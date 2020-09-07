Онколикбез. Интервью о хитром раке, который трудно «поймать» на начальной стадии

Опухоль в правой половине ободочной кишки сложнее поддаётся лечению, прогностически хуже. С точки зрения оперирования прямая кишка сложнее оперируется, чем ободочная. Ободочной много: отрезал, сшил и нет проблем. При операциях на прямой кишке всегда проблема с сохранением сфинктерного, замыкательного аппарата, анального жома, который позволяет нам волевым усилием регулировать акт дефекации. Можно его удалить и вывести в промежность кишку — это будет стома, но пациент не сможет удерживать каловые массы — малоприятная история.



Чем опухоль ниже, чем ближе она расположена к сфинктеру, тем хуже для пациента: больше шансов наложения колостомы. Хотя сейчас уже появилось много средств ухода за ними. Понятно, что это не приз и не премия, но можно жить с этим. Если за год было проведено около 100 операций на прямой кишке, то среди них около 25 временных стом и только около 7–10 потом останутся. С появлением хороших сшивающих аппаратов ситуация в этой сфере улучшилась.



Как только открывают глаза, начинают себя щупать и спрашивать, сделали стому или нет. Были ли метастазы и так далее — даже это во вторую очередь. На мой взгляд, сейчас лапароскопические операции во многом превосходят открытые в лечении колоректального рака: лучше визуализация, меньше кровопотеря, на вторые сутки пациент может бегать, прыгать. И плюс технологии эндоскопические для удаления рака нулевой стадии, которые позволяют пациенту через пять дней отправиться домой.

— Как часто приходится удалять фрагмент кишки?



— Это наши основные операции, как правило, тот или иной участок толстой кишки подвергается резекции. За этот год мы выполнили около 300 операций на толстой кишке, больше 100 из них — лапароскопические.



В основном колоректальный рак — это аденокарциномы (растёт из желёз слизистой оболочки кишки, как правило, её называют раком. — Прим. ред.), но есть ещё гастроинтестинальные стромальные опухоли (ГИСО) — они развиваются не из эпителия кишки, а из сосудов, мышечной или соединительной ткани (неэпиталиальные опухоли раньше называли саркомами. — Прим. ред.). ГИСО определить сложно, потому что они растут внутри кишки и ничего не выделяют, пациента долгое время может ничего не беспокоить, но они встречаются редко.



— Можно ли пойти на МРТ или КТ по другим причинам и найти колоректальный рак?



— Да, можно, но это довольно сложная история — выявить опухоль в просвете полого органа. Если имеется какое-то воспаление вокруг, инфильтрация, то специалисты лучевой диагностики могут увидеть утолщение стенки. Или же это какое-то большое образование. Но если мы говорим о небольшой опухоли, например нулевой или первой стадии, которая растёт в просвет кишки, а не брюшной полости, то могут не увидеть. Иногда приходят пациенты и говорят, что хотят сделать КТ всего тела, чтобы исключить онкологию, — это не панацея, не даст 100% гарантии. Чтобы специалист увидел образование, нужно, чтобы там было какое-то количество опухолевых клеток, если их меньше, то не видно. Иногда мы лечим метастазы печени, и в какой-то момент их становится не видно на КТ, пациенты думают, что мы вылечили, но нет: просто их стало настолько мало, что их не видно. Как только мы перестанем лечить, они снова начнут расти. Поэтому любой метод диагностики специфичен, универсального пока нет.



Многие наши пациенты и даже некоторые доктора уповают на онкомаркёры — это неправильно. Для первичной диагностики рака их применять сложно и даже невозможно, потому что существуют ложноположительные и ложноотрицательные реакции. Неаккуратное обращение с результатами может привести к каким-то серьёзным проблемам с пациентом. Поэтому онкомаркёры я бы оставил только онкологам, а врачам общей практики — назначать нужно, а вот интерпретировать должны специалисты.