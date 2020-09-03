«Когда ребёнок пошёл в первый класс, я сразу почувствовала себя двоечником». Колонка о том, как не сойти с ума от школы

Тут тебе и жёсткий режим, и родительский чатик, в котором столько сообщений в минуту, как будто он резиновый. И всё успеть, ничего не пропустить, не опоздать — в общем, самое главное, быть хорошим родителем (сделал всё, что мог). В погоне за этим всемогуществом невыполненные задачи похожи на облака среди ясного голубого неба. Через час они скапливаются и превращаются в чёрную тучу, а потом грянет гром.

«Как отдать ребёнка в школу и не сойти с ума?» — спрашивают читатели в начале учебного года. Вообще, для того, чтобы сойти с ума, не обязательно использовать школу. Не такая уж она страшная, главное — определить для себя внутреннюю и внешнюю стратегию восприятия действительности. Ну и время от времени вспоминать изречение мудреца о том, что, если не можешь изменить ситуацию, измени отношение к ней.

Из любой школьной проблемы есть выход. Чем проще и спокойнее к ней отнестись, тем легче она решится. Это как в самолёте: сначала кислородную маску себе, а уже потом ребёнку. В противном случае плохо будет обоим.