В полиции рассказали, где чаще всего грабят в Новосибирске. Изучаем карту самых опасных районов и улиц

Кража, грабёж и разбой — в чём разница?

Уголовный кодекс делит хищения имущества на три вида — кража, грабёж и разбой. Всё это корыстные преступления, когда преступник хочет завладеть чужим имуществом противоправно и безвозмездно.

— Женщина идёт по дороге, мимо идёт молодец, он выхватывает сумку и побежал дальше. Это грабёж, — объясняет адвокат Константин Чесноков. — Если этот же молодец зашёл с ней в автобус и тихонечко выхватил из сумки кошелёк или телефон, то это будет уже кража. А вот если он при хищении изобьёт несчастную, то преступление квалифицируют как разбой.

Если объяснять всё это сухим юридическим языком, то получается, что кража — это обязательно тайное хищение чужого имущества (ст. 158 УК РФ), грабёж — это уже открытое хищение чужого имущества (ст. 161 УК РФ), а разбой — нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия (ст. 162 УК РФ).

— Разбой — это уже преступление с оружием, с применением насилия, когда угрозы переходят в реальные действия — продолжает Чесноков. — Когда речь идёт о краже, главное, чтобы преступник хотел сделать это тайно. Если жулик думает, что он сейчас тихонечко какую-то вещь украдёт, а человек увидел это — это всё равно будет кража. Потому что цель преступника была сделать это тайно. А если у него был умысел схватить и убежать, бывает, с угрозой или применением насилия — это уже грабёж. Но грабёж только в том случае, если насилие было не опасно для жизни. Суть преступлений одна — забрать чужое, но наказание разное.