Где и когда собирать опята: карта грибных мест Новосибирска и области

В Новосибирске начинается сезон опят
Новосибирские грибники с нетерпением ждут начала сезона сбора опят. Этот вкуснейший гриб можно жарить, солить, мариновать, поэтому многие уже приготовили свои корзинки и лучшие рецепты. Но придется немного подождать. Микологи предупреждают, что рассчитывать на опята в этом году стоит примерно через две недели. Но готовиться к поездке никто не мешает! Поэтому мы сделали для вас карту грибных мест Новосибирска, ближайшего пригорода и Новосибирской области.
Обязательно поделитесь результатами своей поездки за грибами. Фото и видео присылайте на редакционный WhatsApp по номеру 8 923 157-00-00 или на почту news@ngs.ru.
А так выглядят опята, собранные в самых грибных местах Новосибирска.
Новосибирцы продолжают активно собирать грибы. В этом году сезон начался рано, и леса щедро делятся своими дарами с любителями тихой охоты. Но многие грибники опрометчиво кидают в свою корзинку всё подряд в надежде, что разберутся потом с помощью книг и интернета, что же они собрали. В итоге это заканчивается или испорченным ужином, или того хуже — реанимацией. Мы подготовили для вас специальный тест — вам нужно будет определить, какой из пары грибов съедобен или ядовит.