Гении парковки. Смотрите, как ведут себя на улицах Новосибирска водители крутых джипов

В новом, 190-м выпуске проекта НГС «Я паркуюсь как чудак»: как встают на тротуары и газоны водители внедорожников, как паркующиеся охотники раскатывают грязь и как водитель-нарушитель радуется, что попал в кадр.
— Шевченко, 11. Рядом насчитал пять свободных мест, — сообщает читатель Алексей (см. фото выше).
— Вот так паркуются на улице Достоевского (пересечение с улицей Мичурина). Ездят прямо по тротуару и паркуются там же, либо рядом на газоне, — рассказывает Евгения.
— Это место так и тянет вставать на несколько парковочных мест. Жилмассив «Дивногорский», — пишет Елена.
Конечно, надо заехать на траву, хотя бы задними колесами.
— Вторую неделю подряд в департаменте лесного хозяйства, который расположен на входе в дендропарк на улице Жуковского, собирается толпа за разрешением на охоту. При этом вся толпа паркуется на территории, где парковка запрещена, этот участок с отрытым грунтом, заезжают на него через пешеходный переход, растаскивая всю грязь на дорогу и тротуар, — жалуется читатель Александр.
«Газель» расположилась на газоне.
— Улица Советская, 99, магазин «Магнит», — уточняет Евгения.
Водитель «Вольво» заехал на тротуарную плитку.
— Недалеко от арки в доме по адресу улица Советская, 65 водитель припарковался и на газоне, и на тротуарной дорожке одновременно. Когда выезжал, сильно газанул и немного буксанул на газоне. Увидел, что его снимают, и радостно в окошко показал большой палец, — пишет Илья.
— Не только «Лексусы» могут себе такое позволить, — сообщают наши читатели.