ли ассоциируется с чем-то кроме аэропорта. Однако, здесь живет довольно много народу и, похоже, что число желающих поселиться здесь, вблизи от города, но в своём доме, стабильно растет. То там, то здесь видны малоэтажные новостройки.
По характеру многих построек видно, что это просто частные дома городских жителей, а не деревенские усадьбы, способные обеспечить владельца необходимыми продуктами. На все Толмачево, к слову, есть всего несколько сетевых магазинов типа «Пятерочки» и «Марии Ра», и те расположены вдоль железной дороги, где плотность домов выше и активней автомобильный трафик.
Село Толмачёво дало имя не только аэропорту. Здесь же расположен самый крупный в регионе тепличный комплекс (точнее два отдельных комплекса, принадлежащих одному владельцу). Край огромной теплицы виден издалека прямо с парковки «Белой Базы». Это соседство выглядит по своему символичным. По сути, создатель «Белой Базы» хочет бросить вызов большому агробизнесу и сетевой торговле. Затея интересная. Но для начала на рынке должны появиться те самые фермеры, ради которых всё затевалось.
Как выглядел первый после начала пандемии маркет, где своими товарами торговали городские производители одежды, аксессуаров и продуктов, можно посмотреть в небольшом репортаже Стаса Соколова.