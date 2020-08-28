Какой будет вторая волна коронавируса и поможет ли прививка: интервью с новосибирским вирусологом

Официальная статистика оперштаба по борьбе с распространением коронавируса в последнее время выглядит оптимистично — количество больных постепенно снижается. Уже на следующей неделе у школьников и студентов начнётся новый учебный год. Но можно ли расслабиться? По крайней мере, ВОЗ открыто говорит о возможной второй волне. Журналист НГС Алина Каур обсудила все самые важные вопросы со специалистом в области вирусологии и молекулярной биологии Андреем Покровским.
Андрей Георгиевич Покровский — специалист в области вирусологии и молекулярной биологии, автор и соавтор более 200 научных работ, в том числе 46 патентов, из них 3 патентов США и Европы. Основное направление научных исследований связано с изучением вирусных патогенов 1–2-й группы — вируса иммунодефицита человека, филовирусов (Марбург, Эбола). Андрей Покровский — директор института медицины и психологии им. Зельмана, НГУ.
Что вирусолог думает о второй волне и вакцине против коронавируса — смотрите в нашем интервью.
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А дальше мы публикуем 15 интересных фактов, о которых рассказал вирусолог.
О ситуации с коронавирусом в осенний период
Эволюционно вирусу выгодно сосуществовать со своим носителем, то есть, когда носитель погибает, тогда и вирус погибает.
Вполне вероятно, что и с коронавирусом будет такая же ситуация: чем дольше он будет циркулировать в человеческой популяции, тем он будет менее агрессивен. Сейчас наблюдение идёт во всем мире, данные накапливаются, поэтому ряд экспертов говорят о том же, о чём и я. С другой стороны, те меры по изоляции, а также «масочный режим», которые были введены, существенно уменьшили риск инфицирования многих людей. Сегодня самый высокий прирост коронавирусной инфекции наблюдается в тех странах и регионах, где эти меры отменили либо сделали недостаточно строгими.
По поводу осеннего сезона: безусловно, будут и другие заболевания ОРВИ, которые по первичной симптоматике будут близки коронавирусной инфекции. Но на сегодня у нас в стране очень хорошо обстоят дела с диагностикой. Я думаю, наша система здравоохранения справится, и диагноз можно будет поставить достаточно быстро.
Никто не знает, как будет вести себя вирус в случае смешанной инфекции. Это может быть вирусная инфекция или бактериальная — здесь могут быть самые разные варианты. Может быть так: другой вирус облегчит течение коронавирусной инфекции, а может быть иначе. Здесь очень трудно предугадать, здесь много неизвестного.
О совместимости COVID-19 с другими заболеваниями
Здесь можно говорить о большой группе возбудителей ОРВИ: десяток вирусов, бактериальные возбудители, хламидиоз — их очень много.
Обострится ли коронавирус осенью? Ответить сложно. Основное же зависит не от времени года: летом люди много времени проводят на улице, там не такой тесный контакт между людьми. Когда у нас будет холодно и пойдут дожди, люди будут в тесных помещениях и начнут больше контактировать между собой в транспорте. С этой точки зрения нужно обращать внимание на те санитарные меры, которые рекомендуются: маски, перчатки и санитайзеры для обеззараживания рук.
Об увеличении случаев заражения коронавирусом после начала учебного года
Моё мнение — начинать нужно очно. Несмотря на существенный скачок в методах дистанционного образования, оно не заменит прямого общения ученика и учителя, студента и профессора. Безусловно, риски заражения существуют.
О вакцинации учителей и преподавателей
Если учителей начнут прививать через месяц, то только через три месяца мы получим иммунную прослойку — то есть это будет ближе к новому году. С этой точки зрения, большую опасность для учителей представляют больше всего дети — у них коронавирусная инфекция, как правило, проходит бессимптомно. Самые же высокие риски у медицинских работников: по разным данным, от 10 до 30% медицинского персонала перенесли коронавирусную инфекцию, особенно в тех госпиталях, которые специализированы на таких больных.
О вероятности закрытия учебных заведений через несколько месяцев после начала учёбы
Наверное, такая вероятность существует. Я её не отрицаю. Но мы у себя обсуждаем вариант очного и дистанционного образования: лабораторные занятии по физиологии и химии нельзя проводить дистанционно, особенно когда люди должны работать руками. Какие-то вещи можно проводить дистанционно с небольшим ущербом для качества образования.
О том, как долго продлится «масочный режим»
Последние 2–3 года я своим студентам говорю, что маску нужно носить везде, во всяком случае в общественном транспорте, в самолете — там, где есть тесный контакт с другими людьми, это никогда не помешает и позволит самих себя обезопасить.
Для специалистов в области вирусологии коронавирусная инфекция была ожидаема. К счастью, коронавирус — это не вирус Эбола, это не филавирус, не вирус Марбург — не та летальность. Если будет дальше возрастать мобильность населения и вот эти массовые перелеты
Я всё время привожу пример: когда Марко Поло шёл из Венеции в Китай, он шёл
Возможны другие решения, а именно технические. Например, системы обеззараживания воздуха и поверхностей — это должны быть комбинированные решения, не только «масочный режим» — другие технические и химические методы обеззараживания.
О новых вспышках коронавируса в странах, где уменьшилось количество заболевших
Частично это из-за отмены санитарных мер, частично — из-за расслабленности людей, вот и повышается вероятность второй волны. Я считаю, что о волнах говорить не совсем правильно. Волна — это когда у вас есть резкое снижение, а потом подъем. Но резкого снижения почти нигде не было, за исключением Китая. Да, у нас есть снижение, но это не до нуля и не до десятков и сотен. Второй фактор — вполне возможно, что вирус будет снижать свою вирулентность (степень способности вызывать заболевание или гибель организма. — Прим. ред.). Чем дольше он циркулирует в популяции человека, тем он будет менее вирулентным.
О росте числа заболевших после возобновления авиасообщения
Авиасообщение возобновляется весьма ограниченно, и даже Россия открыла всего несколько стран всего. Ну должен же быть баланс между развитием экономики и борьбой с инфекцией?
О вакцине против коронавируса
Одна из самых лучших вакцин, которую человечество разработало больше 200 лет назад, — та, с помощью которой ликвидировали оспу. Если бы сегодня эта вакцина проходила все клинические испытания и исследования, то ее бы не разрешили. Потому что она реактогенная, там бывают какие-то осложнения. Но если инфекция, при которой летальность 10–15%, и осложнения, которые возникают в 0,1%, то всегда нужно соотносить риски.
Если говорить о второй волне, то нужно учитывать создание вакцины. Вакцина, которая создана у нас в стране, с очень большой вероятностью может помочь справиться с коронавирусной инфекцией.
От коронавируса я буду точно ставить прививку. Более того, мы в НГУ сейчас пытаемся войти в число организаций, на базе которых будет проводиться третья фаза клинических исследований этой вакцины. Эта вакцина мне кажется крайне важна и для студентов медицинского направления, ведь у них занятия проходят в клиниках и больницах, где вероятность инфицирования выше.
Об особенностях вакцинации от гриппа и коронавируса
Если делать две прививки, нужно понимать, что нужно делать одну за другой с разницей в один месяц. Иначе вы не сможете получить иммунный ответ одновременно на все антигены, которые вводятся.
Об эффективности вакцины
Ни одна вакцина в мире не обеспечивает стопроцентной защиты, потому что всё зависит от инфицирующей дозы.
Я не видел данных о том, сколько вирусных частиц достаточно для того, чтобы у человека развилось заболевание. Для других вирусов на лабораторных животных это можно сделать. На человеке — сложнее. Бывает, что нужно 100—1000 вирусных частиц для того, чтобы начало развиваться заболевание. Для некоторых высоковирулентных может быть 10. Что для коронавируса? Непонятно.
Что делает вакцина? Формируется иммунитет, и в результате этого снижается доза возбудителя, которая может вызвать заболевание. Неиммунизированные — до 100. А иммунизированный человек —
О безопасности вакцины
Для тестирования вакцин раньше было три стадии, сейчас четыре — по российским и международным стандартам. На первой стадии тестируется безвредность, вторая — вызывает ли вакцина развитие иммунного ответа. Эти стадии прошли успешно.
Вакцины бывают нескольких типов. Самые эффективные — это живые. Их сложнее всего получать, они должны быть больше всего исследованы. Есть убитые — там есть свои проблемы. И вот рекомбинантные вакцины — это новые технологии, которые появились лет 15–20 назад и включают в себя некую частицу неинфекционную, на которой сидят частицы другого вируса. В данном случае частицы
И третья фаза, которая сейчас: фаза, которая должна показать, насколько вакцина эффективна. Тогда нужно несколько десятков людей — контрольная группа и группа вакцинируемых. И тогда нужно провести анализ — какой процент инфицированных в той или иной группе. Только после этого будет понятно, насколько эта вакцина хорошо защищает. Эта фаза пока только начинается. Я сам этой вакциной привьюсь.
О переходе коронавируса в ранг «сезонных заболеваний»
Нужно сказать, что коронавирусом люди болеют регулярно. Это вот появился
О коллективном иммунитете
Термин «коллективный иммунитет» появился достаточно давно — процент людей, у которых есть иммунитет к данной инфекции. Наиболее яркий пример — это корь. Там индекс распространения — 20, то есть один инфицированный 20 человек инфицирует. Для коронавируса — порядка 2. Сейчас меняется, кто-то пишет 3–4, кто-то — 1,5. Для кори показано, что вспышек кори не бывает при уровне иммунизированности в 85–90%. Для коронавируса должно быть меньше — может, 60–70% было бы достаточно, чтобы инфекция не распространялась такими темпами, как сейчас.
Правда ли, что лучше сейчас переболеть коронавирусом и получить иммунитет, чем потом? Не нужно стремиться получить инфекцию. Во-первых, создается вакцина. Во-вторых, на сегодня выработаны общие схемы лечения пациентов с тяжёлой формой коронавирусной инфекции. Потому что никто не знает и трудно определить, в какой форме будет коронавирус у конкретного человека. На сегодня симптоматические формы лечения отработаны, а процент летальных случаев снижается. В-третьих, скорее всего, вирус будет менее опасным и менее вирулентным, чем дольше он будет циркулировать в человеческой популяции. Я не советую спешить инфицироваться коронавирусом. Лучше соблюдать меры предосторожности.
О том, как вести себя в фитнес-зале, чтобы не заразиться коронавирусом
В фитнес-центрах есть рекомендации Роспотребнадзора, в том числе социальная дистанция. Я понимаю, что заниматься физической нагрузкой в маске не так просто. Но, с другой стороны, если заниматься в маске, то эффективность всех упражнений повысится. Нужно обрабатывать руки санитайзером. Безусловно, некоторые риски заразиться есть, поэтому лучше заниматься на свежем воздухе, пока можно.
Что ещё почитать о коронавирусе
Уже можно открывать фитнес-залы и отправлять детей в школу? Житель Новосибирска Михаил Ярославцев в авторской колонке рассуждает, действительно ли нас миновал коронавирус? Ранее Михаил уже высказывался, почему очная учеба в школах с
Евгений Спрынга уверен, что заразился коронавирусом на работе, так как его компания специализируется на перевозке медицинских костюмов для их обеззараживания. Он, как и многие, не смог выйти из схватки с коронавирусом без потерь для здоровья и согласился рассказать, что его больше всего удивило в ковидном госпитале.
А здесь можно прочитать колонку сибирячки — Наталья Сухарева живёт между Испанией и Россией. Недавно она прилетела в Новосибирск через Стамбул и Москву. Сибирячка рассказывает, как люди летают по Европе в разгар коронавируса.