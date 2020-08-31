«Готова принять лучи любви, если ребенок принесет «корону»»: сибирячка резко ответила защитникам дистанта

Завтра по всему Новосибирску в школах прозвенит звонок, означающий начало нового учебного года. Несмотря на то, что в этом году линейка пройдет только для 1 и 11 классов, дети и их родители очень ждут этого дня. Однако некоторые родители до сих пор ратуют за дистант — на днях гневную колонку нам написал папа школьника Михаил Ярославцев. Впрочем, мамы тоже не отстают — читательница НГС Светлана Гладкова высказала свою твердую позицию об обучении ребенка в школе во время коронавируса. Читайте ее колонку от первого лица.
Тут на днях вопрошали, кому слать лучи любви в случае, если ребенок принесет коронавирус из школы. Кажется, я готова их принимать. Очень надеюсь, что никто ничего не принесет: начиталась зарубежных исследований, подтверждающих, что дети являются не очень эффективными разносчиками. Но я тот человек, который еще ни разу не считал дни до 1 сентября с таким нетерпением: даже тогда, когда у меня в десятом классе была куплена на осень новая кожаная куртка.
В целом я не могу особенно жаловаться на дистанционку. Коллектив нашего ресурсного класса (а у меня ребенок с аутизмом) очень старался, чтобы не оставить нас без поддержки: у нас были и индивидуальные занятия, и групповые, и физкультура. Дети даже пекли «вкусности» каждый на своей кухне под руководством тьюторов. И все же это, конечно, никак нельзя было назвать полноценной заменой школьной жизни.
Тут есть такая проблема: для многих детей школа — это вся жизнь
Не какой-то кусочек жизни, пусть и важный. Это целая жизнь: порядок, смысл, социум. В школьном возрасте у ребенка не так много задач: получать необходимые для дальнейшей жизни знания, развивать необходимые навыки, и в том числе учиться общаться. И все это он получает именно в школе. Если даже исходить из предположения, что в XXI веке возможность получать знания дистанционно не должна бы вызывать никаких сложностей, дистанционное общение все-таки никак не является полноценным. В школе дети общаются.
Кстати, когда некоторые сознательные граждане честно сидели дома в марте-апреле, старшеклассники дружно решили, что у них каникулы: стайки ребят сидели то на фуд-кортах в работавших еще торговых центрах, то на детских площадках во дворах. Я не знаю, пытались ли их родители убедить детей в необходимости соблюдать самоизоляцию, но результат я видела. Боюсь, если детей снова отправят на удаленку, результат снова будет ровно такой же. Ну и вопрос.
Если отправить детей на дистанционку сейчас, то это до когда?
До Нового года, видимо? Вы же понимаете, что это значит — лишить детей чуть ли не целого года полноценной жизни? Взрослый может себе как-то объяснить происходящее, найти адекватные альтернативные занятия и как-то жить, дожидаясь возвращения к норме. Но дети же не могут перейти в этот режим гибернации: их мозгу вот как раз сейчас нужно активно трудиться, чтобы не пропустить никакие важные этапы взросления. Школа — это не какая-то факультативная деятельность, это принципиально важная составляющая жизни огромного количества людей.
Я вполне могу обойтись без еженедельных квизов, хотя до карантина они были важнейшей частью моей жизни и единственным местом, где я общалась со взрослыми людьми не в связи с работой. Могу обойтись без походов по магазинам на выходных и даже без групповых тренировок и бассейна: научилась обходиться йогой дома. Мой ребенок очень соскучился по пингвинам в зоопарке, но я не думаю, что стоять в очередях и толпиться у клеток действительно оправданно. Без пингвинов он обойдется. Он уже полгода обходится без магазинов, хотя для него нет большего удовольствия, чем перебирать книги на полках в поисках идеальной сто пятидесятой азбуки в коллекцию. Он даже просит сходить со мной хотя бы за молоком и хлебушком, но я не беру — ненужный риск тоже. Без поездок на электричках и в метро в порядке развлечений он тоже обойдется. И на теплоходе мы за это лето не катались ни разу. Без всего этого и многого другого мой ребенок может обойтись. Без школы мой ребенок обойтись не может.
Весь август сын каждое утро убеждает меня, что школу пора открывать, а каникулы — заканчивать (он услышал рекламу какого-то магазина по телевизору со словами «Скоро в школу» и очень обрадовался). Я точно знаю, что 1 сентября будет самым счастливым днем в его жизни с марта. В условиях, когда работает все, когда работают заводы и офисы, когда полные самолеты людей мчатся кто в Турцию, кто в Сочи, когда на российских курортах полное ощущение, что никто ни про какой коронавирус и слыхом не слыхивал, очень странным решением будет именно школы назначить главным козлом отпущения, организовав дистанционное обучение. Опять же, раз школы обязаны обеспечить возможность дистанционного обучения по желанию родителей, любой родитель имеет право требовать организовать этот формат для его ребенка. И если будет запрос, школы будут думать, что с этим делать.
А агитировать за дружное продолжение дистанционного обучения, потому что вы лично боитесь и не готовы, — очень сомнительный выход. Если честно, я тоже очень боюсь. У моей мамы астма (а мы живем вместе). Я не пускаю ее в магазины, аптеки, общественный транспорт и сама работаю в качестве таксиста, когда ей куда-то нужно. Но она искренне не понимает, зачем ее внуку нужно сидеть дома, если ее собственный муж ходит на работу на завод, где есть заболевшие, а коллектив сильно больше любой школы. И он может сколько угодно рассказывать нам про социальное дистанцирование, но я никогда не поверю в то, что они там все перестали здороваться за руку. А еще я сильно подозреваю, что дальнейший отказ от нормальной учебы будет стоить психического здоровья и мне, и бабушке. Кому-то это может показаться баловством, но для многих детей школа — единственный фактор, упорядочивающий жизнь. А в этом странном мире, кажется, многим уже не хватает порядка.
А вы боитесь отправлять ребенка в школу 1 сентября?
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