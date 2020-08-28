Обед получат (не) все: 12 вопросов про обязательное горячее питание для школьников

1
Кому положено горячее питание?
Всем школьникам с 1-го по 4-й класс без исключения. Вне зависимости от дохода родителей и количества детей.
2
Как его получить?
Нужно написать заявление в школе. Больше никаких документов у вас требовать не должны.
3
За питание нужно доплачивать?
Нет, никаких денег с вас брать не должны. Финансирование — из средств федерального, регионального и муниципального бюджетов.
4
А если мы на домашнем обучении?
Ребенка должны будут обеспечить горячим питанием, когда он приходит в школу. Например, писать контрольные работы.
5
Сколько раз в день должны кормить?
Зависит от того, сколько времени ребенок проводит в школе. Если шесть часов — один раз, если больше (например, за счет продленки) — два. Если ученик в школе с самого утра и до шести вечера, то ему полагаются завтрак, обед и полдник.
6
Можно выбрать, чем будут кормить ребенка?
Это решается внутренними документами вашей школы. Согласно общим методическим рекомендациям, родители могут влиять на школьное меню, но решение должно быть общим. То есть нужно будет всё обсудить на общешкольном родительском собрании и прийти к единому мнению, а потом уже идти с ним в администрацию школы. Если же подозреваете, что еда некачественная, можно пожаловаться в Роспотребнадзор.
7
А если ребенку нужна диета?
Регионы могут учитывать особенности детей, которые нуждаются в диетическом питании, в том числе детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. Но федеральное законодательство не обязывает их это делать.
8
Какая будет еда?
Школы обязаны предоставить качественное, здоровое и полноценное питание, отвечающее стандартам безопасности: на один прием пищи — как минимум одно «горячее блюдо, не считая горячего напитка». Либо первое и второе, либо только второе, в зависимости от того, что у нас сейчас: завтрак, обед или ужин. Заменять бутербродами нельзя.
9
А если в школе нет столовой?
Значит, пока дети не будут получать горячее питание. Закон обязал предоставлять его с сентября этого года только там, где есть техническая возможность это сделать. Остальные обязаны подготовиться к сентябрю
10
То есть кормить не будут?
Большинство все-таки будут. В 58 регионах к этому готовы все без исключения школы, всего в России требованиям соответствуют 75% школ. Об этом отчитался президенту премьер-министр Михаил Мишустин. Президент сказал, что 25% неготовых школ — это много, и заявил, что хочет знать, когда будут готовы все школы, в том числе малокомплектные. Правда, правительство на этот счет пока не отчиталось.
11
Как узнать, будет ли горячее питание в нашей школе?
Можно спросить у педагогов, директора, в муниципальных и региональных отделах образования или на горячей линии для родителей и учителей. Телефон федеральной горячей линии:
12
А если ребенок не хочет есть в школе?
Можно взять еду из дома. Многие школы запрещают это, ссылаясь на санитарные нормы, но в СанПиНе такого правила нет. А в приложении к методичке Роспотребнадзора по родительскому контролю за организацией детского питания есть опросник, в котором один из ответов о еде — «приношу из дома».
В прошлом году обсуждалось введение нового СанПиНа, который запрещал приносить в школу продукты. Тогда в Роспотребнадзоре заявляли, что речь идет о приготовлении еды в школе из принесенных продуктов. А готовых блюд это не касается, поскольку «это право родителей — давать ребенку дополнительную еду или заменять рацион полностью».