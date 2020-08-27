В полиции рассказали, где чаще всего грабят в Новосибирске. Изучаем карту самых опасных районов и улиц

Первомайка не вошла в топ самых популярных у грабителей районов
В начале года в Новосибирске задержали мужчину, совершившего десять налётов на салоны сотовой связи. Преступник действовал по одной схеме — заходил в магазин, угрожал продавцам (иногда даже запирал их в подсобку), разбивал витрины, хватал сотовые телефоны и убегал. Это — классический грабёж. Криминальный журналист НГС Алёна Истомина попросила полицейских рассказать, сколько таких преступлений было в первом квартале этого года, а также назвать самые опасные улицы и районы города. Во сколько лет ребёнок решает стать преступником, как ложь и агрессия может помочь в опасной ситуации и что делать, если вы стали жертвой ограбления — читайте в нашем материале.
Кража, грабёж и разбой — в чём разница?
Уголовный кодекс делит хищения имущества на три вида — кража, грабёж и разбой. Всё это корыстные преступления, когда преступник хочет завладеть чужим имуществом противоправно и безвозмездно.
— Женщина идёт по дороге, мимо идёт молодец, он выхватывает сумку и побежал дальше. Это грабёж, — объясняет адвокат Константин Чесноков. — Если этот же молодец зашёл с ней в автобус и тихонечко выхватил из сумки кошелёк или телефон, то это будет уже кража. А вот если он при хищении изобьёт несчастную, то преступление квалифицируют как разбой.
Если объяснять всё это сухим юридическим языком, то получается, что кража — это обязательно тайное хищение чужого имущества (ст. 158 УК РФ), грабёж — это уже открытое хищение чужого имущества (ст. 161 УК РФ), а разбой — нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия (ст. 162 УК РФ).
— Разбой — это уже преступление с оружием, с применением насилия, когда угрозы переходят в реальные действия — продолжает Чесноков. — Когда речь идёт о краже, главное, чтобы преступник хотел сделать это тайно. Если жулик думает, что он сейчас тихонечко какую-то вещь украдёт, а человек увидел это — это всё равно будет кража. Потому что цель преступника была сделать это тайно. А если у него был умысел схватить и убежать, бывает, с угрозой или применением насилия — это уже грабёж. Но грабёж только в том случае, если насилие было не опасно для жизни. Суть преступлений одна — забрать чужое, но наказание разное.
В случае, когда преступник забрал небольшую сумму денег и убежал, ему грозит лишение свободы до четырёх лет. Если преступление было совершенно группой лиц, с незаконным проникновением в жилище, с применением насилия (обязательно — не опасного для жизни или здоровья), либо с угрозами, сюда же относится пункт «в крупном размере» — лишиться свободы можно уже на семь лет. Уехать в колонию на двенадцать лет можно за особо крупный размер награбленного и организованную преступную группу.
Центр или Ленинский район — где опасней?
По информации МВД, в Новосибирске за первый квартал 2020 года было совершено 237 грабежей (2,6% от общего количества преступлений), 203 из них уже раскрыто. Для сравнения — в прошлом году за этот же период было совершено 225 грабежей (2,9% от общего числа), из них раскрыто всего 163.
Рекордсменом по количеству грабежей является Ленинский район — 48 преступлений, 37 из которых раскрыто (в 2019 году — 50 совершено, 39 раскрыто). На втором месте Кировский район — 34 преступления, из них 30 раскрыто (в прошлом году там зарегистрировано 33 преступления). На третьем месте Октябрьский район с 38 грабежами (раскрыто всего 18), цифры прошлого года — 16 совершённых и 11 раскрытых.
Сразу после тройки лидеров идёт Центральный район — 23 преступления, раскрыто всего 5. В прошлом году там было зарегистрировано 20 грабежей, 19 раскрыто. В Дзержинском районе совершено 22 грабежа (18 раскрыто), в 2019 в этом районе было 28 грабежей, раскрытых — 20. Следующим идёт Заельцовский район — 21 преступление (раскрыто 17), цифры прошлого года — 21 и 13.
Далее с большим отрывом — Калининский район (16 и 7 — в этом году, 26 и 15 — в 2019 году). В Первомайским районе в 2020 году было зарегистрировано 13 преступлений, все раскрыты, в прошлом году там было совершено 8 грабежей. Последние места разделили Железнодорожный (11 и 8 — цифры этого года, 14 и 11 — прошлого) и Советский (11 из 10 в 2020 году, 9 грабежей совершено в прошлом, все раскрыты).
В полиции подчёркивают, что за это время 143 грабежа было совершено без применения физической силы и 94 — с применением или угрозами насилия, не опасного для жизни или здоровья.
Установлено, что самими «любимыми» улицами для грабителей являются Зорге, Бориса Богаткова, Гоголя, Красный проспект и Богдана Хмельницкого.
А преступники — кто?
— В основном данные преступления совершают лица ранее судимые, ведущие антиобщественный образ жизни, не имеющие постоянного источника дохода, не работающие, — рассказывают в пресс-службе ГУ МВД по НСО. — Совершение грабежей подростками и молодыми людьми составляет 9%, имеются единичные случаи совершения преступлений данной категории женщинами и пенсионерами. Грабежи совершаются в основном в вечернее и ночное время. Предметом посягательств чаще всего являются сумки, сотовые телефоны, ювелирные изделия.
Чесноков считает, что на грабёж обычно идут люди, уже совершавшие кражи или судимые за них. Человек без уголовного прошлого сначала будет пробовать украсть, то есть совершить преступление незаметно.
Врач-терапевт, специалист по терапии реальности, криминалист Сергей Боголепов уверен, что человек, решившийся на грабёж, до этого уже совершал десяток или даже пару десятков краж — но с точки зрения закона этот человек может быть чистым, так как его просто не смогли поймать.
— Преступная жизнь — это определённый стиль жизни, который достаточно выгоден, — объясняет Боголепов. — Можно сразу получить средства, их тут же сразу потратить. Преступники не копят деньги. Это лёгкий способ получать не средства к жизни, а доступ к удовольствиям. Преступниками не становятся в результате нищеты или социального неблагополучия. Дети решают стать преступниками ещё в два-три года. Ничего на это решение не влияет — это их личный выбор.
Жертва я или право имею?
В полиции подчёркивают, что для того, чтобы не стать жертвой преступления необходимо:
- Не находиться одному на улице вечером и ночью, избегать переулки и тёмные дворы, для маршрута выбирать освящённые и оживлённые улицы.
- Не носить деньги и драгоценности в сумке, а также не привлекать внимание посторонних к своим украшениям.
- Стоит помнить, что пьяные люди — самая лёгкая добыча для грабителей. Если вы чувствуете, что перебрали в гостях, то лучше добираться до дома на такси. Лишний раз не стоит рисковать и выбирать только проверенные и официально зарегистрированные фирмы.
- Будьте осторожны, снимая деньги в банкомате — убедитесь, что за вами никто не следит. Не стоит пересчитывать деньги на улице или показывать публично, что имеете при себе крупную сумму. Не стоит возить большую сумму денег в общественном транспорте.
- Не давайте свой телефон посторонним, даже если они слёзно просят позвонить на минуту. Также не стоит афишировать у себя наличие дорогого мобильника в транспорте и любом общественном месте.
Дать отпор или убежать?
Тренер спортивного клуба единоборств «Торнадо» Анатолий Меренков считает, что преступник может уйти, если увидит в жертве потенциальную агрессию.
— Можно тупо прямо задать вопрос: «Ты чего идёшь за мной?», — рассуждает Меренков. — Проявление уверенности в себе может затормозить преступника. Можно сделать вид, что разговариваешь по телефону. Сказать: «Я нахожусь в таком-то месте, за мной какой-то крендель сзади идёт». То есть проявить уверенность и выйти на более людные места.
При этом тренер считает, что физический отпор преступникам лучше не давать — не стоит рисковать здоровьем, лучше сразу пойти и написать заявление в полицию.
— По человеку видно — если он нерешительный, не склонный к насилию, то можно просто одной резкой фразой остановить его, — уверен Сергей Боголепов. — Не получилось, убежал. Но есть такие ребята, что им всё равно мало. Если вы отдали телефончик, то неплохо бы вас ещё отмутузить, а если вы симпатичная девушка — то и изнасиловать. Вообще с любым контингентом лучше всего работают вопли. Даже если никого нет рядом.
Меня ограбили. Что делать?
Чесноков советует при ограблении постараться или самому запомнить лицо преступника, или привлечь внимание прохожих к происходящему — люди или помогут задержать грабителя, или опознать его в беседе с полицейскими.
— Необходимо, чтобы хоть кто-то увидел преступника, хоть кто-то его запомнил, — объясняет юрист. — Потому что жертва обычно находится в стрессовой ситуации, внимание рассеивается. А прохожий находится в стабильном состоянии, он может и запомнить. С учётом этих данных можно раскрыть преступление. Ещё посмотрите камеры. А после этих мероприятий можно обратиться в полицию, чем быстрее, тем лучше.
В пресс-службе МВД объясняют, что если к вам подходит агрессивный человек с требованием отдать деньги и телефон, необходимо сохранять спокойствие.
— Не оказывайте сопротивлений во избежание тяжких последствий, — подчёркивают в ведомстве. — Постарайтесь как можно подробней запомнить внешность преступника, не преследуйте его, постарайтесь как можно быстрее сообщить сотрудникам полиции о случившемся.
Полицейские объясняют, что такие преступления в основном раскрываются по горячим следам, с обязательной отработкой места сбыта — оперативники посещают ломбарды, комиссионные магазины, общаются с людьми, занимающимися скупкой имущества.
Недавно журналист НГС Екатерина Евстафьева вспоминала случаи, когда новосибирцы совершали ограбления, которые удивляли своей нелогичностью. Вор с ведром на голове, похитители духов и курицы гриль: почитайте про самые нелепые грабежи в Новосибирске.