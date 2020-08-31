Место возле «Ауры», где водители чихают на знаки и ездят через двойную сплошную ради экономии времени

Вновь вместе с читателями НГС изучаем водительскую культуру новосибирцев и исследуем места, где автомобилисты массово нарушают правила. Раньше мы рассказывали, как водители ездят под «кирпич» на односторонней улице и объезжают пробку по запрещенному ряду. Сегодня рассматриваем запрещенный поворот недалеко от «Ауры», которым пользуются многочисленные жители местных многоэтажек. Подробности — в материале НГС.
Т-образное пересечение улицы Военной и Окопного переулка недалеко от ТРЦ «Аура», по этому переулку ежедневно сотни жителей квартала многоэтажных домов выезжают со своего района в город.
Перед выездом на Военную стоят знаки «уступи дорогу» и «движение только направо». Кроме того, в створе Окопного переулка на проезжей части Военной нанесена двойная сплошная, которая заканчивается чуть дальше, на пересечении с улицей Тополевой.
Установлен здесь и новый светофор. Движение постоянно плотное, проезжая часть узкая, автомобили стоят в заторах и перекрывают друг другу проезд. И вот утром сотням водителей надо попасть на Военную и двинуться в сторону центра. И что же они делают — правильно, совершают запрещенный левый поворот.
— Несмотря на знаки и разделительные полосы — ежедневные десятки нарушений и аварий. Я писал обращение в мэрию и губернатору с доказательствами и мерами по устранению, но они отказались. Нужно передвинуть светофор, так как более 3000 жителей выезжают с Окопного переулка, — пишет наш читатель.
Действительно, чтобы проехать в сторону центра по правилам, нужно постараться — выехать с переулка направо, потом резко перестроиться налево и совершить левый разворот на пересечении с Тополевой. И все это в условиях плотного затора. Или выехать с переулка направо и двигаться прямо, чтобы потом где-нибудь дальше развернуться и поехать в сторону центра. Не у всех хватает терпения на такие маневры, поэтому люди и нарушают.
Чтобы искоренить массовые нарушения в этом месте, дорожникам стоит пересмотреть схему организации движения на перекрестке — возможно изменить разметку, перенастроить работу светофора, подумать над дорожными знаками.