Место возле «Ауры», где водители чихают на знаки и ездят через двойную сплошную ради экономии времени

Действительно, чтобы проехать в сторону центра по правилам, нужно постараться — выехать с переулка направо, потом резко перестроиться налево и совершить левый разворот на пересечении с Тополевой. И все это в условиях плотного затора. Или выехать с переулка направо и двигаться прямо, чтобы потом где-нибудь дальше развернуться и поехать в сторону центра. Не у всех хватает терпения на такие маневры, поэтому люди и нарушают.