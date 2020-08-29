«Согласились списать долги почти на миллиард»: как белорусское «экономическое чудо» создали за счет России

В разговорах о невиданных народных волнениях, которые возникли в Белоруссии после выборов, часто приходится слышать довод о том, что «глупые белорусы» рискуют разрушить прекрасную, стабильную экономику, которую создал для них Александр Лукашенко. Эта точка зрения имеет так мало связи с реальностью, что обозреватель НГС Стас Соколов не выдержал и решил поделиться собственными мыслями и данными статистики, которые, мягко говоря, ставят эту точку зрения под сомнение.
В Минске я был дважды. Первый раз это случилось зимой 2008 года, тогда этот город произвел очень противоречивое впечатление. Все точки общепита на довольно длинном проспекте Независимости можно было пересчитать буквально по пальцам, а единственный универмаг выглядел, как магазины в России в середине 90-х. Даже Новосибирск на этом фоне выглядел куда более продвинутым и богатым городом. При этом бросалась в глаза какая-то «поправочная» чистота. Было видно, что достигается она не постоянным трудом дворников, а тем, что жители города просто не сорят.
Второй раз в Минске я оказался в 2012 году, и стало видно, что город преобразился. Повсюду появились уютные кафе с драниками и хорошим кофе, открылись новые рестораны, то там, то здесь появились магазинчики известных марок. Причиной такого рывка стал введенный тогда в России запрет на игорный бизнес. В Белоруссии ничего подобного не было, и любители рулетки из центральной части страны устремились в Минск. Из десятка реклам, встречавших пассажиров в зоне выдачи багажа, штук семь звали в казино. Вслед за игроками в Белоруссию устремились и обычные туристы, привлеченные сочетанием низких цен и приветливого населения, говорящего по-русски.
К слову сказать, главным белорусским националистом последних 25 лет был сам Александр Лукашенко. Именно при нем проспект Франциска Скорины был переименован в проспект Независимости (от кого?), а на всех государственных учреждениях появились таблички на белорусском. Языке, который я не слышал в Минске ни разу вообще.
Ну и настоящее эльдорадо для Белоруссии открылось с введением в России запрета на импорт продуктов из Европы. Переупаковка запретных товаров стала на какое-то время значимым направлением национального бизнеса, а словосочетание «белорусские креветки» превратилось в России в мем.
Лавочку постепенно прикрыли. Но в качестве компенсации белорусским товарам дали на российском рынке не просто зеленый свет, а спецсопровождение. Часто ли вы видите в Новосибирске большие ярмарки алтайских товаров? А белорусская приезжает каждый год.
Но это лишь вершина айсберга. Белорусское «экономическое чудо» щедро оплачено и постоянно поддерживается российскими деньгами. На этой неделе, например, Россия согласилась списать этой стране долги в размере почти миллиарда долларов. Всего же Россия заняла Белоруссии (по данным на середину 2020 года, почти 8 млрд долларов. И сколько из них будут возвращены — вопрос открытый. А теперь вспомните, с каким скрипом российское правительство ещё недавно выделяло средства на поддержку людей, оставшихся без средств к существованию во время пандемии.
Основной заслугой Лукашенко часто называют «сохраненную промышленность». Не очень понятно, правда, почему поклонников МАЗа, БелАЗа и прочих белорусских предприятий совершено не впечатляют, видимо, успехи выживших в условиях «грабительского капитализма» российских АвтоВАЗа, ГАЗа, КамАЗа, «Норникеля» и т.д. Не говоря уже о массе предприятий пищевки, которые будучи стопроцентно частными давно сумели полностью обеспечить нашу страну отечественной продукцией по целому ряду направлений. В Россию давно не поставляется в сколько-нибудь значительных объемах птица, молочные продукты, наша страна давно стала одним из крупнейших экспортеров пшеницы. И всё это в условиях фактического отсутствия серьезной государственной поддержки.
В Белоруссии действительно есть мощные предприятия, которые неплохо чувствуют себя на мировом рынке (например, «Беларуськалий»). Однако, и здесь их экономическая эффективность в немалой степени щедро оплачена из российской казны. Наша страна поставляет в Белоруссию энергоносители по специальным ценам, то есть, по сути, субсидирует иностранные предприятия, которые потом имеют возможность предложить российскому потребителю свою продукцию дешевле.
За всеми разговорами о дружбе и братстве нужно отдавать себе отчет, что каждый автобус Минского автозавода на улицах российских городов — это непроданный автобус КамАЗа. Каждая фура с белорусским сыром или колбасой — это снижение продаж сельхозпроизводителями из Алтая и Кубани.
Конкуренция — это прекрасно, но хотелось бы, чтобы конкуренты находились в равных условиях. А ставить себе самому в пример конкурента, которого ты же сам и поддерживаешь за собственный счет — это какой-то особенно изощренный вид шизофрении.
К слову, именно экономическая зависимость Белоруссии от России и есть самая надежная гарантия того, что эта страна не уйдет с российской «орбиты», какой бы ни была фамилия главы этого государства. Реальные деловые интересы связывают страны лучше любой идеологии. Но помогая удержаться у власти человеку, протестовать против которого уже который раз на проспект Независимости выходит в двухмиллионном городе 150 тысяч человек, мы создаем на пустом месте проблемы для взаимоотношений между государствами на годы вперед. Как заметил совсем недавно сам Лукашенко, «лучше покупать газ дороже в Европе, чем каждый год стоять на коленях в Москве».
О том, что происходило в Белоруссии в первые дни протестов, когда местная милиция действовала особенно жестко, можно прочитать в материале Лизы Пичугиной, которая поговорила об этом с бывшими новосибирцами, живущими сейчас в этой стране.
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