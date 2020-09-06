Где-то я это видел: 7 новосибирских ресторанов, которые скопировали заведения Москвы и Санкт-Петербурга

«Баранжар» появился в Новосибирске внезапно. Сначала на этом месте владелец открыл неплохое итальянское кафе Il Gusto, которое было, нужно заметить, довольно популярно. Однако менее чем через два года его заменил ресторан, в котором была собрана среднеазиатская и кавказская кухни. И нельзя сказать, что таких заведений в Новосибирске не было. Однако все они слишком уж упирали на всём этом среднеазиатском антураже. В ресторане «Белое солнце» был сооружён настоящий арык. «Баранжар» же вслед за «Чайханой №1» предложил эту (привычную и любимую) кухню в современном, сделанном со вкусом обрамлении и с хорошим сервисом. Результат превзошел ожидания. Довольно долго в ресторане было почти нереально найти вечером место без предварительной брони.

Успех «Баранжара» оказался настолько убедительным, что он породил целую плеяду подражателей. Следом открылись «Аджикинежаль», «Курагадиван», «Чучвара» и т.д. Успех, конечно, сопутствовал не всем («Рис, баран и барбарис» закрылся), но концепция, рожденная в столице, прекрасно работает сразу у нескольких рестораторов до сих пор.