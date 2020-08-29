Сестра Шерлока и «Секс в большом городе» по-французски: 10 сериалов осени, которые стоит посмотреть

Коронавирус спутал все карты киноманов. Сначала из-за закрытых кинотеатров перенесли премьеры фильмов, а потом и создатели сериалов сдвинули сроки выхода своих лент. Но тех, кто последние полгода сидел на карантине, пересматривал старые сезоны любимых шоу и обновлял страницу с графиком премьер, ждет вознаграждение. Целых десять вознаграждений!

«Вдали»



Оказались как-то русский, американец и китаец в космосе. Нет, это не начало очередного анекдота, а часть интернациональной команды сериала «Вдали». На борт корабля создатели шоу отправили также британца и африканца. И этому квинтету предстоит провести вдали от дома ближайшие три года. Чем они будут заниматься в космосе, не так важно: во главу угла создатели сериала поставили драму человеческих отношений. Но расстояние в 32 миллиона километров не спасает их от земных проблем: стоит только героям отправиться в космическую ссылку, как у их родных на Земле начинаются неприятности.

