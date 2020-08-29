Дорожные войны. Мотоциклист сбивает бегущую по переходу 7-летнюю девочку — смотрим, кто виноват

В проекте «Куда ты рулишь?» сегодня разбираемся с ДТП на пешеходном переходе — летящий мотоциклист решил не притормаживать перед зеброй и сбил ребенка из группы детей, перебегавших дорогу по переходу. Мотоциклиста до сих пор ищут, за него даже объявлено вознаграждение. Все обстоятельства этой аварии — в материале НГС.
Улица Плахотного, район Монумента Славы, нерегулируемый пешеходный переход к 27-й школе. К переходу приближается группа детей, автомобиль в левой полосе притормаживает перед зеброй. Дети начинают перебегать дорогу по переходу, в этот момент в правой полосе появляется мотоциклист. Возможно, что обзор ему загородил автомобиль в левом ряду, но особо тормозить перед зеброй он даже не собирался. В последний момент байкер пытается сделать какой-то маневр, но все равно сбивает девочку в красной одежде — смотрите видео.
Видео: act54 / Vk.com
Официально. По данным сводки ГИБДД Новосибирска, 20 августа в 16:30 в Ленинском районе неустановленный водитель на неустановленном мотоцикле зеленого цвета следовал по ул. Плахотного со стороны ул. Станиславского в сторону ул. Костычева и у дома № 31 по ул. Плахотного совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода 2013 года рождения (девочка), которая с братом без сопровождения взрослых переходила проезжую часть в зоне нерегулируемого пешеходного перехода. Девочка доставлена в медицинское учреждение с предварительным диагнозом СГМ, выбит передний зуб, ушибы мягких тканей. Водитель с места ДТП скрылся.
Вина байкера, как уточнили в ГИБДД, не вызывает сомнений. Ему грозит ответственность не только за совершение ДТП, но и за бегство с места аварии.
— Он не предоставил преимущество на нерегулируемом пешеходном переходе — это во-первых, во-вторых, оставление места ДТП. Это будет два нарушения, — отмечает старший инспектор пропаганды безопасности дорожного движения Госавтоинспекции по Новосибирску Анна Варнавская.
Пункт 14.1 ПДД. Водитель транспортного средства, приближающегося к нерегулируемому пешеходному переходу, обязан уступить дорогу пешеходам, переходящим дорогу или вступившим на проезжую часть для осуществления перехода.
Пункт 14.2 ПДД. Если перед нерегулируемым пешеходным переходом остановилось или снизило скорость транспортное средство, то водители других транспортных средств, движущихся в том же направлении, также обязаны остановиться или снизить скорость.
Часть 2 ст.12.27 КоАП. Оставление водителем в нарушение ПДД места дорожно-транспортного происшествия, участником которого он являлся, при отсутствии признаков уголовно наказуемого деяния влечет лишение права управления транспортными средствами на срок от одного года до полутора лет или административный арест на срок до пятнадцати суток.
И всё же, сколько раз уже говорили: переходя дорогу по переходу, всё равно смотрите в обе стороны, убедитесь, что на вас не летит какой-нибудь сумасшедший водитель. Сколько раз инспекторы ГИБДД призывали родителей — объясните своим детям, что ни в коем случае нельзя бежать по переходу, ребенка просто не успеют заметить.
Между тем пострадавшая девочка перенесла две операции, мотоциклиста до сих пор ищут. В ГИБДД призывают всех, кто может знать что-либо об этой аварии, сообщить информацию в органы полиции. Кроме того, само сообщество байкеров объявило вознаграждение за информацию об этом неизвестном мотоциклисте.