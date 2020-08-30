Выживут только овощи: как спасти еду, если холодильник сломался

— Мясо можно солить, коптить и консервировать. Это старинные методы, которые еще никогда не подводили. Например, если сделать тушенку и закатать в банки, то в таком виде оно у вас проживет вообще до полутора лет, — рассказывает руководитель кейтеринговой службы Иван Ануфриев. — Соленая свинина или говядина тоже будет храниться дольше, чем сырое мясо, — несколько месяцев. Если есть бытовой вакуумник, то можно его использовать. Вакуумирование вообще позволяет максимально долго сохранять свежесть, витаминные и вкусовые качества продуктов.

Существует также приличное количество народных методов сохранить мясо без холодильника. Например, промыть его под проточной водой и отделить от кости, растворить чайную ложку салициловой кислоты в 0,5 литра воды, опустить в этот раствор тканевую салфетку, завернуть в нее мясо, а потом разложить его по контейнерам. Дольше в таком виде сохранятся говядина и баранина, меньше — свинина и птица. Но большой выгоды вы не почувствуете: мясо продержится в тепле несколько часов, а обработка продлит «время жизни» максимум до суток.

