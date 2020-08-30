Как после бомбёжки: репортаж из школы в Новосибирске, в которой родители воюют с директором

На прошлой неделе социальные сети взорвали фотографии из школы №158 на Танковой 9/1 в Новосибирске, которые сделала мама одного из учеников. На снимках — запасной выход с грибком на стенах и кабинет технологии с гнилым полом для мальчиков, брошенными как попало досками и прогнившим полом. Местные жители возмутились, что чиновники приняли здание к первому сентября в таком состоянии. Журналист НГС Алена Истомина прошлась по школе, чтобы понять, почему родители так возмущены.

До первого сентября — несколько дней. Возле корпуса на Танковой 9/1 (школа № 158 располагается в двух корпусах: ко второму, расположенному на Народной, у родителей претензий нет) собирается около 50 человек. В основном женщины, но есть и несколько мужчин. Настолько разных по возрасту, социальному статусу, манерам общения и прочим критерием людей можно встретить, наверное, только в метро. Но есть то, что объединяет их — страх вести детей в школу №158 на линейку 1 сентября.