Прогулка по дачам Нижней Ельцовки — с длинным пляжем c видом на маяк и копией Сиднейского оперного

На въездах и в «Отдых-2», и в «Здоровье» есть небольшие магазины, но по улицам ходят и фермеры.



— Приезжают две машины ещё, кричат: «Молоко, творог, сметана!». Всё свежее. Один из них приезжает уже порядка 7 лет, его все знают, берут у него, — рассказала Ирина.