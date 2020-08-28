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Прогулка по дачам Нижней Ельцовки — с длинным пляжем c видом на маяк и копией Сиднейского оперного

Они окружены водой почти как остров — их иногда затапливает весной, но дачи здесь всё равно дорогие

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«Отдых-2» богат удивительными домами: например, этот типичный дачный дом обшит резными металлическими плитками

«Отдых-2» богат удивительными домами: например, этот типичный дачный дом обшит резными металлическими плитками

Нижняя Ельцовка — одно из самых обширных дачных угодий, если так можно выразиться. Здесь их десятки: дачи тянутся между рекой и Бердским шоссе от Разъезда Иня до Шлюза. Места здесь живописные: лес и много воды — и река, и протоки, и озёра. В этом выпуске рубрики «Классно на даче» два садовых общества — «Отдых-2» и «Здоровье». Они окружены водой почти как остров, здесь есть собственные достопримечательности, а с пляжа открывается вид на маяк и ОбьГЭС.

Садовые общества «Отдых-2» и «Здоровье» — соседи. Вместе они занимают территорию, окружённую водой: с одной стороны — река и протока, с другой — длинное, огибающее дачи озеро. До остановки «Нижняя Ельцовка» от дач примерно 25 минут пешком, до станции Нижняя Ельцовка — ещё 10. С апреля до октября через «остров» с остановки ходит автобус 51л.

До дач от Бердского шоссе ходит летний автобус, а асфальтированная дорога находится выше и уровня дач, и уровня реки, чтобы Обь не заходила на участки

До дач от Бердского шоссе ходит летний автобус, а асфальтированная дорога находится выше и уровня дач, и уровня реки, чтобы Обь не заходила на участки

Общество «Отдых-2» старше. На официальном сайте дачников указано, что его образовали весной 1967 года, и тогда его площадь была всего 8 га. Сегодня оно занимает больше 40 га, здесь больше 600 участков. Местные дачники говорят, что среди тех, кому давали здесь участки, были разные люди: например, работники 80-го завода и «Автодора».

Местные говорят, что со времени основания дачных посёлков в них сменилась примерно треть владельцев

Местные говорят, что со времени основания дачных посёлков в них сменилась примерно треть владельцев

Соседнее «Здоровье» было организовано позже. Одна из первых дачниц, Нина Михайловна, — медик, работала на областной санэпидстанции, и значительная часть её соседей тоже были медиками.

Основные улицы здесь покрыты асфальтом, и по ним гоняют на велосипедах...

Основные улицы здесь покрыты асфальтом, и по ним гоняют на велосипедах...

... и мотоциклах

... и мотоциклах

Здесь даже есть ливнёвки — на зависть горожанам. Ну, или колодцы для отслеживания уровня воды во время паводка<br>

Здесь даже есть ливнёвки — на зависть горожанам. Ну, или колодцы для отслеживания уровня воды во время паводка

«Отдых-2» тянется вдоль реки. Основные дороги здесь заасфальтированы, от них по сторонам разбегаются уютные проулки. За «Здоровьем», ближе к лесу, это всего одна улица между протокой и озером, и в конце каждого такого проулка есть лесенка. Правда, сегодня многие из них захвачены, и спусков осталось мало.

Такие спуски есть с двух сторон: к протоке и к озеру, но многие калиточки закрыты или вовсе перекрыты глухим забором

Такие спуски есть с двух сторон: к протоке и к озеру, но многие калиточки закрыты или вовсе перекрыты глухим забором

СЮЖЕТ

Классно на даче. Обзор дачных сообществ в Новосибирске и пригороде

— У нас к протоке 13 лесенок, мы спускались и купались — вода прозрачная, чистая, ключи бьют, — говорит владелица одной из дач в этой части общества Светлана Михайловна. — Под лесенкой смотришь — раки. Мы тут и судачков ловили, и стерлядочки маленькие, у нас же тут заповедник был. Тут и осетров продавали, браконьеры были. Сейчас я экраны ставлю, смотрю — чебачки, линьки, язочки маленькие попадают. Сейчас там по берегу не выйдешь: раньше дороги были, теперь там всё перегородили, крутые когда стали заборы ставить. А раньше по два человека на велосипедах проехать могли.

По таким ограждениям сразу можно примерно прикинуть возраст местных дач

По таким ограждениям сразу можно примерно прикинуть возраст местных дач

«Отдых-2» старше «Здоровья», поэтому здесь больше типично дачных домиков

«Отдых-2» старше «Здоровья», поэтому здесь больше типично дачных домиков

Хотя в обоих обществах много вот таких кружевных домов разного возраста

Хотя в обоих обществах много вот таких кружевных домов разного возраста

Сразу понимаешь, что владельцы вложили много сил и любви в свои дачи

Сразу понимаешь, что владельцы вложили много сил и любви в свои дачи

К концу лета протока заметно мелеет, но видно, что вода в ней и правда чистая. С другой стороны — озеро, которое подпитывают ключи, поэтому сверху летом вода там тёплая, а внизу — ледяная.

Между «Здоровьем» и соседним «Строймашевцем» есть заросший ивами живописный мостик

Между «Здоровьем» и соседним «Строймашевцем» есть заросший ивами живописный мостик

А под мостиком — не то старый, уже сломанный мостик, не то бывший причал

А под мостиком — не то старый, уже сломанный мостик, не то бывший причал

Из «Здоровья» в соседнее общество, «Строймашевец», переброшен аккуратный мостик, рядом есть небольшой детский игровой комплекс с горкой, ведущей прямо в воду. С обеих сторон мостика — благоустроенная территория и дорожки, заслуга местных дачников. Нина Михайловна, владелица дома со стороны «Здоровья», рассказала, что они купили дачу два года назад, и тогда всё уже было обустроено. Сейчас они совместно с соседями на другом берегу убирают здесь и косят траву.

Рядом с мостиком есть детская площадка: горка на ней ведёт прямо в воду — наверняка это одно из самых любимых летних развлечений у местных детей

Рядом с мостиком есть детская площадка: горка на ней ведёт прямо в воду — наверняка это одно из самых любимых летних развлечений у местных детей

Заброшенных участков и завалившихся домов тут не встретишь, зато строящихся очень много

Заброшенных участков и завалившихся домов тут не встретишь, зато строящихся очень много

Заброшенных участков за время прогулки журналисты НГС не встретили. Здесь попадаются и старые, ещё из первых, дома, и стройки, и внушительные коттеджи. В «Отдыхе-2» даже есть копия Сиднейского оперного театра. Строит её сын местной дачницы Лилии Ивановны, но уже примерно 8 лет стройка заморожена — не хватает финансирования.

Эту копию Сиднейского оперного театра не могут достроить уже около 8 лет, но разбирать не собираются. Впрочем, оригинал здания строили тоже дольше, чем планировали

Эту копию Сиднейского оперного театра не могут достроить уже около 8 лет, но разбирать не собираются. Впрочем, оригинал здания строили тоже дольше, чем планировали

— Его быстро возвели поначалу, когда тучные годы были — в течение, может, года, двух — максимум. Сын всё делал сам. У человека родилась такая идея: корабль, паруса. Наверху он хотел студию для дочери сделать — она у него балетом занимается, — рассказала Лилия Ивановна. — Сейчас, когда говорю: «Разбери, сделай обыкновенный дом» — «Не трогай мою песочницу!»

Большая детская площадка — место сбора всей окрестной детворы. И не только, судя по философскому изречению «псевдоощущение полноценности» на одной из конструкций

Большая детская площадка — место сбора всей окрестной детворы. И не только, судя по философскому изречению «псевдоощущение полноценности» на одной из конструкций

«Оперный» стоит на углу, между объездной дорогой, отделяющей дачи от пляжа, и съездом к главной улице, у самых ворот и домика сторожей. На въездах здесь стоят шлагбаумы и ведётся видеонаблюдение, а основные дороги, покрытые асфальтом, зимой чистят. Здесь же пару лет назад построили детскую площадку, которая заполнена игрушками в ожидании детей.

В «Отдыхе-2», хотя он и большой,&nbsp;все друг с другом знакомы и могут вернуть домой убежавшего пёсика

В «Отдыхе-2», хотя он и большой, все друг с другом знакомы и могут вернуть домой убежавшего пёсика

— У нас очень дружные дети, играют в прятки по всему обществу, мы всех детей знаем, идёшь, с тобой все здороваются: «Это Сашина мама!». Если у кого-то собака убежала, мы знаем, с какого участка, отводим. У нас очень дружное общество. Может, есть какие-то между соседями разборки, мы в это не лезем, — говорит ещё одна дачница «Отдыха-2» Ирина. — У нас все — хорошие люди, разные. Есть и пенсионеры, есть и предприниматели. Но говорят, что в бане все равны — так же и у нас: мы тут не меряемся, кто есть кто.

Ирина с семьёй перебралась сюда в самом начале пандемии и говорит, что здесь можно с комфортом прожить всё лето, а многие живут и зимой

Ирина с семьёй перебралась сюда в самом начале пандемии и говорит, что здесь можно с комфортом прожить всё лето, а многие живут и зимой

Семья Ирины на дачу перебралась в апреле: из-за самоизоляции и отменённых занятий в школах. Девушка говорит, что жить здесь летом можно с комфортом: есть электричество, поливочная и питьевая вода — причём, хотя пока только летняя, но городская, газ. По словам дачников, с учётом всех счётчиков, членских и целевых взносов за год на участок у них уходит от 10 до 13 тысяч рублей. Кому-то может показаться, что дорого, зато здесь провели оптоволоконный интернет и меняют трубы, чтобы питьевая вода была круглый год, — зимой здесь тоже живёт немало людей.

На дачи привозят фермерские продукты: один из продавцов ездит сюда уже много лет с молоком, сметаной, творогом и пользуется популярностью среди дачников

На дачи привозят фермерские продукты: один из продавцов ездит сюда уже много лет с молоком, сметаной, творогом и пользуется популярностью среди дачников

На въездах и в «Отдых-2», и в «Здоровье» есть небольшие магазины, но по улицам ходят и фермеры.

— Приезжают две машины ещё, кричат: «Молоко, творог, сметана!». Всё свежее. Один из них приезжает уже порядка 7 лет, его все знают, берут у него, — рассказала Ирина.

Вода окружает два общества со всех сторон

Вода окружает два общества со всех сторон

Главное достояние дач — конечно, вода. К реке через дачи гуляют из соседних обществ: «Строймашевца» и «Геолога», расположенного рядом с лесом.

— Каждый день ходим на реку, у меня сын рыбак. Мы ходим купаться, загорать и рыбачить. У нас там дальше есть озеро, здесь спуск к запруде, там течение, ещё котлован — у нас много вариантов, — говорит Ирина.

Рядом с дачами есть живописный пляж с видом на маяк

Рядом с дачами есть живописный пляж с видом на маяк

Вдоль всего «Отдыха-2» до шлюзового прохода тянется красивый песчаный пляж с видом на маяк и виднеющийся вдали ОбьГЭС. Лилия Ивановна говорит, что летом сюда приезжает немало городских, и вся дорога бывает заставлена машинами.

За высоченным забором — настоящий комплекс для отдыха с бассейном, баней и бильярдом. На его сайте указано, что в него может уместиться до сотни гостей, а стоимость к субботе взлетает до 32 тысяч в сутки

За высоченным забором — настоящий комплекс для отдыха с бассейном, баней и бильярдом. На его сайте указано, что в него может уместиться до сотни гостей, а стоимость к субботе взлетает до 32 тысяч в сутки

Неудивительно, что здесь много коттеджей, которые снимают посуточно — очень уж хорошее расположение. Стоимость на них варьируется от 11 до 32 тысяч рублей в сутки, самый крупный представляет собой целый комплекс с бассейном за забором высотой в три человеческих роста.

В целом здесь довольно тихо и спокойно — то, что нужно для дачного отдыха

В целом здесь довольно тихо и спокойно — то, что нужно для дачного отдыха

А некоторые дачи могли бы стать отличной фотозоной: только представьте, как красиво выглядит это всё осенью, когда этот зелёный ковёр становится багряно-красным

А некоторые дачи могли бы стать отличной фотозоной: только представьте, как красиво выглядит это всё осенью, когда этот зелёный ковёр становится багряно-красным

Лилия Ивановна вспоминает, что с арендными коттеджами были проблемы, которые решали юридически.

— Это долгий процесс, но добивались, что продавали и куда-то переносили свой бизнес. Таких домов было раз-два и обчёлся. Сейчас где-то шумят, но я уже старше стала, не занимаюсь уже этим. В крутые 90-е было беспокойнее: лихачей было много, разбивались. У нас здесь кажется, что дорога, а это тупик, там стоит водонапорная башня. По обществу никто не будет гонять, а там ребята летали.

За красивым домом под ивой стоит ещё один: Наталья Павловна говорит, что, когда его только поставили, поднялась вода, и он в буквальном смысле выплыл&nbsp;на дорогу

За красивым домом под ивой стоит ещё один: Наталья Павловна говорит, что, когда его только поставили, поднялась вода, и он в буквальном смысле выплыл на дорогу

На продаже дач тоже много, и разброс цен на них внушительный: от 740 тысяч за дачу с домиком площадью 35 кв. м в «Отдыхе-2» до замка за 13 миллионов рублей в «Здоровье». Близкая вода, впрочем, может оказаться минусом. В 2015 году, например, был такой силы паводок, что в низких местах «Отдыха», со стороны шлюза, и в «Здоровье» по улицам можно было перемещаться только на лодках.

— У меня брат-полковник, высокий, ему воды было по грудь, — вспоминает Наталья Павловна и на вопрос, сильно ли пострадало имущество, добавляет: — Сами виноваты: взяли участки в пойме.

Лев-охранник был одним из героев фоторепортажа НГС с затопленных дач в 2015 году

Лев-охранник был одним из героев фоторепортажа НГС с затопленных дач в 2015 году

С тех пор с края «Здоровья», граничащего с водой, подняли уровень земли, оставив небольшой пляжик

С тех пор с края «Здоровья», граничащего с водой, подняли уровень земли, оставив небольшой пляжик

Наталья Павловна живёт в ближайшем к воде доме и говорит, что грунтовые воды весной всё равно поднимаются

Наталья Павловна живёт в ближайшем к воде доме и говорит, что грунтовые воды весной всё равно поднимаются

А другие дачники сразу ставят домики на «ножки» — чтобы никакая вода не добралась

А другие дачники сразу ставят домики на «ножки» — чтобы никакая вода не добралась

После того потопа, рассказала она, у общества сделали насыпь, испортив красивый берег со стороны озера — остался только маленький пляж. Но это не очень помогло: слишком высоко здесь поднимаются грунтовые воды.

— Сейчас дамбу хотят строить, собирали деньги по 5 тысяч со всех обществ, кого подтапливало, — добавила Наталья Павловна. — Все затопы, я считаю, можно регулировать, если правильно вода сбрасывается.

На каких ещё дачах мы побывали этим летом

В СНТ «Нива» нашлась самая дорогая в Новосибирске дача, а ещё озеро с утками и живописный ландшафт.

Дачники целиком захватили остров Кудряш: участки здесь продают сразу с лодками, потому что иначе на них не попасть.

Направление Обкомовских дач — одно из самых дорогих и самых престижных ещё с начала прошлого века.

Самое большое СНТ под Новосибирском — с длинным озером и склонами, на которых живописно, один над другим теснятся домики.

Курортные дачи нашлись в Голубом Заливе: раньше здесь царили базы отдыха, а теперь на пляже отдыхают местные дачники.

Прогуляйтесь с нами по обществу вертолётчиков, где выращивают 40 сортов винограда, а туалеты — из носов самолётов. Здесь разделяют мусор, пользуются солнечными батареями и создают необычные арт-объекты.

А на дачах Шелковичихи нашлись резные Deep Purple, пляж на острове и удивительные дома архитекторов, к которым ведёт мост-сороконожка.

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Нижняя ЕльцовкаСНТдачи в Новосибирскедачный дом
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