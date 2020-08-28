Обед получат (не) все: 12 вопросов про обязательное горячее питание для школьников

Можно взять еду из дома. Многие школы запрещают это, ссылаясь на санитарные нормы, но в СанПиНе такого правила нет. А в приложении к методичке Роспотребнадзора по родительскому контролю за организацией детского питания есть опросник, в котором один из ответов о еде — «приношу из дома».

В прошлом году обсуждалось введение нового СанПиНа, который запрещал приносить в школу продукты. Тогда в Роспотребнадзоре заявляли, что речь идет о приготовлении еды в школе из принесенных продуктов. А готовых блюд это не касается, поскольку «это право родителей — давать ребенку дополнительную еду или заменять рацион полностью».