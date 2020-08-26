В Анапе три дня горел заповедник «Утриш»: огонь уничтожил уникальный лес

Пожар начался в полдень 24 августа: инспектор природного заповедника заметил возгорание у одного из горных массивов на берегу Черного моря. Уже через 20 минут на место приехала пожарная дружина заповедника. Из-за засухи и того, что пожар начался в сосновом лесу, пламя быстро распространилось и переметнулось на территорию заповедника. С Утриша эвакуировали тысячу туристов. За три дня огонь охватил горы Медведь, Кобыль и Базовую щель.

Из-за сложного рельефа спецоперация растянулась на несколько дней, в итоге пожары тушили 500 спасателей, 86 единиц техники, в том числе 3 вертолета, самолеты Ил-76 и Бе-200. Сегодня днем МЧС России объявило, что возгорание удалось ликвидировать.

Ущерб от пожара еще предстоит оценить экспертам. По разным оценкам, огонь уничтожил до 130 гектаров редкого леса. В этом репортаже мы показываем фото и видео страшного пожара.