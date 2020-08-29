Опять одна: 10 неочевидных, но фатальных женских ошибок, которые всегда приводят к расставанию

За плечами двадцать лет брака (может, даже не одного), вы уверены, что знаете об отношениях всё, и.... Бум! Он уходит в закат, хлопнув дверью, а она стоит и думает: «Как так, всё же было хорошо! Почему он ушёл?». Женщины часто пребывают в иллюзиях о том, что их отношения с партнёром идеальны, а несчастный мужчина на самом деле уже взвыл от отчаяния и обдумывает план побега. Так бывает, что женщина, того не осознавая, строит отношения по заведённому когда-то сценарию и не замечает, что каждый раз повторяет одну и ту же ошибку, возможно, даже не одну, которая в конечном счёте приведет к расставанию. Мы попросили экспертов назвать наиболее часто совершаемые женщинами ошибки в отношениях и выяснили, как их избежать.
Думать, что партнёр никуда не денется
По мнению психолога и эксперта по самооценке Анны Бабич, в такой ситуации женщина обесценивает отношения и находится во власти установки «партнёр — это продолжение меня», «он принадлежит мне, поэтому я могу его контролировать». На самом деле — нет.
— Несмотря на то, что люди в паре вместе, они вместе по доброй воле. У вашего партнёра могут измениться чувства, намерения и планы относительно вашего союза. В одной паре девушка была полностью уверена, что «он никуда не денется, я звезда, от таких не уходят». Мужчине надоело ощущать себя на периферии отношений, ощущать себя не ценным для неё, он осознал, что давно несчастлив в отношениях со «звездой», и ушёл. Звезда была в большом шоке, — рассказывает Анна.
Думать, что партнёр вас бросит
— В близких отношениях партнёрам необходимы ощущения взаимного доверия и безопасности. Часто эти чувства не появляются сами собой из-за неблагополучного детского опыта или сложностей, которые успела пережить пара. И тогда один из партнёров (а то и оба) начинает третировать другого своим недоверием, заставляя убеждать себя раз за разом: «Всё хорошо, ты в безопасности, я не брошу тебя».
Это совершенно непосильная ноша — никто не может сформировать у другого человека ощущение безопасности и доверия, это внутренняя самостоятельная работа. И если человек её для себя не делает, а перекладывает это на плечи партнёра, последнему действительно это может надоесть, и он, истощившись, захочет выйти из отношений, — объясняет психолог вторую типичную ошибку.
Пренебрежение сексом
По мнению Анны, секс — барометр отношений. Именно эта сфера показывает, всё ли у вас в порядке, вместе ли вы, достаточно ли вы близки. Секс — один из незаменимых китов, которые делают пару парой.
— То, что между людьми в течение жизни возникают проблемы, недовольства, они отдаляются друг от друга, — совершенно нормальные процессы. Но очень важно уметь вытаскивать это на поверхность, обсуждать и решать проблемы. В том числе и в сексе. Если партнёры не удовлетворяют сексуальные потребности друг друга, они ищут, как удовлетворить эти потребности с другими людьми. Это наносит сильную рану отношениям. Не доводите до этого, держите руку на пульсе, своевременно измеряйте давление (помните про барометр?) и сразу решайте возникающие проблемы, — считает специалист.
Замалчивание проблем
Брак — это разговор. Сильный и устойчивый брак — это не тот, где нет конфликтов, таких вообще не бывает, мы живые люди. Сильный брак — тот, где партнёры умеют разговаривать.
— Если люди в паре ожидают, что «как-нибудь само рассосётся», что не нужно усугублять проблему обсуждениями, то с высокой долей вероятности рассосутся сами отношения. А разговор по душам творит чудеса и очень продвигает пару, — советует нам Анна.
Недостаток общения
— В паре есть важная зона — зона «мы», — говорит эксперт. — И каждой паре нужно работать над её наполнением. Что связывает нас, кроме общей жилплощади и заботы о детях? Почему нам интересно вместе? Что нам нравится делать вместе? Какими позитивными эмоциями мы подпитываем нашу связь? Всё это важные вопросы, и если вы найдете на них ответы, вы выстроите крепкие и счастливые отношения.
Тайны, секреты, скелеты в шкафу
По мнению Анны, если у партнёра есть закрытая тема, и он в неё не пускает, то у второго партнёра начинают копиться тревога и напряжение. Если у вас есть какая-то болезненная для вас тема, вместо того, чтобы прятать её от партнёра, переживать это в одиночку, вы можете поделиться, попросить поддержки и опереться на своего партнёра. Это сближает. Тайны и недоговорённости разобщают.
Постоянно подстраиваться под партнёра
— Кроме зоны «мы» в отношениях, у каждого партнёра есть ещё зона «я». Формула здоровых отношений — уметь быть вместе, в контакте друг с другом, делиться своими ресурсами в удовлетворении потребностей друг друга и при этом быть автономными и заботиться о себе. Это непросто, и этому пара учится всю жизнь — быть вместе и при этом оставаться собой. Если постоянно подстраиваться под партнёра, тот, кто подстраивается — копит злость, которая рано или поздно бомбанёт. А тот, под кого подстраиваются, на самом деле не уважает партнёра, не ценит его. В таком случае здоровые отношения невозможны.
Неудачный опыт предыдущих отношений
Если люди встретились не «с чистого листа», а уже с опытом, с историей, с предыдущими отношениями, им бывает невероятно сложно принять этот чуждый им предыдущий опыт своего любимого человека. И начинаются недомолвки, сокрытие информации, обиды.
— Нужно наоборот — сделать эту часть своей жизни открытой и прозрачной для партнёра, показать, что здесь безопасно. А партнёру нужно научиться уважать предыдущий опыт партнёра, не бороться с ним, не конкурировать, а принимать как часть жизни любимого человека, — советует Анна Бабич.
Клинический психолог и гештальт-терапевт Лина Дианова объясняет частые расставания тем, что нет психологически здоровых идеальных людей, которые идеально договариваются, идеально ругаются, предупреждают, когда нуждаются в паузе в отношениях, идеально расстаются, благодарят партнера за всё хорошее и идеально уходят, не оглядываясь назад и не оставляя шанса на возобновление отношений.
— Люди сходятся «неврозами» — однажды я услышала эту фразу от супервизора и поняла, что это чистая правда, — говорит Лина.
Кроме того, эксперт акцентирует внимание на том, что большинство наших сегодняшних проблем перекочевало из детства. Многие это знают, понимают, но в обыденной жизни забывают.
— У каждого из нас было детство, родители, окружение, которое нас формировало. Эти люди и условия не были идеальными, и мы не стали такими. Каждому из нас чего-то не хватало — кому-то любви и принятия, кому-то свободы, кто-то рос под влиянием гиперопеки, и теперь любовь для него — когда все-все вместе. Самое главное в этом — встретить «дуала» — человека, кто даёт именно то, в чём нуждаетесь именно вы, и именно так, как вам нужно, — объясняет специалист.
Любовь можно выражать по-разному, и, если для вас любовь — это контроль, вам не подойдёт человек, для которого любовь — это свобода. Да, теоретически вы можете быть вместе. Скрипя колёсами и работая с психологом, вы будете катиться в светлое будущее, но на практике будет больше трудностей, чем радостей. Отношения закончатся.
Ждать, что партнёр изменится
Вы встречаете уже готового человека, он уже сформировался. И он точно не такой, как вы. Посмотрите на него внимательнее — его ценности, взгляды на жизнь кажутся вам привлекательными? Нравится ли вам, как он выглядит? Как говорит? Если принять, что это не изменится, хотите ли вы продолжать? Если ждать изменений, то вы столкнётесь с ещё одной ошибкой — отношения станут тяжёлой работой, где вы будете терпеть совместность, тяготиться ею.
— Работа тяжела там, где у вас не хватает сил или где условия труда неподходящие. Если признать, что сил нет и что условия труда не подходят — сразу виден выход.
«В отношениях должно быть легче, чем без них, иначе зачем они нужны?»
Лина Дианова
— Пара — это команда, где один на вёслах, второй готовит пищу. Они могут меняться, но в целом каждый должен заниматься тем, что у него лучше получается, — продолжает объяснять Лина.
Стереотипное мышление
— Часто это связано с гендерными стереотипами или с тем, как был устроен уклад каждой конкретной семьи. Посмотрите, с каким человеком вы живёте, попробуйте увидеть его, а не свои ожидания. Возможно, у вас чуткий домашний мужчина или ваша женщина очень успешна в карьере, у неё большие амбиции и успех в работе. Вы выбрали именно такого партнера потому, что нуждаетесь именно в нём. Если заметить, каким именно «неврозом» вы сошлись, тогда не придётся ждать, что другой изменится, потому что вы хотели именно его, — заключает эксперт.
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