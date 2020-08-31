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«В 12 лет я уже была 188 см»: правила жизни очень высоких красоток. Среди них капитан сборной России по волейболу

В детстве они плакали и хотели быть как все, а сейчас приняли свою уникальность и гордятся ей

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Рассказываем истории четырёх красоток очень высокого роста

Рассказываем истории четырёх красоток очень высокого роста

В начале лета мы писали историю очень маленькой сибирячки — её рост всего 130 сантиметров. На этот раз мы решили пойти прямо в противоположном направлении и собрали истории красоток очень высокого роста. Где бы они ни появились, взгляды прикованы к ним: и мужчины, и женщины сворачивают шеи. Ценить свою красоту и уникальность они начали только тогда, когда выросли, а в школе плакали и страдали от нападок одноклассников. Сейчас же они понимают, как здорово быть не такими как все, и активно применяют это знание в жизни.

Ирина Королева (Заряжко), 28 лет, капитан сборной России по волейболу. Рост 196 сантиметров

Ирина — самая высокая в семье, даже выше своего брата

Ирина — самая высокая в семье, даже выше своего брата

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— У меня высокая семья — мама, папа, брат, — но я переросла всех. В детстве была шутка: про детей говорят «пешком под стол ходят», а про меня говорили, что, когда я научилась ходить, под стол уже не помещалась, — говорит Ирина.

Я постоянно нахожусь в спортивной среде, у нас все высокие, мне комфортно. Стать ниже я хотела в детстве и в подростковом возрасте, сейчас уже нет, приняла себя, считаю рост своим достоинством, очень люблю его. Стать выше хочется единоразово — на одну игру, а потом обратно.

Девушка постоянно находится в спортивной среде и не чувствует себя некомфортно из-за высокого роста

Девушка постоянно находится в спортивной среде и не чувствует себя некомфортно из-за высокого роста

Однажды меня заметили и пригласили играть за сборную Хабаровска (в Новосибирске тогда совсем не был развит женский волейбол), я приехала и была так рада — команда молодых девчонок такого же роста, как я. Это потрясающе! Во время разговора ты смотришь человеку в глаза, не надо ни нагибаться, ни сутулиться.

Порой я всё ещё сталкиваюсь с невежеством: взрослые мужчины на улице рядом с мной то начнут подпрыгивать, то меряются ростом — это некрасиво. Я научилась реагировать спокойно, а раньше комплексовала, когда на меня оборачивались или пялились.

Когда у меня появилась своя квартира, первостепенной задачей было сделать высокие дверные проёмы и купить большую кровать. Кухонный гарнитур почти метровый, гости (не спортсмены) даже встают на носочки иногда. Стол, стулья, раковина — всё адаптировано под мой рост.

Квартира Ирины адаптирована под ее рост — высокие столы, стулья, дверные проёмы

Квартира Ирины адаптирована под ее рост — высокие столы, стулья, дверные проёмы

Если бы я была ростом хотя бы 180 см, носила бы каблуки всё время, сейчас столько красивой обуви. Хотя сейчас я заказала несколько пар на небольшом каблуке. Каблуки ношу периодами. Мода на кроссовки в сочетании с юбками — для меня спасение. Проблема с подбором одежды всегда была, но я приноровилась — существуют магазины для высоких.

Когда мне было 12 лет, я уже была ростом 188 см, меня приглашали в модельную школу, мама не отдала — рано, тем более я уже занималась волейболом. Однако был период, когда я всё-таки пошла в модельную школу — нас учили этикету, ходить на каблуках, держать осанку. Девочке это всегда пригодится. Я не стала моделью, но фотосессии обожаю.

Ирина всегда хотела себе высокого мужа

Ирина всегда хотела себе высокого мужа

Я всегда хотела себе высокого мужа — он у меня есть, мы женаты уже три года. У мужа такой же рост, как у меня, он тренер по волейболу, интересно, конечно, живем — в семье и тренер, и игрок, но справляемся. Зато нам весело.

Леся Потапович, старший администратор МСЦ «Атлетика». Рост 193 сантиметра

В школе Леся стеснялась своего роста — окружение девушки было преимущественно ниже её

В школе Леся стеснялась своего роста — окружение девушки было преимущественно ниже её

— Для меня высокая — девушка от 180 см, поэтому да, себя я точно считаю высокой, — говорит Леся. — Мой рост — генетика, плюс с ранних лет я занимаюсь волейболом. Любить свой рост и гордиться собой я начала только тогда, когда начала любить и принимать себя — это было университетское время. В школе меня часто дразнили старшеклассники и другие мальчишки, бывало, приходила домой и плакала. Так сложилось, что в моем окружении всегда были маленькие девочки, и на их фоне я считала себя огромной.

С ранних лет Леся занималась волейболом

С ранних лет Леся занималась волейболом

Мой рост доставляет мне неудобства, только когда приходится покупать джинсы или прочую одежду — она будто рассчитана только на маленьких девочек. Все вещи порой короткие или очень широкие. Люблю кроссовки, каблуки не ношу.

Леся на фото первая слева

Леся на фото первая слева

Мне всегда был интересен спорт, хотя до волейбола я некоторое время занималась в театральной студии, но в скором времени за невозможностью везде успеть выбрала спорт и ни разу не пожалела об этом. В спорте познакомилась со своими друзьями, да и вообще это прекрасное время.

Однажды у Леси были отношения с парнем ниже её — сначала она смущалась, а потом поняла, что для настоящего чувства нет преград

Однажды у Леси были отношения с парнем ниже её — сначала она смущалась, а потом поняла, что для настоящего чувства нет преград

Отношения с молодым человеком ниже меня были, сначала это казалось мне невозможным, но потом я поняла, что настоящим чувствам не может препятствовать ничего, и перестала вообще замечать эту разницу между нами и как-то смущаться. Молодой человек был ниже меня более чем на 10 сантиметров. К сожалению, в определенный момент наши дороги разошлись, но я всегда с теплотой вспоминаю то, что у нас было. На данный момент я свободна, и пока мне прекрасно в таком раскладе, есть время на занятия собой.

Анна Гречаная, 29 лет, в декрете. Рост 192 сантиметра

Анна задумывалась о карьере модели, но шпилек 41-го размера не нашлось

Анна задумывалась о карьере модели, но шпилек 41-го размера не нашлось

— Мой рост 192 см, и я безумно горжусь этим, — делится Анна. — Обожаю свой рост, даже хотела бы быть выше — 196 см. Я всегда была самой высокой среди всех, даже среди мальчиков. Меня растягивали на волейболе специально, в дальнейшем я долгое время профессионально занималась этим спортом. Я хотела стать моделью, даже ходила в модельную школу. Но когда на показ понадобились туфли на шпильке 10–12 см, на этом всё и закончилось. У меня был 41-й размер ноги — возникли проблемы. Поэтому карьеру я построила в спорте, профессионально занималась волейболом, выступала на России и Европе за разные клубы.

У меня невысокие родители, мама 170 см, по сравнению со мной — кнопочка. Сестра — 185 см. В моём понимании девушка считается высокой от 180 см. Когда я слышу, как говорят: «Я высокая», а по итогу рост 175 см — как-то смешно сразу, и глаз начинает подёргиваться. Мой муж ростом, как и я, тоже 192 см, у нас две дочки — 3 года и 1 год, ростом не отстают, тоже высокие будут: старшая дочка уже 120 см, а нам только три!

Сибирячка всегда гордилась тем, что высокая, и даже хотела бы быть выше

Сибирячка всегда гордилась тем, что высокая, и даже хотела бы быть выше

Несомненно, неудобства от высокого роста присутствуют. Обычно я говорю: «Для гномов всё делают!» Мало места для ног в автомобиле (вечно как кузнечик), люстры, дверные проёмы — это вообще больная тема. Чувствую себя некомфортно в поезде и на маленьких кроватях. Несмотря на высокий рост, всё равно ношу каблуки — 8–10 см без проблем, но по праздникам. Дискомфорт, конечно, присутствует, но иногда можно потерпеть.

У меня нет комплексов по поводу роста, наоборот, если я вижу реакцию на меня, разговоры, то чувствую себя еще лучше. Рост — это моё достоинство, 100%. Нынешнему поколению советую подчёркивать высокий рост, а не прятать за бесформенной одеждой, и следить за осанкой. Считаю, что нет ничего такого в том, если парень ниже девушки, у меня был молодой человек ниже меня ростом, и это не было проблемой. Когда мужчина ниже, это эффектно и притягивает взоры людей, где-то даже присутствует зависть.

На фото Анна с мужем (Анна на каблуках — по праздникам ведь можно)

На фото Анна с мужем (Анна на каблуках — по праздникам ведь можно)

За счёт роста размер одежды у меня L — XL, бывает, и в M залезу — зависит от производителя и бренда. Размер ноги — 43. Проблема возникает только с подбором брюк и джинсов. И то с нашей модой... подстреленные джинсы, а они тебе, правда, короткие. Носишь, как будто так и надо. С обувью раньше беда была, кроссовки всегда выручали, производители работают на массовость, ходовые размеры в приоритете. Сейчас без проблем покупаю обувь нестандартных размеров, ведь я ей занимаюсь (обращайтесь).

Екатерина Роуд, 29 лет, вирусолог. Рост 187 см

Высоким ростом Екатерина пошла в родителей

Высоким ростом Екатерина пошла в родителей

— Я редко встречаю людей выше себя, обычно я самая высокая, даже среди мужчин, — говорит Екатерина. — Однажды я встретила девушку ростом 192 сантиметра, для меня это было непривычно. Я пошла в родителей: папа 187 см, а мама 178 см, в молодости она очень комплексовала из-за этого, часть ее комплексов передалась и мне. Помню, лет в 20, когда я очень хотела носить высокие каблуки (мне нравилось, я считала, что это красиво и очень женственно), мама переживала, что я и так выше всех, а на каблуках буду еще выше. Но я всё равно носила, спотыкалась, запиналась, но носила. Сейчас предпочитаю небольшой комфортный каблук — 5 см, так полезнее для здоровья.

С детства и до сих пор проблема с подбором одежды — всё или короткое, или широкое, или некрасивое. Я нашла для себя дизайнера, чьи вещи хорошо садятся на мою фигуру, и одеваюсь у него, иногда это индивидуальный пошив. Очень люблю платья, а вот джинсы совсем не ношу, иногда брюки. С обувью тоже непросто, на 41-й размер сложно подобрать то, что нравится.

Девушка гордится тем, что высокая, и считает, что быть среднестатистическим человеком скучно

Девушка гордится тем, что высокая, и считает, что быть среднестатистическим человеком скучно

Постоянно я бьюсь головой о дверные проёмы, в метро могу резко встать и забыть про поручень — тоже бьюсь головой, больно. В детстве я хотела быть пониже, дети злые. Обзывали, обижали: швабра, шпала — самые популярные прозвища. Ощущала себя гадким утёнком. Сейчас, с возрастом, я понимаю, что уникальность — это здорово, быть среднестатистическим человеком скучно. Я высокая, красивая, привлекаю внимание — мне это нравится. Это заложено природой, нужно это принять, если ты высокая — наслаждайся, кайфуй, проживай свою жизнь ярко.

С мужчинами сложно — они все преимущественно ниже меня. Я встречалась и с высокими, и с низкими, и с теми, с которыми у нас одинаковый рост. Лучше, конечно или с таким же ростом, как у меня, или выше, иначе чувствуешь себя мужиком рядом с ним, а хочется быть девочкой. Важно — подходите вы друг другу или нет, бывают высокие и красивые парни, но как личности вы несовместимы. Поклонники есть, много, но я ни с кем не встречаюсь.

У Екатерины много поклонников, но сейчас она ни с кем не встречается

У Екатерины много поклонников, но сейчас она ни с кем не встречается

Спортом я не занимаюсь, а попытка стать моделью была. В 16 лет меня пригласили на кастинг, но я не пошла, тогда у меня было много комплексов. А когда стала чуть старше, захотела, но поняла, что это слишком дорого и реализоваться будет сложно. Я участвовала в конкурсе моделей, даже прошла в сотню лучших. В моделинге много подводных камней — неуважительное отношение, их используют как вешалок. Считаю, что лучше использовать свою внешность для рекламы той продукции, которая нравится, я сейчас как раз к этому иду, к созданию своего бренда.

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