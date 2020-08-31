«Готова принять лучи любви, если ребенок принесет «корону»»: сибирячка резко ответила защитникам дистанта

Весь август сын каждое утро убеждает меня, что школу пора открывать, а каникулы — заканчивать (он услышал рекламу какого-то магазина по телевизору со словами «Скоро в школу» и очень обрадовался). Я точно знаю, что 1 сентября будет самым счастливым днем в его жизни с марта. В условиях, когда работает все, когда работают заводы и офисы, когда полные самолеты людей мчатся кто в Турцию, кто в Сочи, когда на российских курортах полное ощущение, что никто ни про какой коронавирус и слыхом не слыхивал, очень странным решением будет именно школы назначить главным козлом отпущения, организовав дистанционное обучение. Опять же, раз школы обязаны обеспечить возможность дистанционного обучения по желанию родителей, любой родитель имеет право требовать организовать этот формат для его ребенка. И если будет запрос, школы будут думать, что с этим делать.

А агитировать за дружное продолжение дистанционного обучения, потому что вы лично боитесь и не готовы, — очень сомнительный выход. Если честно, я тоже очень боюсь. У моей мамы астма (а мы живем вместе). Я не пускаю ее в магазины, аптеки, общественный транспорт и сама работаю в качестве таксиста, когда ей куда-то нужно. Но она искренне не понимает, зачем ее внуку нужно сидеть дома, если ее собственный муж ходит на работу на завод, где есть заболевшие, а коллектив сильно больше любой школы. И он может сколько угодно рассказывать нам про социальное дистанцирование, но я никогда не поверю в то, что они там все перестали здороваться за руку. А еще я сильно подозреваю, что дальнейший отказ от нормальной учебы будет стоить психического здоровья и мне, и бабушке. Кому-то это может показаться баловством, но для многих детей школа — единственный фактор, упорядочивающий жизнь. А в этом странном мире, кажется, многим уже не хватает порядка.

