Сестра Шерлока и «Секс в большом городе» по-французски: 10 сериалов осени, которые стоит посмотреть

Коронавирус спутал все карты киноманов. Сначала из-за закрытых кинотеатров перенесли премьеры фильмов, а потом и создатели сериалов сдвинули сроки выхода своих лент. Но тех, кто последние полгода сидел на карантине, пересматривал старые сезоны любимых шоу и обновлял страницу с графиком премьер, ждет вознаграждение. Целых десять вознаграждений!
«Вдали»
Оказались как-то русский, американец и китаец в космосе. Нет, это не начало очередного анекдота, а часть интернациональной команды сериала «Вдали». На борт корабля создатели шоу отправили также британца и африканца. И этому квинтету предстоит провести вдали от дома ближайшие три года. Чем они будут заниматься в космосе, не так важно: во главу угла создатели сериала поставили драму человеческих отношений. Но расстояние в 32 миллиона километров не спасает их от земных проблем: стоит только героям отправиться в космическую ссылку, как у их родных на Земле начинаются неприятности.
Когда: с 4 сентября.
Видео: В Рейтинге / YouTube.com
«Я подумываю со всем этим покончить»
Сценарист «Вечного сияния чистого разума» и «Быть Джоном Малковичем» и режиссер фильма «Нью-Йорк, Нью-Йорк» Чарли Кауфман этой осенью представит нам драму с элементами хоррора. Казалось бы, что опасного в поездке к родителям своего парня? На самом деле это может запустить сюрреалистическую цепь событий, которые обнажат тревоги каждого героя, и кто знает, чем все это закончится.
Когда: с 4 сентября.
Видео: FRESH Trailers / YouTube.com
«Дьявол навсегда»
Роберт Паттинсон, Том Холланд, Крис Эванс, Миа Васиковска и Кайли Рио играют в готическом триллере «Дьявол навсегда» группу травмированных героев. После Второй мировой войны они живут в Огайо и Западной Вирджинии. Еще здесь есть ветеран, все еще испытывающий посттравматический синдром, пара коварных серийных убийц и загадочный проповедник — экстравагантные, абсурдные и бесконечно неотразимые персонажи.
Когда: с 16 сентября.
Видео: Kino Cinema / YouTube.com
«Третий день»
Помните, в «Солнцестоянии» герои столкнулись с неистовыми ритуалами в шведской глуши? Так вот, еще больше загадок и мистики обещают создатели «Третьего дня» зрителям своего мини-сериала. Правда, местечко, где разворачивается действие, совсем не Швеция, а одно из побережий Британии. Как только сюда приезжает Сэм (Джуд Лоу), дорогу заливает водой, и главному герою не выбраться, как бы он этого ни хотел. Теперь-то он и познакомится с шокирующими ритуалами, которые сотрут грань между реальностью и вымыслом.
Когда: с 15 сентября.
Видео: iVideos / YouTube.com
«Энола Холмс»
Энола — родственница того самого Шерлока Холмса. Ей 14 лет, и только что у нее пропала мать (ее, кстати, играет Хелена Бонэм Картер). Детектив-подросток просит помощи у старших братьев, Майкрофта и Шерлока, но они воспринимают исчезновение как нечто незначительное. В итоге Энола сбегает в Лондон, где пытается докопаться до истины вместе с инспектором Лестрейдом. К слову, пока сериал только готовится к выходу, наследники Артура Конан-Дойла уже успели подать в суд на создателей фильма. По их мнению, в «Эноле Холмс» используются произведения, которые еще не стали общественным достоянием.
Когда: с 23 сентября.
Видео: В Рейтинге / YouTube.com
«Американская история преступлений. Импичмент»
В 1998 году в Америке разразился скандал вокруг Билла Клинтона и стажерки Белого дома Моники Левински, которых обвиняли в сексуальной связи, а 20 лет спустя та самая Левински стала продюсером сериала, посвященного тем событиям. По ее словам, сегодня эта история снова стала актуальной на фоне продолжающейся дискуссии вокруг импичмента действующего президента США Дональда Трампа. Кстати, выходит сериал за месяц до выборов американского президента. Роль Левински сыграет младшая сестра Джоны Хилла Бини Фельдштейн, известная по фильму «Леди Берд».
Когда: с 27 сентября.
«Отыграть назад»
О датском кинематографе мы знаем не так много. Кто-то с ходу назовет Ларса фон Триера, некоторые вспомнят Томаса Винтерберга. Других вы тоже знаете, просто могли забыть. Например, Сюзанну Бир, которая в 2011 году получила «Оскар» за лучший иностранный фильм («Месть»). Потом были «Ночной администратор» и «Птичий короб», а «Отыграть назад» — ее первый сериал. Если что, это экранизация романа Джин Ханфф Корелиц «Ты должна знать». История про женщину-терапевта, которая готовится к выходу своей первой книги, в которой она советует читательницам слушать интуицию и верить первому впечатлению о мужчинах. Но незадолго до презентации пропадает ее муж, а потом еще оказывается, что его подозревают в жестоком преступлении. В главных ролях Николь Кидман и Хью Грант.
Когда: с 25 октября.
Видео: В Рейтинге / YouTube.com
«Псих»
Федору Бондарчуку стало скучно снимать фантастические боевики, и его потянуло на психологические драмы. Да еще и многосерийные. Так появилась идея сериала «Псих» с режиссером Константином Богомоловым в главной роли. Он играет психотерапевта Олега, который работает преимущественно с элитой. В то же время у него самого проблем — выше крыши. Работу он презирает, уважение к себе потерял, зато приобрел зависимости от алкоголя, наркотиков и медикаментов. А тут еще и жена пропала. Больше года назад. Пока это выглядит как нагромождение штампов, но посмотреть сериал хочется хотя бы ради того, чтобы узнать, чем всё это закончится. А еще там играет Роза Хайруллина — та самая бабушка Гриши из сериала «Ольга».
Когда: ноябрь 2020-го.
Видео: Meduza / YouTube.com
«Засланец из космоса» («Пришелец-постоялец»)
Сначала сериал должен был увидеть свет 24 июня, но из-за пандемии премьеру перенесли на осень, так и не назвав точной даты. В основу сценария легла серия комиксов о невезучем пришельце, застрявшем на Земле. Он поселился в Колорадо, а для конспирации занял тело доктора по имени Гарри Вандершпигель. А поскольку местным жителям некому больше помогать, сердобольный пришелец остается в городке надолго. Но со временем он всё чаще задается вопросом: а люди вообще достойны спасения?
Когда: осень 2020-го.
Видео: Filmed / YouTube.com
«Эмили в Париже»
Стильная романтическая комедия от создателя «Секса в большом городе» Даррена Стара имеет все шансы стать культовым сериалом своего десятилетия. В центре сюжета — девушка по имени Эмили. Когда компания, где она работает маркетологом, сливается с французским люксовым брендом, Эмили получает предложение заниматься развитием фирмы из Парижа. Недолго думая, девушка переезжает. И здесь ее ждут новые впечатления и новые романы. Сходство с «Сексом в большом городе» не заканчивается только именем Даррена Стара. Художником по костюмам здесь выступила Патриция Филд, которая создавала культовые образы Кэрри Брэдшоу и ее подруг. Особенно внимательные зрители заметят даже некоторые знаковые аксессуары, которые носила Кэрри. Ну и не забываем, что действие последнего сезона «Секса в большом городе» почти целиком происходит в Париже.
Когда: осень 2020-го.