«В 12 лет я уже была 188 см»: правила жизни очень высоких красоток. Среди них капитан сборной России по волейболу

— Я редко встречаю людей выше себя, обычно я самая высокая, даже среди мужчин, — говорит Екатерина. — Однажды я встретила девушку ростом 192 сантиметра, для меня это было непривычно. Я пошла в родителей: папа 187 см, а мама 178 см, в молодости она очень комплексовала из-за этого, часть ее комплексов передалась и мне. Помню, лет в 20, когда я очень хотела носить высокие каблуки (мне нравилось, я считала, что это красиво и очень женственно), мама переживала, что я и так выше всех, а на каблуках буду еще выше. Но я всё равно носила, спотыкалась, запиналась, но носила. Сейчас предпочитаю небольшой комфортный каблук — 5 см, так полезнее для здоровья.

С детства и до сих пор проблема с подбором одежды — всё или короткое, или широкое, или некрасивое. Я нашла для себя дизайнера, чьи вещи хорошо садятся на мою фигуру, и одеваюсь у него, иногда это индивидуальный пошив. Очень люблю платья, а вот джинсы совсем не ношу, иногда брюки. С обувью тоже непросто, на 41-й размер сложно подобрать то, что нравится.