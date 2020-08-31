«В 12 лет я уже была 188 см»: правила жизни очень высоких красоток. Среди них капитан сборной России по волейболу

В начале лета мы писали историю очень маленькой сибирячки — её рост всего 130 сантиметров. На этот раз мы решили пойти прямо в противоположном направлении и собрали истории красоток очень высокого роста. Где бы они ни появились, взгляды прикованы к ним: и мужчины, и женщины сворачивают шеи. Ценить свою красоту и уникальность они начали только тогда, когда выросли, а в школе плакали и страдали от нападок одноклассников. Сейчас же они понимают, как здорово быть не такими как все, и активно применяют это знание в жизни.
Ирина Королева (Заряжко), 28 лет, капитан сборной России по волейболу. Рост 196 сантиметров
— У меня высокая семья — мама, папа, брат, — но я переросла всех. В детстве была шутка: про детей говорят «пешком под стол ходят», а про меня говорили, что, когда я научилась ходить, под стол уже не помещалась, — говорит Ирина.
Я постоянно нахожусь в спортивной среде, у нас все высокие, мне комфортно. Стать ниже я хотела в детстве и в подростковом возрасте, сейчас уже нет, приняла себя, считаю рост своим достоинством, очень люблю его. Стать выше хочется единоразово — на одну игру, а потом обратно.
Однажды меня заметили и пригласили играть за сборную Хабаровска (в Новосибирске тогда совсем не был развит женский волейбол), я приехала и была так рада — команда молодых девчонок такого же роста, как я. Это потрясающе! Во время разговора ты смотришь человеку в глаза, не надо ни нагибаться, ни сутулиться.
Порой я всё ещё сталкиваюсь с невежеством: взрослые мужчины на улице рядом с мной то начнут подпрыгивать, то меряются ростом — это некрасиво. Я научилась реагировать спокойно, а раньше комплексовала, когда на меня оборачивались или пялились.
Когда у меня появилась своя квартира, первостепенной задачей было сделать высокие дверные проёмы и купить большую кровать. Кухонный гарнитур почти метровый, гости (не спортсмены) даже встают на носочки иногда. Стол, стулья, раковина — всё адаптировано под мой рост.
Если бы я была ростом хотя бы 180 см, носила бы каблуки всё время, сейчас столько красивой обуви. Хотя сейчас я заказала несколько пар на небольшом каблуке. Каблуки ношу периодами. Мода на кроссовки в сочетании с юбками — для меня спасение. Проблема с подбором одежды всегда была, но я приноровилась — существуют магазины для высоких.
Когда мне было 12 лет, я уже была ростом 188 см, меня приглашали в модельную школу, мама не отдала — рано, тем более я уже занималась волейболом. Однако был период, когда я всё-таки пошла в модельную школу — нас учили этикету, ходить на каблуках, держать осанку. Девочке это всегда пригодится. Я не стала моделью, но фотосессии обожаю.
Я всегда хотела себе высокого мужа — он у меня есть, мы женаты уже три года. У мужа такой же рост, как у меня, он тренер по волейболу, интересно, конечно, живем — в семье и тренер, и игрок, но справляемся. Зато нам весело.
Леся Потапович, старший администратор МСЦ «Атлетика». Рост 193 сантиметра
— Для меня высокая — девушка от 180 см, поэтому да, себя я точно считаю высокой, — говорит Леся. — Мой рост — генетика, плюс с ранних лет я занимаюсь волейболом. Любить свой рост и гордиться собой я начала только тогда, когда начала любить и принимать себя — это было университетское время. В школе меня часто дразнили старшеклассники и другие мальчишки, бывало, приходила домой и плакала. Так сложилось, что в моем окружении всегда были маленькие девочки, и на их фоне я считала себя огромной.
Мой рост доставляет мне неудобства, только когда приходится покупать джинсы или прочую одежду — она будто рассчитана только на маленьких девочек. Все вещи порой короткие или очень широкие. Люблю кроссовки, каблуки не ношу.
Мне всегда был интересен спорт, хотя до волейбола я некоторое время занималась в театральной студии, но в скором времени за невозможностью везде успеть выбрала спорт и ни разу не пожалела об этом. В спорте познакомилась со своими друзьями, да и вообще это прекрасное время.
Отношения с молодым человеком ниже меня были, сначала это казалось мне невозможным, но потом я поняла, что настоящим чувствам не может препятствовать ничего, и перестала вообще замечать эту разницу между нами и как-то смущаться. Молодой человек был ниже меня более чем на 10 сантиметров. К сожалению, в определенный момент наши дороги разошлись, но я всегда с теплотой вспоминаю то, что у нас было. На данный момент я свободна, и пока мне прекрасно в таком раскладе, есть время на занятия собой.
Анна Гречаная, 29 лет, в декрете. Рост 192 сантиметра
— Мой рост 192 см, и я безумно горжусь этим, — делится Анна. — Обожаю свой рост, даже хотела бы быть выше — 196 см. Я всегда была самой высокой среди всех, даже среди мальчиков. Меня растягивали на волейболе специально, в дальнейшем я долгое время профессионально занималась этим спортом. Я хотела стать моделью, даже ходила в модельную школу. Но когда на показ понадобились туфли на шпильке 10–12 см, на этом всё и закончилось. У меня был 41-й размер ноги — возникли проблемы. Поэтому карьеру я построила в спорте, профессионально занималась волейболом, выступала на России и Европе за разные клубы.
У меня невысокие родители, мама 170 см, по сравнению со мной — кнопочка. Сестра — 185 см. В моём понимании девушка считается высокой от 180 см. Когда я слышу, как говорят: «Я высокая», а по итогу рост 175 см — как-то смешно сразу, и глаз начинает подёргиваться. Мой муж ростом, как и я, тоже 192 см, у нас две дочки — 3 года и 1 год, ростом не отстают, тоже высокие будут: старшая дочка уже 120 см, а нам только три!
Несомненно, неудобства от высокого роста присутствуют. Обычно я говорю: «Для гномов всё делают!» Мало места для ног в автомобиле (вечно как кузнечик), люстры, дверные проёмы — это вообще больная тема. Чувствую себя некомфортно в поезде и на маленьких кроватях. Несмотря на высокий рост, всё равно ношу каблуки — 8–10 см без проблем, но по праздникам. Дискомфорт, конечно, присутствует, но иногда можно потерпеть.
У меня нет комплексов по поводу роста, наоборот, если я вижу реакцию на меня, разговоры, то чувствую себя еще лучше. Рост — это моё достоинство, 100%. Нынешнему поколению советую подчёркивать высокий рост, а не прятать за бесформенной одеждой, и следить за осанкой. Считаю, что нет ничего такого в том, если парень ниже девушки, у меня был молодой человек ниже меня ростом, и это не было проблемой. Когда мужчина ниже, это эффектно и притягивает взоры людей, где-то даже присутствует зависть.
За счёт роста размер одежды у меня L — XL, бывает, и в M залезу — зависит от производителя и бренда. Размер ноги — 43. Проблема возникает только с подбором брюк и джинсов. И то с нашей модой... подстреленные джинсы, а они тебе, правда, короткие. Носишь, как будто так и надо. С обувью раньше беда была, кроссовки всегда выручали, производители работают на массовость, ходовые размеры в приоритете. Сейчас без проблем покупаю обувь нестандартных размеров, ведь я ей занимаюсь (обращайтесь).
Екатерина Роуд, 29 лет, вирусолог. Рост 187 см
— Я редко встречаю людей выше себя, обычно я самая высокая, даже среди мужчин, — говорит Екатерина. — Однажды я встретила девушку ростом 192 сантиметра, для меня это было непривычно. Я пошла в родителей: папа 187 см, а мама 178 см, в молодости она очень комплексовала из-за этого, часть ее комплексов передалась и мне. Помню, лет в 20, когда я очень хотела носить высокие каблуки (мне нравилось, я считала, что это красиво и очень женственно), мама переживала, что я и так выше всех, а на каблуках буду еще выше. Но я всё равно носила, спотыкалась, запиналась, но носила. Сейчас предпочитаю небольшой комфортный каблук — 5 см, так полезнее для здоровья.
С детства и до сих пор проблема с подбором одежды — всё или короткое, или широкое, или некрасивое. Я нашла для себя дизайнера, чьи вещи хорошо садятся на мою фигуру, и одеваюсь у него, иногда это индивидуальный пошив. Очень люблю платья, а вот джинсы совсем не ношу, иногда брюки. С обувью тоже непросто, на 41-й размер сложно подобрать то, что нравится.
Постоянно я бьюсь головой о дверные проёмы, в метро могу резко встать и забыть про поручень — тоже бьюсь головой, больно. В детстве я хотела быть пониже, дети злые. Обзывали, обижали: швабра, шпала — самые популярные прозвища. Ощущала себя гадким утёнком. Сейчас, с возрастом, я понимаю, что уникальность — это здорово, быть среднестатистическим человеком скучно. Я высокая, красивая, привлекаю внимание — мне это нравится. Это заложено природой, нужно это принять, если ты высокая — наслаждайся, кайфуй, проживай свою жизнь ярко.
С мужчинами сложно — они все преимущественно ниже меня. Я встречалась и с высокими, и с низкими, и с теми, с которыми у нас одинаковый рост. Лучше, конечно или с таким же ростом, как у меня, или выше, иначе чувствуешь себя мужиком рядом с ним, а хочется быть девочкой. Важно — подходите вы друг другу или нет, бывают высокие и красивые парни, но как личности вы несовместимы. Поклонники есть, много, но я ни с кем не встречаюсь.
Спортом я не занимаюсь, а попытка стать моделью была. В 16 лет меня пригласили на кастинг, но я не пошла, тогда у меня было много комплексов. А когда стала чуть старше, захотела, но поняла, что это слишком дорого и реализоваться будет сложно. Я участвовала в конкурсе моделей, даже прошла в сотню лучших. В моделинге много подводных камней — неуважительное отношение, их используют как вешалок. Считаю, что лучше использовать свою внешность для рекламы той продукции, которая нравится, я сейчас как раз к этому иду, к созданию своего бренда.
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