Мой биолог — отпад. Как вирусолог из секретного «Вектора» совмещал экспедиции в Африку ради Эболы и работу в школе

1 сентября мы решили рассказать нашим читателям о необычном учителе, который преподает в физматшколе НГУ. Михаил Карташов также работает микробиологом в центре «Вектор» и изучает вирусы, которые нужны для борьбы с раком. А ещё несколько лет ему приходилось совмещать преподавание с командировками в Африку — там он работал с лихорадкой Эбола. В интервью журналисту НГС Екатерине Евстафьевой вирусолог-учитель рассказал, почему сам когда-то считал биологию скучной, как жил на две страны и из-за чего может назвать себя плохим преподавателем.
Видео: Антон Дигаев
Как Михаил стал вирусологом
Михаил родился и вырос в Томске. Он учился в обычной школе и интересовался биологией, особенно на молекулярном уровне. Проблема была только в том, что в учебниках информацию давали весьма поверхностно. И о такой науке, как генетика, которая как раз интересовала Михаила, в них было сказано довольно мало.
— В десятом классе нашей классной руководительницей стала учительница биологии. И у нее я один раз увидел учебник для углубленного изучения и попросил его почитать на каникулы. Там чуть глубже описывали генетику, школьникам рассказывали про основы генетической инженерии: что у бактерий есть геном, что есть плазмида, что при их помощи можно нарабатывать определенные белки, какие-то биотехнологические процессы. Написано очень простым языком, но я понял, что эта наука гораздо глубже и там есть действительно много интересных вещей. И меня это зацепило, — рассказывает Михаил. — Я очень скептически отношусь к тому, что какой-то учебник, что учитель, конкретная личность, может заинтересовать и решить судьбу человека. Но иногда происходит так.
В старшей школе учительница водила класс Михаила на экскурсии в Сибирский государственный медицинский университет. Там будущий учёный увидел анатомический музей и понял, что хочет здесь учиться. В скором времени он поступил на медико-биологический факультет и учился на кафедре биохимии и молекулярной биологии.
На последнем курсе нужно было решить, в какой лаборатории писать дипломную работу. Выбор пал на вирусологический центр «Вектор», который находится в Кольцово. Вскоре после этого Михаил переехал в Новосибирск, где окончил магистратуру факультета естественных наук НГУ. Здесь, после лекций профессора Григория Дымщица, он увлёкся молекулярной биологией.
Учитель рассказал, что любит свою нынешнюю работу за то, что она даёт возможность посещать другие страны.
— Я всю жизнь мечтал путешествовать, зачитывался приключенческими романами. Именно поэтому я выбрал область вирусологии. Понимаю, что, с одной стороны, мы большую часть времени проводим в лаборатории за микроскопом, за приборами. Но поскольку мы изучаем не просто вирусы, а природные очаги заболевания, то периодически выезжаем в экспедиции, на полевую работу. Я её очень люблю, потому что это самое интересное, что есть в моей работе. Это встречается не так часто, но тем не менее все командировки, полевые выезды — это всегда большое событие и большой интерес, — добавил Михаил.
В школу позвали подменить, а остался насовсем
В 2011 году, будучи аспирантом, Михаил начал работать в летней школе при СУНЦ НГУ. Каждое лето в течение трёх недель на территории Академгородка живут школьники из разных городов. Они проходят отбор на обучение в физматшколу. Здесь же для них проводят уроки и развлекательные мероприятия.
— Путь как большинства детей, так и большинства преподавателей лежит через летнюю физматшколу. Такой он был и у меня, потому что моя сокурсница по аспирантуре руководила всем направлением биологии в летней школе. С ней мы разрабатывали, помимо семинарских занятий, викторины, квесты по биологии и так далее. И такой дружной командой мы отработали в течение всей аспирантуры. Таким образом, я узнал, что существует СУНЦ, как он работает, как здесь происходит образовательный процесс. В течение всей своей аспирантуры я преподавал в летней физматшколе, — вспоминает Михаил.
Спустя три года учительница биологии из СУНЦ Татьяна Шнайдер, которая сама работала генетиком, решила уехать на стажировку в Германию. Она попросила Михаила заменить её на уроках. Он согласился и преподаёт до сих пор.
Как вирусолог оказался в Африке
В том же 2014 году на территории Африки вспыхнула эпидемия лихорадки Эбола. Роспотребнадзор сформировал бригаду специалистов, которые отправятся туда, чтобы помочь африканским странам. Кроме Михаила, в команду вошли и другие сотрудники из Новосибирска, Саратова и Москвы. Он ездил в командировки в Гвинею на 2–2,5 месяца и в общей сложности провёл там два года.
— Мне как молодому специалисту было интересно съездить в другую страну, на другой континент, посмотреть, как там устроена работа противоэпидемиологических бригад. Выбор был, и я очень рад, что этим воспользовался. Мы работали как лабораторная служба, диагностировали различные образцы от пациентов и из объектов окружающей среды, чтобы можно было как можно быстрее помочь установить правильный диагноз. Именно быстрая установка позволяет вовремя предотвратить эпидемиологические цепочки, прервать их, изолировать определенных людей, предотвратить распространение инфекции. А для самого человека важно назначить правильное адекватное лечение, — рассказывает учитель.
В Африке специалисту не приходилось работать непосредственно с больными людьми. Вначале, когда эпидемия была в самом разгаре, было особенно сложно. Хотя работы было много, Михаил не пожалел, что согласился на поездку — в первую очередь им двигал научный интерес. К тому же очень помогали люди, с которыми он вместе работал. В таких условиях, по его словам, очень важна поддержка от тех, кто находится рядом:
— Мы переживали всякие моменты, и никакого сожаления не было. Грустил ли я по дому? Да, были моменты. Как в любом трудном походе, тебе хочется вернуться домой. Но как только возвращаешься, хочется опять вернуться туда, где такая интенсивная работа, где-то на излом, но ты об этом мечтаешь и хочешь вернуться туда.
Семья и друзья беспокоились о том, что будет с Михаилом во время поездки. Однако никто настойчиво его не отговаривал — все понимают, что это просто его работа.
— Мы ведь и в лаборатории работаем с особо опасными инфекциями, к этому привыкли. В них нет ничего страшного, если ты соблюдаешь все регламентированные правила. Я не думаю, что это опаснее, чем выезд моих коллег на скорой помощи на какие-нибудь сложные ситуации или ДТП, — говорит учёный. — Я не думаю, что моя работа отличается от работы моих друзей, которые работают реаниматологами и каждый день спасают жизни в различных ситуациях. Я отношусь к этому как к своей работе, очень необычной, но я не вижу в ней ничего сверхъестественного и опасного, — говорит вирусолог.
Командировки, по словам Михаила, было сложно совмещать с преподаванием в физматшколе. Но так как в СУНЦ учеба разделена на семестры, а не на четверти, получалось планировать поездки во время каникул либо в то время, когда у него по расписанию не было занятий. Если это не получалось, его заменяли коллеги.
— После длительных перелетов тебе хочется отлежаться, но уже через день ты понимаешь, уже хочется идти, рассказывать то, что ты знаешь, детям. Как удавалось совмещать? С трудом. Благодаря пониманию моих коллег на основном месте работе, другим преподавателям кафедры, поскольку мне давали некие поблажки, и расписание под меня немного подстраивали. СУНЦ — это необычное место. Это необычные дети, очень разные, они из разных регионов России, но их объединяет огромная мотивация, — вспоминает учитель.
Как школьники изучают вирусы с Михаилом
Михаил ведёт два урока в неделю у физико-математического класса. Ему как преподавателю удобно работать в СУНЦ из-за большей свободы, которая здесь есть. У него и других учителей есть возможность показывать детям эксперименты и не просто пересказывать учебник, а говорить о том, как знания можно применять на практике.
— Мы выделяли ДНК, после выделения ДНК, соответственно, делали полимеразную цепную реакцию — это метод детекции ДНК. Сейчас о нём точно все слышали, поскольку именно с помощью этого метода можно очень быстро выявить геном коронавируса, например. То, что сейчас является мейнстримом для диагностики коронавируса, тот метод, который сейчас во всем мире и во всех российских лабораториях применяется, мы с детьми уже много лет делаем в наших лабораториях, но на других объектах, не на вирусных. Мы делаем ПЦР, пытаемся понять, как устроена ДНК, потому что работаем с различными ферментами, которые ДНК режут, и пытаемся воспроизвести основные методы генетической инженерии. Мы смотрим под микроскопом, как растить бактерии. Делаем лабораторные по работе с ферментами человека. Лично я узнал эти методы, лишь обучаясь на старших курсах университета, — рассказал Михаил.
Учитель вспоминает, что, когда он сам учился в школе, им рассказывали много разрозненных фактов о ботанике и зоологии, но из них было трудно сложить общее представление о науке. Из-за этого многим с трудом давалось понять структуру предмета и поэтому казалось, что выучить его можно только с помощью зубрёжки.
— Мы пытаемся делать так, чтобы дать именно внутреннюю логику предмета, и нам никто это не мешает делать. Мы преподаем так, как преподают на первом и втором курсе университета. Эта программа гораздо сложнее, но прелесть её не в том, что даётся больше фактов, а в том, что мы идём от внутренней логики. Я и другие преподаватели говорят: «Вы не должны зубрить биологию, вы должны понимать причинно-следственные связи». У нас огромное количество лабораторных работ, оснащение нашей биологической лаборатории позволяет показать ребятам не только на картинках или текстах из учебника, но и в реальности очень многие биологические процессы, повторить какие-то эксперименты, которые большинство людей видит только на биологических факультетах в вузах, — объясняет Михаил.
Он ведёт уроки в классах, ученики которых больше заинтересованы в изучении физики и математики. Несмотря на это, они следят за научными событиями и часто сами начинают уроки с вопросов и проявляют интерес к тому, что происходит в сфере естественных наук. К тому же сейчас существует много смежных направлений. Иногда те ученики, которые изначально планировали заниматься только математикой или физикой, выбирают специальности, связанные с биологией.
— Однажды я увидел девочку в своём родном институте по профилю «вирусология» и так удивился. Я знал, что она поступила на биолога, но думал, что она займётся совершенно другими направлениями. Я говорю: «Как здорово, что ты здесь». А она говорит: «А куда я могла пойти, вы же нам рассказали про онколитические вирусы». Я долго вспоминал, когда об этом говорил. Это была тема моей магистерской работы и тема, которой занимается мой научный руководитель. Я вспомнил, что мы делали какую-то лабораторную, и, пока готовили раствор, было свободное время. Тогда мельком я рассказал об онколитических вирусах (их используют для борьбы с раком. — Прим. ред.). И через четыре года, будучи уже выпускницей бакалавриата, она пошла писать дипломную работу по этой тематике. И сейчас работает в лаборатории моего научного руководителя.
«Я бы никогда не хотел быть только преподавателем»
По словам Михаила, учёные часто работают на нескольких работах. Как правило, это связано с низкими зарплатами. При этом он надеется, что ему не придётся когда-нибудь делать выбор между «Вектором» и преподаванием:
— Для меня это самый большой кайф. Я бы никогда не хотел быть только преподавателем. Это классная работа, когда ты не ходишь и не транслируешь одно и то же бесконечное количество раз. А такая подработка, когда ты приходишь и остается что-то новенькое. Основное место работы, — конечно, «Вектор». Проведение занятий — это лучший способ самообразования. Если ты хочешь в чем-то разобраться, то лучше провести урок. Дети могут и не понять, но ты точно поймешь.
Хотя Михаил ведёт всего два урока в неделю, работа в школе отнимает много времени. Это происходит из-за того, что регулярно нужно проверять контрольные, составлять задания к ним и к другим тестам, а также готовиться к лабораторным. При этом он любит свою работу за то, что она помогает структурировать знания.
— Мы должны заниматься, надо себя заставить, — объясняет Михаил. — Когда ты ведешь занятия, то понятно, что хочешь не хочешь, но будешь что-то делать. Я во многом эту работу рассматриваю с эгоистичной точки зрения. Ты находишься в гонке, не можешь к детям прийти неосведомленным. Ты должен отвечать на вопросы и должен как белка в колесе перебирать информацию, не можешь прийти со старыми знаниями. Эта работа хороша тем, что она не позволит стоять на месте. Помню, в магистратуре я сдавал генетику. Отвечаю преподавателю, а она говорит: «Видно, что знаешь, учил, но вот в голове каша. Чтобы её не было, тебе следует попробовать преподавать». Я тогда был молодым магистрантом и очень удивился — что, мне преподавать? И теперь понял, что она была права.
«Борьба с таким мракобесием — это главное»
Ученики иногда задают вопрос о том, к чему Михаил стремится в своей работе. Тогда он вспоминает один случай, о котором прочитал, когда однажды ехал к детям на урок.
— Я как-то ехал на занятия и прочитал новость о ВИЧ-диссидентах. Там описывалась ситуация, что в Питере умерла двухлетняя девочка, которая родилась от ВИЧ-инфицированной матери. С ВИЧ можно жить, если принимать антиретровирусную терапию. Эта мама пила лекарства, но она что-то прочитала на форуме и запретила ребёнка лечить. И дочь умерла страшной смертью, мозг просто зарос плесенью. И это в Питере, это культурная столица России. Просто потому, что мама явно не учила биологию. Не может здравомыслящий человек заниматься таким мракобесием. И я говорю своим ученикам: «Я вам много даю по программе, и я не ставлю целью вырастить из вас биологов. Скорее всего, вы забудете фазы митоза. И вам это не нужно знать, я не буду считать себя плохим преподавателем. Но я буду считать себя очень плохим преподавателем и очень плохим человеком, если узнаю только одно — если кто-то из вас стал ВИЧ-диссидентом, антивакцинатором, верит в рептилоидов и так далее». Борьба с таким мракобесием — это главное, — уверен Михаил.
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