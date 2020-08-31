«Кто-то убегает, кто-то догоняет». 10 новосибирских охотников — о том, что они на самом деле делают в лесу

Это инстинкт природы мужской. Считаю, что настоящий мужик обязательно должен ходить на охоту, должен любить охоту. Сидеть дома и поддакивать зоозащитникам — это пойти против самой сути мужчины.

Мы ждём открытия осенней охоты целый год. Вот в ноябре она заканчивается, и до августа ждём. В 12 лет первый раз попал на утку. Страшно? Охотнику никогда не бывает страшно. Это азарт. Тем более папка стреляет, а ты, как собачка, бегаешь за уткой. Потом думаешь — я сам, пусть папка побегает.

Есть одна байка. Люди приехали на стан, стоят, отдыхают. Ну, как положено, выпили с вечера. Кто-то спит, кто-то утром просыпается. Михалыч встал в туалет, а к нему из-за полосы подходит козёл. Он кричит другу Толе: «Толя, Толя, козёл!». А Толя отвечает: «Сам ты козёл».

Я не пью уже пять лет. Раньше выпивал, но водку на охоту всегда беру с собой — друзей угостить.

Егор, охотится третий год

