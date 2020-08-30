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Гении парковки. Смотрите, как ведут себя на улицах Новосибирска водители крутых джипов

Изучаем новые фото от читателей с нарушениями правил парковки

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«Прадо» на пешеходной дорожке&nbsp;

«Прадо» на пешеходной дорожке 

В новом, 190-м выпуске проекта НГС «Я паркуюсь как чудак»: как встают на тротуары и газоны водители внедорожников, как паркующиеся охотники раскатывают грязь и как водитель-нарушитель радуется, что попал в кадр.

— Шевченко, 11. Рядом насчитал пять свободных мест, — сообщает читатель Алексей (см. фото выше).

Стоянка на тротуаре и газоне

Стоянка на тротуаре и газоне

— Вот так паркуются на улице Достоевского (пересечение с улицей Мичурина). Ездят прямо по тротуару и паркуются там же, либо рядом на газоне, — рассказывает Евгения.

Стоянка на двух местах

Стоянка на двух местах

— Это место так и тянет вставать на несколько парковочных мест. Жилмассив «Дивногорский», — пишет Елена.

Стоянка на газоне

Стоянка на газоне

Конечно, надо заехать на траву, хотя бы задними колесами.

Паркующиеся охотники месят грязь

Паркующиеся охотники месят грязь

— Вторую неделю подряд в департаменте лесного хозяйства, который расположен на входе в дендропарк на улице Жуковского, собирается толпа за разрешением на охоту. При этом вся толпа паркуется на территории, где парковка запрещена, этот участок с отрытым грунтом, заезжают на него через пешеходный переход, растаскивая всю грязь на дорогу и тротуар, — жалуется читатель Александр.

Парковка на газоне

Парковка на газоне

«Газель» расположилась на газоне.

На тротуаре возле магазина

На тротуаре возле магазина

— Улица Советская, 99, магазин «Магнит», — уточняет Евгения.

Внедорожник в пешеходной зоне

Внедорожник в пешеходной зоне

Водитель «Вольво» заехал на тротуарную плитку.

Водитель порадовался нарушению

Водитель порадовался нарушению

— Недалеко от арки в доме по адресу улица Советская, 65 водитель припарковался и на газоне, и на тротуарной дорожке одновременно. Когда выезжал, сильно газанул и немного буксанул на газоне. Увидел, что его снимают, и радостно в окошко показал большой палец, — пишет Илья.

Стоянка на тротуаре

Стоянка на тротуаре

— Не только «Лексусы» могут себе такое позволить, — сообщают наши читатели.

Внимание! Фото с неправильно припаркованными автомобилями присылайте на news@ngs.ru — давайте вместе избавим наш город от автохамов.

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парковкая паркуюсь как чудак
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