Гении парковки. Смотрите, как ведут себя на улицах Новосибирска водители крутых джипов

— Вторую неделю подряд в департаменте лесного хозяйства, который расположен на входе в дендропарк на улице Жуковского, собирается толпа за разрешением на охоту. При этом вся толпа паркуется на территории, где парковка запрещена, этот участок с отрытым грунтом, заезжают на него через пешеходный переход, растаскивая всю грязь на дорогу и тротуар, — жалуется читатель Александр.

