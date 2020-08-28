Какой будет вторая волна коронавируса и поможет ли прививка: интервью с новосибирским вирусологом

О вакцине против коронавируса



Одна из самых лучших вакцин, которую человечество разработало больше 200 лет назад, — та, с помощью которой ликвидировали оспу. Если бы сегодня эта вакцина проходила все клинические испытания и исследования, то ее бы не разрешили. Потому что она реактогенная, там бывают какие-то осложнения. Но если инфекция, при которой летальность 10–15%, и осложнения, которые возникают в 0,1%, то всегда нужно соотносить риски.



Если говорить о второй волне, то нужно учитывать создание вакцины. Вакцина, которая создана у нас в стране, с очень большой вероятностью может помочь справиться с коронавирусной инфекцией.



От коронавируса я буду точно ставить прививку. Более того, мы в НГУ сейчас пытаемся войти в число организаций, на базе которых будет проводиться третья фаза клинических исследований этой вакцины. Эта вакцина мне кажется крайне важна и для студентов медицинского направления, ведь у них занятия проходят в клиниках и больницах, где вероятность инфицирования выше.



Об особенностях вакцинации от гриппа и коронавируса



Если делать две прививки, нужно понимать, что нужно делать одну за другой с разницей в один месяц. Иначе вы не сможете получить иммунный ответ одновременно на все антигены, которые вводятся.



Об эффективности вакцины



Ни одна вакцина в мире не обеспечивает стопроцентной защиты, потому что всё зависит от инфицирующей дозы.



Я не видел данных о том, сколько вирусных частиц достаточно для того, чтобы у человека развилось заболевание. Для других вирусов на лабораторных животных это можно сделать. На человеке — сложнее. Бывает, что нужно 100—1000 вирусных частиц для того, чтобы начало развиваться заболевание. Для некоторых высоковирулентных может быть 10. Что для коронавируса? Непонятно.



Что делает вакцина? Формируется иммунитет, и в результате этого снижается доза возбудителя, которая может вызвать заболевание. Неиммунизированные — до 100. А иммунизированный человек — 10 000 . Но если будет 20 000 , то и у иммунизированного человека разовьется инфекция. Но, скорее всего, она будет протекать значительно мягче. Поэтому вакцина, безусловно, полезна и должна снизить тяжесть заболевания.



О безопасности вакцины



Для тестирования вакцин раньше было три стадии, сейчас четыре — по российским и международным стандартам. На первой стадии тестируется безвредность, вторая — вызывает ли вакцина развитие иммунного ответа. Эти стадии прошли успешно.

Вакцины бывают нескольких типов. Самые эффективные — это живые. Их сложнее всего получать, они должны быть больше всего исследованы. Есть убитые — там есть свои проблемы. И вот рекомбинантные вакцины — это новые технологии, которые появились лет 15–20 назад и включают в себя некую частицу неинфекционную, на которой сидят частицы другого вируса. В данном случае частицы COVID-19 . Эта вакцина относительно безопасна: чужеродный белок, который вводится. На любой чужеродный белок должна быть иммунная реакция: покраснение и повышение температуры. Она вызывает появление антител к коронавирусу.

И третья фаза, которая сейчас: фаза, которая должна показать, насколько вакцина эффективна. Тогда нужно несколько десятков людей — контрольная группа и группа вакцинируемых. И тогда нужно провести анализ — какой процент инфицированных в той или иной группе. Только после этого будет понятно, насколько эта вакцина хорошо защищает. Эта фаза пока только начинается. Я сам этой вакциной привьюсь.



О переходе коронавируса в ранг «сезонных заболеваний»



Нужно сказать, что коронавирусом люди болеют регулярно. Это вот появился COVID-19 , который отличается достаточно высокой летальностью. Но коронавирус является возбудителем ОРВИ в значительном проценте случаев. И это было и в 2018 году, и в 2006-м, и в 1990 году. Там были просто другие коронавирусы, которые вызывают эти сезонные респираторные инфекции, поэтому, если не этот, то будет другой вирус. Эта группа коронавирусов довольно широкая.

О коллективном иммунитете



Термин «коллективный иммунитет» появился достаточно давно — процент людей, у которых есть иммунитет к данной инфекции. Наиболее яркий пример — это корь. Там индекс распространения — 20, то есть один инфицированный 20 человек инфицирует. Для коронавируса — порядка 2. Сейчас меняется, кто-то пишет 3–4, кто-то — 1,5. Для кори показано, что вспышек кори не бывает при уровне иммунизированности в 85–90%. Для коронавируса должно быть меньше — может, 60–70% было бы достаточно, чтобы инфекция не распространялась такими темпами, как сейчас.



Правда ли, что лучше сейчас переболеть коронавирусом и получить иммунитет, чем потом? Не нужно стремиться получить инфекцию. Во-первых, создается вакцина. Во-вторых, на сегодня выработаны общие схемы лечения пациентов с тяжёлой формой коронавирусной инфекции. Потому что никто не знает и трудно определить, в какой форме будет коронавирус у конкретного человека. На сегодня симптоматические формы лечения отработаны, а процент летальных случаев снижается. В-третьих, скорее всего, вирус будет менее опасным и менее вирулентным, чем дольше он будет циркулировать в человеческой популяции. Я не советую спешить инфицироваться коронавирусом. Лучше соблюдать меры предосторожности.



О том, как вести себя в фитнес-зале, чтобы не заразиться коронавирусом



В фитнес-центрах есть рекомендации Роспотребнадзора, в том числе социальная дистанция. Я понимаю, что заниматься физической нагрузкой в маске не так просто. Но, с другой стороны, если заниматься в маске, то эффективность всех упражнений повысится. Нужно обрабатывать руки санитайзером. Безусловно, некоторые риски заразиться есть, поэтому лучше заниматься на свежем воздухе, пока можно.



Что ещё почитать о коронавирусе

Уже можно открывать фитнес-залы и отправлять детей в школу? Житель Новосибирска Михаил Ярославцев в авторской колонке рассуждает, действительно ли нас миновал коронавирус? Ранее Михаил уже высказывался, почему очная учеба в школах с 1 сентября — не самое лучшее решение.





Евгений Спрынга уверен, что заразился коронавирусом на работе, так как его компания специализируется на перевозке медицинских костюмов для их обеззараживания. Он, как и многие, не смог выйти из схватки с коронавирусом без потерь для здоровья и согласился рассказать, что его больше всего удивило в ковидном госпитале.

А здесь можно прочитать колонку сибирячки — Наталья Сухарева живёт между Испанией и Россией. Недавно она прилетела в Новосибирск через Стамбул и Москву. Сибирячка рассказывает, как люди летают по Европе в разгар коронавируса.