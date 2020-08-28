Сколько машина должна «жрать» масла: оказывается, 1 литр на 5000 км — это нормально

Когда вы покупаете новый автомобиль, то, конечно, ожидаете, что он совсем не будет расходовать масла. Но даже для новых машин производители устанавливают нормы на угар масла, каждый по-своему.

— Есть машины, у которых нет масла на угар, и производитель об этом ничего не указывает. Это, как правило, японские машины. А есть марки, у которых изначально заложен угар масла на величину пробега от замены до замены. Audi изначально закладывает, что там будет до полулитра на 10 тысяч, — рассказывает гендиректор автоцентра «7 ключей» Геннадий Евграшин.

— Многие производители, если посмотреть нормативы, устанавливают расход масла для своих двигателей в пределах чуть ли не 700–1000 граммов масла на 1000 километров пробега. Это перестраховка своего рода, — объясняет технический специалист компании «РДМ-Импорт» Михаил Крылов.

Конечно, новая исправная машина должна потреблять минимум смазочной жидкости. Но со временем двигатель изнашивается, его ресурс вырабатывается, и вполне естественно происходит увеличение расхода масла.