Где и когда собирать опята: карта грибных мест Новосибирска и области

Новосибирские грибники с нетерпением ждут начала сезона сбора опят. Этот вкуснейший гриб можно жарить, солить, мариновать, поэтому многие уже приготовили свои корзинки и лучшие рецепты. Но придется немного подождать. Микологи предупреждают, что рассчитывать на опята в этом году стоит примерно через две недели. Но готовиться к поездке никто не мешает! Поэтому мы сделали для вас карту грибных мест Новосибирска, ближайшего пригорода и Новосибирской области.

Обязательно поделитесь результатами своей поездки за грибами. Фото и видео присылайте на редакционный WhatsApp по номеру 8 923 157-00-00 или на почту news@ngs.ru.