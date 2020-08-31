Придется сидеть в маске весь день? Разбираемся, что ждет студентов вузов с 1 сентября

Завтра начнется новый учебный год, и не только школьники, но и студенты, а также их родители переживают о том, как будут соблюдать меры безопасности в учебных заведениях и будут ли они комфортными. Ведь с сентября обучение из дистанционного вновь превращается в традиционное. Мы собрали самые популярные вопросы, страхи и сомнения по этому поводу и обратились за разъяснениями в Министерство образования Новосибирской области и региональное управление Роспотребнадзора.
Действительно нужно быть в маске весь день?
Да, это так и за этим будут следить. В Минобразования уточнили, что исключений будет всего два: не использовать маски допускается при проведении учебных занятий творческой направленности и педагогам во время проведения лекций. Во всех остальных случаях вузы должны обеспечивать присутствие студентов во время учебного процесса (в учебных аудиториях, лекционных залах) в масках.
Нахождение студентов без масок в вузах не допускается. А если студент не может по какой-либо причине находиться в маске, ему нужно подойти к директору института или декану факультета с заявлением для решения вопроса о составлении индивидуального учебного плана.
Какая тут дистанция, если в вузе толпы студентов?
Чтобы не допускать скопления людей в кафетериях, столовых, холлах, при входе в помещения и обеспечивать соблюдение студентами социальной дистанции, вузы планируют распределять их на потоки, а также пересмотреть режим работы, расписание учебных занятий, практик, изменив время начала первой пары разных групп и время проведения перерывов, чтобы максимально разобщить учебные группы.
К тому же в некоторых вузах только студенты первого курса начнут учиться в обычном режиме 1 сентября, а студенты со второго по выпускной курсы будут заниматься в смешанном формате, то есть лекции будут проходить как офлайн, так и онлайн, с применением дистанционных технологий. Что касается практических занятий, в случае необходимости использования веществ, материалов, реактивов, они будут проходить в лабораториях вузов.
А будут ли дезинфицировать помещения в вузах? А воздух?
Перед началом нового учебного года в вузах планируют очистить системы вентиляции и кондиционеры, а в учебных и лекционных аудиториях — разместить системы обеззараживания воздуха. Все контактные поверхности в местах общего пользования, например, дверные ручки, выключатели, поручни и перила, поверхности столов будут обрабатывать с применением дезинфицирующих средств.
А что будут делать с человеком с признаками ОРВИ?
Вузы организуют «входной фильтр» для всех, кто входит в учебное заведение, с обязательным измерением температуры бесконтактным способом. Студентов с повышенной температурой тела впускать в вуз не будут, а людей, у которых в течение дня выявят какие-либо признаки инфекционных заболеваний — повышенную температуру, кашель, насморк, будут изолировать до приезда бригады скорой или неотложной медицинской помощи.
А почему решили вернуть офлайн-формат, не остались на дистанционном?
Решение о начале нового учебного года во время коронавируса вузы принимали самостоятельно, но, конечно, с учетом рекомендаций Министерства науки и высшего образования РФ и методических рекомендаций Роспотребнадзора.
— Решение о начале очного обучения в вузах принято с учетом текущей эпидемической ситуации, — добавили на этот счет в управлении Роспотребнадзора по Новосибирской области.
В прошлую пятницу, 28 августа, министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук рассказал, каким будет предстоящий учебный год для школьников и их родителей. Мы задали ему вопросы, которые присылали в редакцию читатели НГС. Кто будет отвечать за то, что ребёнок принесёт из школы коронавирус? Будут ли рассаживать детей по одному человеку за парты? Как будут работать школьные секции? И могут ли родители запретить школьным работникам проводить обязательную термометрию у детей? Ответы на эти и другие вопросы вы найдете в нашей онлайн-трансляции.