Придется сидеть в маске весь день? Разбираемся, что ждет студентов вузов с 1 сентября

Да, это так и за этим будут следить. В Минобразования уточнили, что исключений будет всего два: не использовать маски допускается при проведении учебных занятий творческой направленности и педагогам во время проведения лекций. Во всех остальных случаях вузы должны обеспечивать присутствие студентов во время учебного процесса (в учебных аудиториях, лекционных залах) в масках.

Нахождение студентов без масок в вузах не допускается. А если студент не может по какой-либо причине находиться в маске, ему нужно подойти к директору института или декану факультета с заявлением для решения вопроса о составлении индивидуального учебного плана.

Какая тут дистанция, если в вузе толпы студентов?

Чтобы не допускать скопления людей в кафетериях, столовых, холлах, при входе в помещения и обеспечивать соблюдение студентами социальной дистанции, вузы планируют распределять их на потоки, а также пересмотреть режим работы, расписание учебных занятий, практик, изменив время начала первой пары разных групп и время проведения перерывов, чтобы максимально разобщить учебные группы.