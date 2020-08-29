Дорожные войны. Мотоциклист сбивает бегущую по переходу 7-летнюю девочку — смотрим, кто виноват

В проекте «Куда ты рулишь?» сегодня разбираемся с ДТП на пешеходном переходе — летящий мотоциклист решил не притормаживать перед зеброй и сбил ребенка из группы детей, перебегавших дорогу по переходу. Мотоциклиста до сих пор ищут, за него даже объявлено вознаграждение. Все обстоятельства этой аварии — в материале НГС.



Улица Плахотного, район Монумента Славы, нерегулируемый пешеходный переход к 27-й школе. К переходу приближается группа детей, автомобиль в левой полосе притормаживает перед зеброй. Дети начинают перебегать дорогу по переходу, в этот момент в правой полосе появляется мотоциклист. Возможно, что обзор ему загородил автомобиль в левом ряду, но особо тормозить перед зеброй он даже не собирался. В последний момент байкер пытается сделать какой-то маневр, но все равно сбивает девочку в красной одежде — смотрите видео.