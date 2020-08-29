Опять одна: 10 неочевидных, но фатальных женских ошибок, которые всегда приводят к расставанию

Думать, что партнёр никуда не денется

По мнению психолога и эксперта по самооценке Анны Бабич, в такой ситуации женщина обесценивает отношения и находится во власти установки «партнёр — это продолжение меня», «он принадлежит мне, поэтому я могу его контролировать». На самом деле — нет.

— Несмотря на то, что люди в паре вместе, они вместе по доброй воле. У вашего партнёра могут измениться чувства, намерения и планы относительно вашего союза. В одной паре девушка была полностью уверена, что «он никуда не денется, я звезда, от таких не уходят». Мужчине надоело ощущать себя на периферии отношений, ощущать себя не ценным для неё, он осознал, что давно несчастлив в отношениях со «звездой», и ушёл. Звезда была в большом шоке, — рассказывает Анна.

Думать, что партнёр вас бросит

— В близких отношениях партнёрам необходимы ощущения взаимного доверия и безопасности. Часто эти чувства не появляются сами собой из-за неблагополучного детского опыта или сложностей, которые успела пережить пара. И тогда один из партнёров (а то и оба) начинает третировать другого своим недоверием, заставляя убеждать себя раз за разом: «Всё хорошо, ты в безопасности, я не брошу тебя».