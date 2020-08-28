Прогулка по дачам Нижней Ельцовки — с длинным пляжем c видом на маяк и копией Сиднейского оперного

Нижняя Ельцовка — одно из самых обширных дачных угодий, если так можно выразиться. Здесь их десятки: дачи тянутся между рекой и Бердским шоссе от Разъезда Иня до Шлюза. Места здесь живописные: лес и много воды — и река, и протоки, и озёра. В этом выпуске рубрики «Классно на даче» два садовых общества — «Отдых-2» и «Здоровье». Они окружены водой почти как остров, здесь есть собственные достопримечательности, а с пляжа открывается вид на маяк и ОбьГЭС.
Садовые общества «Отдых-2» и «Здоровье» — соседи. Вместе они занимают территорию, окружённую водой: с одной стороны — река и протока, с другой — длинное, огибающее дачи озеро. До остановки «Нижняя Ельцовка» от дач примерно 25 минут пешком, до станции Нижняя Ельцовка — ещё 10. С апреля до октября через «остров» с остановки ходит автобус 51л.
Общество «Отдых-2» старше. На официальном сайте дачников указано, что его образовали весной 1967 года, и тогда его площадь была всего 8 га. Сегодня оно занимает больше 40 га, здесь больше 600 участков. Местные дачники говорят, что среди тех, кому давали здесь участки, были разные люди: например, работники 80-го завода и «Автодора».
Соседнее «Здоровье» было организовано позже. Одна из первых дачниц, Нина Михайловна, — медик, работала на областной санэпидстанции, и значительная часть её соседей тоже были медиками.
«Отдых-2» тянется вдоль реки. Основные дороги здесь заасфальтированы, от них по сторонам разбегаются уютные проулки. За «Здоровьем», ближе к лесу, это всего одна улица между протокой и озером, и в конце каждого такого проулка есть лесенка. Правда, сегодня многие из них захвачены, и спусков осталось мало.
— У нас к протоке 13 лесенок, мы спускались и купались — вода прозрачная, чистая, ключи бьют, — говорит владелица одной из дач в этой части общества Светлана Михайловна. — Под лесенкой смотришь — раки. Мы тут и судачков ловили, и стерлядочки маленькие, у нас же тут заповедник был. Тут и осетров продавали, браконьеры были. Сейчас я экраны ставлю, смотрю — чебачки, линьки, язочки маленькие попадают. Сейчас там по берегу не выйдешь: раньше дороги были, теперь там всё перегородили, крутые когда стали заборы ставить. А раньше по два человека на велосипедах проехать могли.
К концу лета протока заметно мелеет, но видно, что вода в ней и правда чистая. С другой стороны — озеро, которое подпитывают ключи, поэтому сверху летом вода там тёплая, а внизу — ледяная.
Из «Здоровья» в соседнее общество, «Строймашевец», переброшен аккуратный мостик, рядом есть небольшой детский игровой комплекс с горкой, ведущей прямо в воду. С обеих сторон мостика — благоустроенная территория и дорожки, заслуга местных дачников. Нина Михайловна, владелица дома со стороны «Здоровья», рассказала, что они купили дачу два года назад, и тогда всё уже было обустроено. Сейчас они совместно с соседями на другом берегу убирают здесь и косят траву.
Заброшенных участков за время прогулки журналисты НГС не встретили. Здесь попадаются и старые, ещё из первых, дома, и стройки, и внушительные коттеджи. В «Отдыхе-2» даже есть копия Сиднейского оперного театра. Строит её сын местной дачницы Лилии Ивановны, но уже примерно 8 лет стройка заморожена — не хватает финансирования.
— Его быстро возвели поначалу, когда тучные годы были — в течение, может, года, двух — максимум. Сын всё делал сам. У человека родилась такая идея: корабль, паруса. Наверху он хотел студию для дочери сделать — она у него балетом занимается, — рассказала Лилия Ивановна. — Сейчас, когда говорю: «Разбери, сделай обыкновенный дом» — «Не трогай мою песочницу!»
«Оперный» стоит на углу, между объездной дорогой, отделяющей дачи от пляжа, и съездом к главной улице, у самых ворот и домика сторожей. На въездах здесь стоят шлагбаумы и ведётся видеонаблюдение, а основные дороги, покрытые асфальтом, зимой чистят. Здесь же пару лет назад построили детскую площадку, которая заполнена игрушками в ожидании детей.
— У нас очень дружные дети, играют в прятки по всему обществу, мы всех детей знаем, идёшь, с тобой все здороваются: «Это Сашина мама!». Если у кого-то собака убежала, мы знаем, с какого участка, отводим. У нас очень дружное общество. Может, есть какие-то между соседями разборки, мы в это не лезем, — говорит ещё одна дачница «Отдыха-2» Ирина. — У нас все — хорошие люди, разные. Есть и пенсионеры, есть и предприниматели. Но говорят, что в бане все равны — так же и у нас: мы тут не меряемся, кто есть кто.
Семья Ирины на дачу перебралась в апреле: из-за самоизоляции и отменённых занятий в школах. Девушка говорит, что жить здесь летом можно с комфортом: есть электричество, поливочная и питьевая вода — причём, хотя пока только летняя, но городская, газ. По словам дачников, с учётом всех счётчиков, членских и целевых взносов за год на участок у них уходит от 10 до 13 тысяч рублей. Кому-то может показаться, что дорого, зато здесь провели оптоволоконный интернет и меняют трубы, чтобы питьевая вода была круглый год, — зимой здесь тоже живёт немало людей.
На въездах и в «Отдых-2», и в «Здоровье» есть небольшие магазины, но по улицам ходят и фермеры.
— Приезжают две машины ещё, кричат: «Молоко, творог, сметана!». Всё свежее. Один из них приезжает уже порядка 7 лет, его все знают, берут у него, — рассказала Ирина.
Главное достояние дач — конечно, вода. К реке через дачи гуляют из соседних обществ: «Строймашевца» и «Геолога», расположенного рядом с лесом.
— Каждый день ходим на реку, у меня сын рыбак. Мы ходим купаться, загорать и рыбачить. У нас там дальше есть озеро, здесь спуск к запруде, там течение, ещё котлован — у нас много вариантов, — говорит Ирина.
Вдоль всего «Отдыха-2» до шлюзового прохода тянется красивый песчаный пляж с видом на маяк и виднеющийся вдали ОбьГЭС. Лилия Ивановна говорит, что летом сюда приезжает немало городских, и вся дорога бывает заставлена машинами.
Неудивительно, что здесь много коттеджей, которые снимают посуточно — очень уж хорошее расположение. Стоимость на них варьируется от 11 до 32 тысяч рублей в сутки, самый крупный представляет собой целый комплекс с бассейном за забором высотой в три человеческих роста.
Лилия Ивановна вспоминает, что с арендными коттеджами были проблемы, которые решали юридически.
— Это долгий процесс, но добивались, что продавали и куда-то переносили свой бизнес. Таких домов было раз-два и обчёлся. Сейчас где-то шумят, но я уже старше стала, не занимаюсь уже этим. В крутые 90-е было беспокойнее: лихачей было много, разбивались. У нас здесь кажется, что дорога, а это тупик, там стоит водонапорная башня. По обществу никто не будет гонять, а там ребята летали.
На продаже дач тоже много, и разброс цен на них внушительный: от 740 тысяч за дачу с домиком площадью 35 кв. м в «Отдыхе-2» до замка за 13 миллионов рублей в «Здоровье». Близкая вода, впрочем, может оказаться минусом. В 2015 году, например, был такой силы паводок, что в низких местах «Отдыха», со стороны шлюза, и в «Здоровье» по улицам можно было перемещаться только на лодках.
— У меня брат-полковник, высокий, ему воды было по грудь, — вспоминает Наталья Павловна и на вопрос, сильно ли пострадало имущество, добавляет: — Сами виноваты: взяли участки в пойме.
После того потопа, рассказала она, у общества сделали насыпь, испортив красивый берег со стороны озера — остался только маленький пляж. Но это не очень помогло: слишком высоко здесь поднимаются грунтовые воды.
— Сейчас дамбу хотят строить, собирали деньги по 5 тысяч со всех обществ, кого подтапливало, — добавила Наталья Павловна. — Все затопы, я считаю, можно регулировать, если правильно вода сбрасывается.
На каких ещё дачах мы побывали этим летом
В СНТ «Нива» нашлась самая дорогая в Новосибирске дача, а ещё озеро с утками и живописный ландшафт.
Дачники целиком захватили остров Кудряш: участки здесь продают сразу с лодками, потому что иначе на них не попасть.
Направление Обкомовских дач — одно из самых дорогих и самых престижных ещё с начала прошлого века.
Самое большое СНТ под Новосибирском — с длинным озером и склонами, на которых живописно, один над другим теснятся домики.
Курортные дачи нашлись в Голубом Заливе: раньше здесь царили базы отдыха, а теперь на пляже отдыхают местные дачники.
Прогуляйтесь с нами по обществу вертолётчиков, где выращивают 40 сортов винограда, а туалеты — из носов самолётов. Здесь разделяют мусор, пользуются солнечными батареями и создают необычные арт-объекты.
А на дачах Шелковичихи нашлись резные Deep Purple, пляж на острове и удивительные дома архитекторов, к которым ведёт мост-сороконожка.