Мой биолог — отпад. Как вирусолог из секретного «Вектора» совмещал экспедиции в Африку ради Эболы и работу в школе

Он ведёт уроки в классах, ученики которых больше заинтересованы в изучении физики и математики. Несмотря на это, они следят за научными событиями и часто сами начинают уроки с вопросов и проявляют интерес к тому, что происходит в сфере естественных наук. К тому же сейчас существует много смежных направлений. Иногда те ученики, которые изначально планировали заниматься только математикой или физикой, выбирают специальности, связанные с биологией.



— Однажды я увидел девочку в своём родном институте по профилю «вирусология» и так удивился. Я знал, что она поступила на биолога, но думал, что она займётся совершенно другими направлениями. Я говорю: «Как здорово, что ты здесь». А она говорит: «А куда я могла пойти, вы же нам рассказали про онколитические вирусы». Я долго вспоминал, когда об этом говорил. Это была тема моей магистерской работы и тема, которой занимается мой научный руководитель. Я вспомнил, что мы делали какую-то лабораторную, и, пока готовили раствор, было свободное время. Тогда мельком я рассказал об онколитических вирусах (их используют для борьбы с раком. — Прим. ред.). И через четыре года, будучи уже выпускницей бакалавриата, она пошла писать дипломную работу по этой тематике. И сейчас работает в лаборатории моего научного руководителя.



«Я бы никогда не хотел быть только преподавателем»

По словам Михаила, учёные часто работают на нескольких работах. Как правило, это связано с низкими зарплатами. При этом он надеется, что ему не придётся когда-нибудь делать выбор между «Вектором» и преподаванием:



— Для меня это самый большой кайф. Я бы никогда не хотел быть только преподавателем. Это классная работа, когда ты не ходишь и не транслируешь одно и то же бесконечное количество раз. А такая подработка, когда ты приходишь и остается что-то новенькое. Основное место работы, — конечно, «Вектор». Проведение занятий — это лучший способ самообразования. Если ты хочешь в чем-то разобраться, то лучше провести урок. Дети могут и не понять, но ты точно поймешь.

Хотя Михаил ведёт всего два урока в неделю, работа в школе отнимает много времени. Это происходит из-за того, что регулярно нужно проверять контрольные, составлять задания к ним и к другим тестам, а также готовиться к лабораторным. При этом он любит свою работу за то, что она помогает структурировать знания.

— Мы должны заниматься, надо себя заставить, — объясняет Михаил. — Когда ты ведешь занятия, то понятно, что хочешь не хочешь, но будешь что-то делать. Я во многом эту работу рассматриваю с эгоистичной точки зрения. Ты находишься в гонке, не можешь к детям прийти неосведомленным. Ты должен отвечать на вопросы и должен как белка в колесе перебирать информацию, не можешь прийти со старыми знаниями. Эта работа хороша тем, что она не позволит стоять на месте. Помню, в магистратуре я сдавал генетику. Отвечаю преподавателю, а она говорит: «Видно, что знаешь, учил, но вот в голове каша. Чтобы её не было, тебе следует попробовать преподавать». Я тогда был молодым магистрантом и очень удивился — что, мне преподавать? И теперь понял, что она была права.



«Борьба с таким мракобесием — это главное»

Ученики иногда задают вопрос о том, к чему Михаил стремится в своей работе. Тогда он вспоминает один случай, о котором прочитал, когда однажды ехал к детям на урок.