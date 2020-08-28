Родительские собрания теперь онлайн: 5 правил выживания в бесконечных чатах

— У нас в первом классе главой родительского комитета стал папа. Примерно через неделю он устал от бесконечных разговоров и завел второй чат, назвал его «Домашнее задание» и внушил мамочкам, что в этот диалог нужно писать только важное, а в другой — всё что угодно, — делится Евгения Горина. — Когда кто-то писал в «Задания» лишнее, папа срывал всех своих псов. За год он приучил всех мамочек не флудить.



Установите правила



Школьный психолог Мария Яранцева советует установить в чате режим: например, не писать поздним вечером и до семи утра.



— Мы живем в социальном обществе, есть определенные правила и нормы, нас всех обучали этому в детстве. Соблюдение элементарных правил не должно вызывать отторжения, — рассуждает психолог. — Напомните, что ваша беседа — официальная, поэтому сообщения нужно писать в условленное время, соблюдать субординацию и не выяснять отношения.



Отключите уведомления



Евгения Горина дает совет: первым делом отключайте уведомления в чате. Со временем вы начнете спокойно относиться к 200 новым сообщениям и перестанете беспокоиться, что упустили в беседе что-то важное. Всё можно переспросить — и даже не в чате, а в личных сообщениях.

