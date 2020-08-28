Сколько машина должна «жрать» масла: оказывается, 1 литр на 5000 км — это нормально

В автомобиль, как известно, заливают не только бензин, но и многие другие технические жидкости, в том числе моторное масло. Сколько уже было сломано копий вокруг того, как машина может расходовать масло и какой угар является оптимальным, но каждый автовладелец остается при своем мнении. Чуть ли не в каждом объявлении о продаже авто отсутствие расхода масла преподносится как огромный плюс, но так ли страшен угар смазочной жидкости? Какой расход является допустимым и когда уже пора капиталить двигатель — разбираемся с экспертами.
Когда вы покупаете новый автомобиль, то, конечно, ожидаете, что он совсем не будет расходовать масла. Но даже для новых машин производители устанавливают нормы на угар масла, каждый по-своему.
— Есть машины, у которых нет масла на угар, и производитель об этом ничего не указывает. Это, как правило, японские машины. А есть марки, у которых изначально заложен угар масла на величину пробега от замены до замены. Audi изначально закладывает, что там будет до полулитра на 10 тысяч, — рассказывает гендиректор автоцентра «7 ключей» Геннадий Евграшин.
— Многие производители, если посмотреть нормативы, устанавливают расход масла для своих двигателей в пределах чуть ли не 700–1000 граммов масла на 1000 километров пробега. Это перестраховка своего рода, — объясняет технический специалист компании «РДМ-Импорт» Михаил Крылов.
Конечно, новая исправная машина должна потреблять минимум смазочной жидкости. Но со временем двигатель изнашивается, его ресурс вырабатывается, и вполне естественно происходит увеличение расхода масла.
— Со временем происходит естественный износ деталей двигателя, в частности, цилиндро-поршневой группы. Изнашиваются поршневые кольца, цилиндры, через неплотности поршневых колец идет угар того самого масла. Пока всё нормально, угара практически нету, а как только начинается износ, в геометрической прогрессии идет и расход масла, — говорит Геннадий Евграшин.
Так с каким расходом смазочной жидкости в реальности еще можно мириться? Ведь не все хотят капитально ремонтировать двигатель за 100 тысяч рублей, поскольку спокойно можно подливать по литру масла за 500 рублей и ездить дальше.
— Когда появляется сизый дым из трубы, ну тут, конечно, о чем говорить? Один литр, я думаю, это предельная величина на 10 тысяч километров. До литра, в принципе, с этим как-то можно мириться, например, поиграть на вязкости масла. Больше литра — надо что-то делать, — считает Геннадий Евграшин.
По мнению Михаила Крылова, интервал замены масла в наших условиях должен составлять около 7 тысяч километров. И если за этот интервал не пришлось подливать масла или его подливали немного, то с этим можно жить.
— Литр на 5–6 тысяч километров — еще нормально, потому что это как раз интервал замены и есть. Если человек 6 тысяч проехал и масло у него уже на минимуме по щупу, ну он масло поменяет и будет еще 6 тысяч ездить. Так или иначе после 5 тысяч километров пробега масло уже начинает терять свои свойства и начинает гореть, — заключает Михаил Крылов.