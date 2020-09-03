«Их грузили в скотские вагоны»: как живут российские немцы, сосланные в Сибирь, — репортаж из сёл

В последний год отток из Краснозёрского района усилился, всё дело, как считает она, в нехватке рабочих мест. Когда-то здесь функционировала швейная фабрика и пять строительных организаций, а также хлебозавод и мясокомбинат, сейчас эти предприятия закрыты.



— Отсюда они уехали прекрасными специалистами, а туда приехали — почву из-под ног выбили. Потому что самый большой пробел, я считаю, в том, что они не знали языка. А что такое не уметь говорить в другой стране на языке? — задаётся вопросом она. — Всё-таки жалею я, что такие центры, как наш, появились так поздно. Раньше нужно было эту деятельность начинать, тогда, возможно, и оттока немцев такого бы не было.



Деревня со старинной землянкой



Село Локтёнок — крохотное, всего 450 жителей. Оно лежит примерно в 15 километрах от Краснозёрского и в годы войны оказалось в числе тех поселений, которые приняли депортированных немцев из Поволжья.



А ещё село примечательно тем, что здесь сохранилась настоящая землянка, построенная ссыльным немцем, отцом Марии Федорко. Её она ласково называет «избушкой» и следит за тем, чтобы та не завалилась окончательно. Ежегодно посмотреть на избушку, в которой прошло детство, приезжают родственники Марии Ивановны из Германии. А сама Мария Ивановна каждое лето переезжает из Краснозёрского в Локтёнок, как на дачу — вести хозяйство на участке, где когда-то строили новую жизнь её ссыльные родители.