«Согласились списать долги почти на миллиард»: как белорусское «экономическое чудо» создали за счет России

В разговорах о невиданных народных волнениях, которые возникли в Белоруссии после выборов, часто приходится слышать довод о том, что «глупые белорусы» рискуют разрушить прекрасную, стабильную экономику, которую создал для них Александр Лукашенко. Эта точка зрения имеет так мало связи с реальностью, что обозреватель НГС Стас Соколов не выдержал и решил поделиться собственными мыслями и данными статистики, которые, мягко говоря, ставят эту точку зрения под сомнение.



В Минске я был дважды. Первый раз это случилось зимой 2008 года, тогда этот город произвел очень противоречивое впечатление. Все точки общепита на довольно длинном проспекте Независимости можно было пересчитать буквально по пальцам, а единственный универмаг выглядел, как магазины в России в середине 90-х. Даже Новосибирск на этом фоне выглядел куда более продвинутым и богатым городом. При этом бросалась в глаза какая-то «поправочная» чистота. Было видно, что достигается она не постоянным трудом дворников, а тем, что жители города просто не сорят.

