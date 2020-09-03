«Когда ребёнок пошёл в первый класс, я сразу почувствовала себя двоечником». Колонка о том, как не сойти с ума от школы

После дистанционки обычный режим работы школы воспринимается как подарок. Хотя это всё равно стресс, и не только для детей, но и для родителей, особенно родителей первоклассников. Мы снова идём в школу и будем получать оценки. Оценки не только от учителей, но и от самих себя. О том, как отдать ребёнка в школу и не сойти с ума, рассуждает журналист НГС Анна Богданова. Далее — от первого лица.
1 сентября школьники и их родители отметили праздник. Это как свадьба перед семейной жизнью. Сначала цветы и поздравления, а потом будни, компромиссы и работа (пусть даже в радость) над отношениями. С одной стороны, начало школы — это приятное волнение от нового этапа в жизни (хотя старый тоже мог быть неплох). С другой — стресс, ещё похлеще, чем у самих школьников.
Тут тебе и жёсткий режим, и родительский чатик, в котором столько сообщений в минуту, как будто он резиновый. И всё успеть, ничего не пропустить, не опоздать — в общем, самое главное, быть хорошим родителем (сделал всё, что мог). В погоне за этим всемогуществом невыполненные задачи похожи на облака среди ясного голубого неба. Через час они скапливаются и превращаются в чёрную тучу, а потом грянет гром.
«Как отдать ребёнка в школу и не сойти с ума?» — спрашивают читатели в начале учебного года. Вообще, для того, чтобы сойти с ума, не обязательно использовать школу. Не такая уж она страшная, главное — определить для себя внутреннюю и внешнюю стратегию восприятия действительности. Ну и время от времени вспоминать изречение мудреца о том, что, если не можешь изменить ситуацию, измени отношение к ней.
Из любой школьной проблемы есть выход. Чем проще и спокойнее к ней отнестись, тем легче она решится. Это как в самолёте: сначала кислородную маску себе, а уже потом ребёнку. В противном случае плохо будет обоим.
Итак, Первое сентября, первый класс, дети. Первый момент, который может сильно напрячь, — ощущение потерянности: «Я ничего не понимаю, слишком много информации, опять что-то забыл». Знайте — это про всех. Когда мой первый ребёнок пошёл в первый класс, я сразу же почувствовала себя двоечником. Вот сразу же. Ну, если не двоечником, то точно троечником. Казалось, что все лучше, чем я, следят за ребёнком, умеют правильно понять странные задания в учебниках. Ну и, соответственно, прекрасно их выполнить (нас вообще-то не так учили). К тому же никогда не опаздывают и в курсе всего, что происходит в классе.
Ты же почему-то забыл, не так понял задание. Именно ты, а не ребёнок, потому что ребёнок вообще может смотреть в одну точку и просто мечтать. Забыли форму, перепутали расписание — и что теперь делать? Всё это воспринимается исключительно на свой счёт. И всё чётче и чётче ощущение: шеф, всё пропало. Наверное, психологи тут же поставят диагноз — повышенная тревожность или что-то в этом роде. Ну и ладно, пусть говорят, сейчас не до них особо.
Главное, что я для себя вынесла из опыта начальной школы первого сына, — поменьше трагедий, зарёванного лица после разговора с учителем (честно говоря, уже не помню, о чём был разговор, видимо, просто было на всякий случай стыдно). Побольше дружбы с ребёнком, ведь всё-таки мы за одно именно с ним, а не с учителем. И это не из серии: «моё дитятко, никому не дам в обиду». А просто: спокойствие, только спокойствие. Ну, рисует он закорючки плохо, размазал пасту резинкой и отправил коту под хвост всё задание, на которое потратили весь вечер. Ну. И. Что. Проговариваем ситуацию, спокойно разбираем ошибки, не кусаем локти (они ещё пригодятся) и идём дальше.
Если бы сейчас меня спросили, к чему готовиться родителям первоклассников, нарисовался бы целый список: от внезапных поделок, которые нужно сдать завтра утром (ничего, вся ночь впереди), до встреч со школьным психологом. И это нормально, просто часть нашей жизни, и хорошо, что у нас это есть.
Когда учителя говорят родителям: «Начните воспитание с себя», это, признаться честно, раздражает. Но всё-таки в этом что-то есть. Школу можно воспринимать как тренинг, который поможет сформировать новые навыки. Хотя бы наводить порядок в своей сумке, прежде, чем требовать от ребёнка прекрасно содержать свой ранец. По крайней мере, так сбавятся обороты в желании вылепить из ребёнка, как это говорится, лучшую версию себя.
Избежать волнений родителям первоклашек вряд ли удастся. Да и зачем? Наверное, лучше немного расслабиться и получать удовольствие. Ведь однажды наступит тот самый последний раз, когда он попросит вас помочь с математикой, сделать поделку или почитать перед сном. Эта мысль о проходящем — вообще неплохой способ выйти из телефона, забыть об усталости и не чувствовать себя в адике из-за школьной кутерьмы, с которой планировал распрощаться ещё лет двадцать назад.
Что ещё почитать про школу
Наша читательница объяснила, почему дистанционка — крайне плохой вариант, даже если будет бушевать коронавирус.
Своё мнение она высказала в ответ на гневную колонку новосибирца Михаила Ярославцева, который считает, что после снятия ограничительных мер в школах будут вспышки заболеваемости.
Как кружки и секции могут убить интересы вашего ребёнка — откровенный монолог детского психолога.
Согласны с автором?
Мнение автора может не совпадать с мнением редакции