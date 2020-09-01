1 сентября вторник
СЕЙЧАС +18°С
Пробки 4/10
usd 73.80
eur 87.83
Тема дняОнлайн-трансляция с 1 Сентября в школах

Все новости

Все новости

Где и когда собирать опята: карта грибных мест Новосибирска и области

Опята обычно можно активно собирать примерно с 10 сентября

2 120
6Обсудить

Поделиться

Опята можно начинать активно собирать уже через две недели

Опята можно начинать активно собирать уже через две недели

В Новосибирске начинается сезон опят

Новосибирские грибники с нетерпением ждут начала сезона сбора опят. Этот вкуснейший гриб можно жарить, солить, мариновать, поэтому многие уже приготовили свои корзинки и лучшие рецепты. Но придется немного подождать. Микологи предупреждают, что рассчитывать на опята в этом году стоит примерно через две недели. Но готовиться к поездке никто не мешает! Поэтому мы сделали для вас карту грибных мест Новосибирска, ближайшего пригорода и Новосибирской области.

Обязательно поделитесь результатами своей поездки за грибами. Фото и видео присылайте на редакционный WhatsApp по номеру 8 923 157-00-00 или на почту news@ngs.ru.

А так выглядят опята, собранные в самых грибных местах Новосибирска.

В Новосибирске в прошлом году опята собирали даже в парке «Берёзовая роща»

В Новосибирске в прошлом году опята собирали даже в парке «Берёзовая роща»

Улов прошлого года из села Плотниково

Улов прошлого года из села Плотниково

Совсем молодые опята

Совсем молодые опята

Такие опята можно собрать в Кудряшовском бору

Такие опята можно собрать в Кудряшовском бору

Такую находку хочет любой грибник

Такую находку хочет любой грибник

В Пашино можно было найти вот такие симпатичные грибочки

В Пашино можно было найти вот такие симпатичные грибочки

Новосибирцы продолжают активно собирать грибы. В этом году сезон начался рано, и леса щедро делятся своими дарами с любителями тихой охоты. Но многие грибники опрометчиво кидают в свою корзинку всё подряд в надежде, что разберутся потом с помощью книг и интернета, что же они собрали. В итоге это заканчивается или испорченным ужином, или того хуже — реанимацией. Мы подготовили для вас специальный тест — вам нужно будет определить, какой из пары грибов съедобен или ядовит.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК2
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

грибные местагрибыкартаопята
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

КОММЕНТАРИИ (6)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!