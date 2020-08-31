«Кто-то убегает, кто-то догоняет». 10 новосибирских охотников — о том, что они на самом деле делают в лесу

29 августа открылся сезон охоты на птиц в Новосибирской области. Изначально власти анонсировали другую дату — 5 сентября. Но из-за увеличения количества птиц в регионе открытие перенесли на неделю раньше. Поэтому в конце августа возле отдела лесных отношений толпилось по 200–300 человек. Они были готовы по три дня стоять в очереди, чтобы пострелять уток уже в эту субботу. Перед официальным открытием охоты корреспондент НГС отправилась на улицу Жуковского, чтобы пообщаться со скучающими охотниками. Они рассказали, почему подстреленных животных называют только «дичью», а слово «убивать» и вовсе считается неприличным.
Юрий Александрович, охотится с 12 лет
Это инстинкт природы мужской. Считаю, что настоящий мужик обязательно должен ходить на охоту, должен любить охоту. Сидеть дома и поддакивать зоозащитникам — это пойти против самой сути мужчины.
Мы ждём открытия осенней охоты целый год. Вот в ноябре она заканчивается, и до августа ждём. В 12 лет первый раз попал на утку. Страшно? Охотнику никогда не бывает страшно. Это азарт. Тем более папка стреляет, а ты, как собачка, бегаешь за уткой. Потом думаешь — я сам, пусть папка побегает.
Есть одна байка. Люди приехали на стан, стоят, отдыхают. Ну, как положено, выпили с вечера. Кто-то спит, кто-то утром просыпается. Михалыч встал в туалет, а к нему из-за полосы подходит козёл. Он кричит другу Толе: «Толя, Толя, козёл!». А Толя отвечает: «Сам ты козёл».
Я не пью уже пять лет. Раньше выпивал, но водку на охоту всегда беру с собой — друзей угостить.
Егор, охотится третий год
Наверное, отец в своё время научил бы меня охоте. Но отца не стало — я сам. Это же инстинкт, ну и хобби такое лично для меня. Убивать не жалко — мы слово даже такое не употребляем. Мы добываем, а не убиваем. Это же дичь, а не животные. К ним и отношение другое, как к добыче, а не как к зверью. Если человек называет охоту убийством, можете смело ставить галочку, что перед вами лжеохотник.
Дичь мы и сами употребляем, и друзей угощаем. Сколько поймали, столько и съели. Самая большая добыча? Не считал. Штук 40, наверное. (Смеётся.) Но, если что, это шутка, за раз столько нельзя.
Николай, охотится с детства
350 километров туда, 350 километров обратно, десять часов в дороге (Николай приехал в Новосибирск за путёвкой из Краснозёрского района. — Прим. ред.). Если не успею сегодня взять путевку, то буду у дочки ночевать.
С малых лет я в лесу за дичью бегаю. Не помню, сколько лет мне было: дядька ружьё в руки дал и я пошёл. На охоту тянет, я привык как-то. Не могу обойтись без охоты, это для меня всё.
А как иначе? Жалко дичь, конечно. Но дичь же в глаза не смотрит. Когда посмотрит дичь в глаза, тогда не стреляешь. Лично я не могу стрелять тогда, отпускаю. С возрастом это появляется. Я теперь ни на кабана, ни на кого из зверят не беру путёвки — их жалко. Только на утянку хожу.
Сколько убил — не считаю. Никто из охотников не считает, так не принято у нас.
Владимир, охотится 45 лет
Мне 16 лет было, взял ружьё и пошёл на охоту, один вообще был. Отец на дух не переваривал ни рыбалку, ни охоту. В кого я пошёл — не знаю. Уже и спросить-то не у кого, нету родителей. Никто в роду не охотился.
Сейчас хожу с друзьями. Ружьё есть, водку пьёт — значит охотник. На охоте выпивать — обязательно. Ещё и женщину брать с собой.
— А как с женщиной успевать охотиться?
— Так если ты не успеваешь и с женщиной, и охотиться — какой ты охотник? Вот я — самый настоящий охотник.
Охотники не убивают, охотники добывают. Это вам любой скажет. Много не стреляю — беру только, чтобы шулюм сварить. Шулюм — это дикая утка с лапшой, суп такой.
Я пенсионер, поэтому на три дня могу смело уехать, раньше приходилось отпрашиваться с работы. А у меня руководители такие были — только скажу, что женщину в баню надо сводить, сразу — «бросай работу, святое дело». И на охоту тоже святое дело. Это два вопроса, которые должны решаться в любое время дня и ночи.
Грустная история была вот в этом году, когда охоту отменили. Мы все в полях, готовимся, на следующий день открытие. А утром выясняется — охота запрещена. Выезжают сотрудники полиции, говорят, что, кто попадётся завтра на полях, лугах, тем ****** [придётся худо]. Сколько денег потратили, сколько сил. Это издевательство. Вот это самая грустная история, что охотников за людей не считают.
Александр, в этом году — первая официальная охота
Я видел одного горе-браконьера — он выложил у себя на странице лебедя и козу. К нему приехали — изъяли оружие, карабин. Он им — дак это не моё, я просто сфотографировался. А значения не имеет. Ты в интернете выложил — вот тебе и штраф, и конфискация оружия.
На охоте — и воздухом подышать, и с природой пообщаться, но самое главное тут — компания. Бар и природа — это две большие разницы. В лесу — костёр, свежий воздух, хорошее настроение, охотничьи байки и анекдоты. Тут вам никто байку приличную не расскажет, потому что не дело — это атмосфера нужна, все это понимают. Ради такого можно и стоять тут в очередях три дня.
Жена спокойно отпускает. Я вон с отцом её езжу. Да даже и не поэтому — у меня жена хорошая, спокойно может отпустить на три дня.
— А вы жену отпустили бы на три дня с подругами?
— Смотря куда. У женщин совсем другие посиделки. Если по магазинам, да ещё не за мой счёт — хоть на неделю бы отпустил.
Владимир, охотится с третьего класса
По молодости я не думал их жалеть, сейчас с годами начал. По копытам не стал ходить, по зверям тоже. В основном на птицу и то из-за собаки. У меня беговая немецкая, она без охоты страдает.
Хожу вдвоём с собакой. Это уже как ритуал. Собаку кинул на заднее сиденье и поехал. Раньше компанией ходили. Просто все люди старше меня, сейчас все они глубокие пенсионеры. Те, кто с кем я охотился — таких в живых осталось мало.
Это как образ жизни, воспоминание. И ещё с природой пообщаться. Супруга говорит стрелять поменьше — потрошить не любит. Она понимает, что мужчине отдушина нужна, но дичь жалеет. Много просит не возить. Охоту чувствовать надо. Это дань предкам моим, которые охотились всегда.
С детства у меня под подушкой был коготь медведя, который добыли мне ещё мои предки. Они мне его вшили как талисман. Где-то этот коготь пропал вместе с подушкой.
Николай, охотится с детства
Первый раз пошёл с отцом на утку, мне лет 15 было. Понравилось сразу — природа, красота. Интересно было. А как такое может не понравиться? На лося пошёл в 18 лет, взял разрешение, ружьё взял. Нас пять человек поехало. Я как лося увидел, его дядька подстрелил, испугался. Думал, не лось, косуля. Подошёл к нему и долго-долго смотрел на него, я уже не помню, о чём тогда думал. Но это самые сильные воспоминания за всю жизнь.
Дичь мы же добываем, а не убиваем. Это природой заложено, инстинкт. Кто-то убегает, кто-то догоняет. Кто-то должен кого-то употребить в пищу. Это не нами начато.
На охоту с собой надо обязательно казан взять — первое дело, чтобы дичь на природе готовить. Я хожу с компанией: отец, братья, дядька. Это как праздник для нас, семейные встречи.
Мы всё по-правильному делаем, не пьём. Как на охоте пить можно? Это неправильно, нужно быть ответственней, это всё-таки лес.
Олег, охотится пять лет
Друзья соблазнили, да и отец у меня охотник. Попробовал, заинтересовало. С первого раза мало кто попадает. Поучиться пришлось, пристреливаться. Когда попадаешь — ты разом чувствуешь всё: возбуждение, радость, удовольствие. Это не описать словами.
В обычной жизни что? Суета городская, обыденность, а здесь отдыхаешь душой и телом. Жена понимает, что нужна разрядка, отпускает. Заряжаешься на весь год позитивом.
Дичь домой не везёшь, как правило, всё варится на месте — на огне, с дымкой. Дичь, сготовленная дома, — это не то, фальшивка какая-то. У неё совсем другой вкус, чем на природе, на костре.
Дмитрий, охотится 12 лет
У всех разные развлечения. Всё идёт с детства. Тогда — рогатки, воздушки, сейчас — стоим вот в очереди за путёвкой на охоту. Это всё инстинкт, мужское начало.
С собой надо брать хорошее настроение и компанию, ну и патроны не забыть. А там — разговоры у костра, утренняя зорька. Мы не голодные едем, не обязательно дичь добыть надо — мы едем за впечатлениями.
Мы не в тире ведь стреляем. Мы сидим, ждём — это честная игра. Вы же когда курицу в магазине покупаете, не жалеете её? Вот, а мы сами добываем экологически чистый продукт.
Помню, как-то приехали, и один товарищ по ошибке с собой лыжные палки зачем-то взял, случайно. Легли спать — было тепло. Проснулись — снег, сантиметров десять. А мы вообще не были к такому готовы, вот тебе и палки пригодились.
Александр, охотится третий год
Да это отдых именно душой. Даже если не добудешь — сильно не расстроишься. Иногда весь день можно проходить, никого не добыть и прийти домой с приятной усталостью. Просто потому, что хорошо отдохнул. Дичь вторична, захватывает сам процесс. Но добывать тоже надо. Раз поехал — не добыл, два не добыл — и желание пропадает, теряется азарт, нет уже в крови желания среди ночи куда-то ехать. Нужен адреналин обязательно. Хотя бы увидеть зверя и птицу.
Охотились мы на косулю, было разрешение. Встали на привал пообедать. Стоим. Косуля выходит из околок, буквально в пяти метрах, посмотрела на нас спокойно и ушла. Ну мы посмеялись, а что ещё делать?
Редко получается выезжать — работа, семья. Бывает, что и один хожу на утку. Постоять, встретить рассвет, успокоиться. Да я и не так часто езжу, если бы весь сезон целыми днями там проводил — жена бы точно против была. А так, если за весь сезон раза три выберешься, уже хорошо.
О чем ещё говорят новосибирцы?
В канун лета наш журналист всю неделю разговаривала с прохожими в центре Новосибирска — сибиряки рассказывали про планы на лето, личную жизнь, жаловались на отсутствие денег и хвалились знаниями, которые успели получить за время самоизоляции. А в конце этого эксперимента специально для читателей редакция НГС отобрала 10 самых хлёстких и запоминающихся мнений — почитать их можно здесь.