Выживут только овощи: как спасти еду, если холодильник сломался

Только забили холодильник на месяц вперед, как он сломался, а запчасти придут только через пару недель? Это не самая распространенная ситуация, но если она с вами произойдет, то лучше быть к ней готовым. Самый простой выход — начинать готовить и съедать всё, что только можете. Но если в вас больше не влезает, пригодятся эти нехитрые советы.
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Спасаем рыбу без холодильника
Самый верный способ сохранить рыбу — засолить ее. В таком виде она проживет без холодильника до семи суток. Также ее можно дополнительно обработать. Очистите рыбу от чешуи, выпотрошите и удалите жабры. При этом мыть тушку нежелательно — оботрите ее бумажными полотенцами и уложите бумажную салфетку в брюшную полость. Затем натрите рыбу солью, заверните в бумагу и отправьте в самое прохладное место в доме. Когда решите ее приготовить, солить будет не нужно.
Как сохранить мясо и птицу дольше
СЮЖЕТ
— Мясо можно солить, коптить и консервировать. Это старинные методы, которые еще никогда не подводили. Например, если сделать тушенку и закатать в банки, то в таком виде оно у вас проживет вообще до полутора лет, — рассказывает руководитель кейтеринговой службы Иван Ануфриев. — Соленая свинина или говядина тоже будет храниться дольше, чем сырое мясо, — несколько месяцев. Если есть бытовой вакуумник, то можно его использовать. Вакуумирование вообще позволяет максимально долго сохранять свежесть, витаминные и вкусовые качества продуктов.
Существует также приличное количество народных методов сохранить мясо без холодильника. Например, промыть его под проточной водой и отделить от кости, растворить чайную ложку салициловой кислоты в 0,5 литра воды, опустить в этот раствор тканевую салфетку, завернуть в нее мясо, а потом разложить его по контейнерам. Дольше в таком виде сохранятся говядина и баранина, меньше — свинина и птица. Но большой выгоды вы не почувствуете: мясо продержится в тепле несколько часов, а обработка продлит «время жизни» максимум до суток.
Другой народный метод — промыть мясо, положить его в стеклянную посуду, залить свежим молоком и накрыть чистым полотенцем. Молоко свернется и образует защитную «шубу», которая не пропустит воздух к продукту, а вырабатываемая молоком кислота не даст размножаться бактериям. Но это тоже совет на одни сутки.
— Мне кажется, это перевод продуктов, потому что молоко используют, по большей части, чтобы убрать соли, а залить мясо молоком — не думаю, что это даст много дополнительного времени для мяса. Молоко же само начнет киснуть, — рассуждает заведующий производством корпоративной столовой Никита Корнет. — Понятно, что у нас дома нет автоклавов, но всё же лучше сделать что-то наподобие тушенки. Если довести мясо до полной кулинарной готовности, это даст дополнительно два-три дня.
Продлеваем жизнь молочным продуктам
Проще покупать свежие молоко или сыр, чем переживать за то, что у них подходит к концу срок годности. Но если вы из тех людей, кто привык запасаться даже молочкой, то эти советы вам пригодятся.
Если не готовы выпить молоко в ближайшее время, помните, что оно сохранится лучше, если его прокипятить и добавить пару столовых ложек сахара на литр молока, а летом — кинуть на кончике ножа соду. Еще можно приготовить из молока простоквашу.
— Творог, сметану и мягкие сыры можно хранить в соленой воде, потому что на производстве они часто так и дозревают — в солевом растворе, — поясняет Иван Ануфриев. — Долго без холодильника хранятся твердые выдержанные сыры типа пармезана, их, главное, обезопасить от заветривания. Другой важный момент — убрать сыр нужно так, чтобы на него не попадали прямые солнечные лучи.
Творог, сметану и мягкие сыры можно переложить в отдельные банки и поместить в воду. Если они открыты, накройте банки тканью, а ее концы погрузите в воду, чтобы поверхность не пересохла. У вас будет два дня, чтобы съесть эти продукты.
Рассольные сыры лучше всего хранить в подготовленном заранее рассоле (в соленой воде), чтобы они не высыхали, но и не портились при длительном хранении. Также нужно время от времени проверять, чтобы на рассоле не образовывалась пленка (появилась пленка — лучше сделать новый рассол).
Твердый сыр в пакете быстро портится, а без него — засыхает. Поэтому заверните его в смоченную соленой водой тряпку. В таком состоянии твердый сыр можно хранить в течение недели.
Сливочное масло можно разделить на брикеты по 100–200 граммов, каждый кусок завернуть в пергаментную бумагу, сложить в эмалированную посуду и залить соленой водой (в пропорции 1 столовая ложка соли на 1 литр воды). Сверху накройте тарелкой, придавите грузом и поставьте в темное прохладное место. Срок годности такого продукта составит 3 недели.
А вообще, если у вас сломался холодильник, не паникуйте и сперва дождитесь мастера. Не вынимайте продукты сразу. Корпус холодильника (если не открывать двери постоянно) достаточно долго сохраняет температуру, а лед в морозилке начнет таять только через 8–10 часов.
Что еще почитать про еду?
Если холодильник работает исправно, это еще не значит, что продуктам в нем хорошо. Есть такая еда, которую хранить в холодильнике вообще нельзя. А если готовите обеды всегда с запасом, то вам будет полезно знать, какие продукты вы зря разогреваете. Также проверьте, правда ли, что замороженные продукты хуже свежих, и пройдите тест, который спасет вас от отравления.