Убрать перекупов: в Толмачёво открылся необычный рынок — чем там торгуют фермеры

Внутри сходство со складом усиливается. Два ряда тонких колонн держат крышу, по бокам организованы туалеты и умывальники. Но в остальном пространство полностью открыто, в нем нет ни перегородок, ни каких-то внутренних помещений. Так и представляешь здесь ряды груза на паллетах. Но вместо автопогрузчиков по залу катаются обычные тележки, как в гипермаркете, и платформы для мелкого опта, куда можно загрузить сразу по несколько мешков картошки и свиную полутушу.